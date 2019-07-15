Матч «Локомотив» - «Рубин» пройдет при поддержке системы VAR

вчера, 18:12

В пресс-службе ПАО «Ростелеком» сообщили, что во время матча 1-го тура РПЛ «Локомотив» - «Рубин» впервые в чемпионате будет использована система видеоассистента рефери ( VAR ).

Мобильные комплексы VAR , заказанные компанией «Ростелеком» в исполнение решения общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) от 6 июня и доставленные в Москву 3 июля, будут задействованы для обслуживания матча первого тура «Локомотив» - «Рубин» на « РЖД -Арене» сегодня по инициативе Российского футбольного союза ( РФС ). Подтверждаем готовность компании к полноценному внедрению VAR в онлайн-режиме и ожидаем подтверждения предоставления сигналов вещателем.

Встреча начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Михаил Вилков.