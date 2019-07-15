Матч «Локомотив» - «Рубин» пройдет при поддержке системы VAR

В пресс-службе ПАО «Ростелеком» сообщили, что во время матча 1-го тура РПЛ «Локомотив» - «Рубин» впервые в чемпионате будет использована система видеоассистента рефери (VAR).
Мобильные комплексы VAR, заказанные компанией «Ростелеком» в исполнение решения общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) от 6 июня и доставленные в Москву 3 июля, будут задействованы для обслуживания матча первого тура «Локомотив» - «Рубин» на «РЖД-Арене» сегодня по инициативе Российского футбольного союза (РФС). Подтверждаем готовность компании к полноценному внедрению VAR в онлайн-режиме и ожидаем подтверждения предоставления сигналов вещателем.
Встреча начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Михаил Вилков.
Теперь нужно сделать это на всех стадионах.
Теперь нужно сделать это на всех стадионах.
Матчи лидеров детально должны быть под этим варом проходить
Матчи лидеров детально должны быть под этим варом проходить