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Матч «Локомотив» - «Рубин» пройдет при поддержке системы VAR

вчера, 18:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

В пресс-службе ПАО «Ростелеком» сообщили, что во время матча 1-го тура РПЛ «Локомотив» - «Рубин» впервые в чемпионате будет использована система видеоассистента рефери (VAR).

Мобильные комплексы VAR, заказанные компанией «Ростелеком» в исполнение решения общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) от 6 июня и доставленные в Москву 3 июля, будут задействованы для обслуживания матча первого тура «Локомотив» - «Рубин» на «РЖД-Арене» сегодня по инициативе Российского футбольного союза (РФС). Подтверждаем готовность компании к полноценному внедрению VAR в онлайн-режиме и ожидаем подтверждения предоставления сигналов вещателем.

Встреча начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Михаил Вилков.

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Все комментарии
номер 12
номер 12 ответил Мишаня Дмитриев
   353 / 802
вчера в 21:40
ко ко ко
Только "кококо" и умеешь писать? Поумнее ничего не нашлось
beefs
beefs
   119 / 802
вчера в 20:57
Очень странно, почему применяют ВАР выборочно...
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
вчера в 20:55
А Рубин то в первом тайме придушил Локо!!!
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Литейный 4
   27 / 802
вчера в 20:38
Так ты хотя бы до Петербурга доберись. Посмотри как живут в городах. Гыгыгы
а как живут в городах? ну просвети ка? если гыгыгы и все то моё увлажнение, а так языком трепать то пффф ... мне фиолетово... а х да забыл сакраментальное гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 802
вчера в 20:07
Как то странно вдруг перестал работать VAR перед матчем Спартак - Сочи. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4 ответил Мишаня Дмитриев
   2 / 802
вчера в 20:06
Лучший где где где???? В европе??? кампноу сантьяго бернабеу олдтраффорд енфилд альянц и т.д - тикайте с городу вам п... баклан-распил-арена идет
Так ты хотя бы до Петербурга доберись. Посмотри как живут в городах. Гыгыгы
VIPded
VIPded
   81 / 802
вчера в 20:06
Жаль, на открывашке давеча системы не было этой... (((
рже
рже
   608 / 802
вчера в 20:03
Федун и вар купит чтобы его хрюши хотя бы своё шестое место заняли
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Литейный 4
   27 / 802
вчера в 19:47
А ты раз в жизни побывай в Петербурге, посмотри на красоты, оторвись на денёк другой от колхозных работ, купи билет на лучший стадион Европы и узнаешь, что в Петербурге на арене билеты по 2500 -7000 все распроданы на любой матч. Остаётся пара тройка сотен по 200- 300 рублей не очень удобных мест. Бывает даже их раздают нуждающимся малообеспеченным людям. Я отвечаю, сам почти всегда покупаю в сектор 110 за 2500- 2700. Гыгыгы
Лучший где где где???? В европе??? кампноу сантьяго бернабеу олдтраффорд енфилд альянц и т.д - тикайте с городу вам п... баклан-распил-арена идет
13 RUS
13 RUS
   121 / 802
вчера в 19:46
И опять стыдно за свинопасов,у которых вар не работал,а работал москалев
рже
рже
   608 / 802
вчера в 19:41
И без var понятно что кто то будет играть в автобус
Еврей1
Еврей1
   269 / 802
вчера в 19:39
а толку! локо победит и к бабке не ходи!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Мишаня Дмитриев
   2 / 802
вчера в 19:38
на баклан-распил-арене в первую очередь и заодно придумать отдельный ВАР чтоб отслеживал тех кто купил билет на матч и тех кого туда ОМОН дубинками загнал или бесплатные билеты в метро получил
А ты раз в жизни побывай в Петербурге, посмотри на красоты, оторвись на денёк другой от колхозных работ, купи билет на лучший стадион Европы и узнаешь, что в Петербурге на арене билеты по 2500 -7000 все распроданы на любой матч. Остаётся пара тройка сотен по 200- 300 рублей не очень удобных мест. Бывает даже их раздают нуждающимся малообеспеченным людям. Я отвечаю, сам почти всегда покупаю в сектор 110 за 2500- 2700. Гыгыгы
oFANATo
oFANATo
   39 / 802
вчера в 19:24
VAR должен был быть уже в первом туре на открывашке.Но Федуну он не нужен.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил 25процентный клоун
   27 / 802
вчера в 19:12
Почему? зенит показал вчера как можно обмануть вар, им просто дали забить
дважды)))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Крейсер
   27 / 802
вчера в 19:12
Начало есть. Теперь нужно сделать это на всех стадионах.
на баклан-распил-арене в первую очередь и заодно придумать отдельный ВАР чтоб отслеживал тех кто купил билет на матч и тех кого туда ОМОН дубинками загнал или бесплатные билеты в метро получил
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дровосеки
   6 / 802
вчера в 19:12
Почему? зенит показал вчера как можно обмануть вар, им просто дали забить
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил номер 12
   27 / 802
вчера в 19:10
Ахахах, а на матч Спартак - Сочи поставить нельзя было? Или 6 недоданных желтых карточек, отсутствие удалений, два непоставленных пенальти, непоставленный штрафной и неправильно забитый гол были пиар-акцией ВАР???
ко ко ко
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
вчера в 19:07
С ВАРом Москалев много не наварит!!!
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Ангел неБесГрешен
   27 / 802
вчера в 19:04
Ты посредником на переговорах был ,нет? Подобное случалось и с грандами, и на стадиях плёй-офф. Если Динамо может дома выиграть 4-0, почему не сделать это Зениту у себя дома? Да и по составу и рейтингу наши намного выше белорусов. В первом матче была банальная недооценка соперника...
что ты несешь уважаемый???))) какая недооценка? кого? минского динамо? ну по зарплатам понятно проект далекоооо впереди, но коли свела судьба играй тут откровенных слабаков не встретишь, что динамо честно и показало, размазав проект как коровью лепешку по трассе, и вдруг ни с того ни с сего в питере они разучились играть в футбол, ВНЕЗАПНО, ПОЧЕМУТО, ЧЁЙТО, ДА КАК ТАК ТО.... вы продолжайте верить что проект великий клуб... сочувствую
амурец
амурец ответил Trepanator
   59 / 802
вчера в 19:00
Это спартач говорит про кабинеты? Не смеши людей
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 802
вчера в 18:55
Свиньи без VAR хоть успели с ручным судейкой Москалёвым зацепит 3 очка. Гыгыгы
Крейсер
Крейсер
   272 / 802
вчера в 18:55
Начало есть.
Теперь нужно сделать это на всех стадионах.
Trepanator
Trepanator
   354 / 802
вчера в 18:51
Никакой ВАР не поможет. По традиции назначат пенальти в пользу паровозов. Решение об использовании ВАР принимает судья,которому Аркаша заносит. Позор кабинетам!
drug01
drug01
   198 / 802
вчера в 18:49
Вот это дело!!!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   220 / 802
вчера в 18:48
еще б на матче Уфа-Рубин б сделали эту варню.
Матчи лидеров детально должны быть под этим варом проходить
LOpp
LOpp
   13 / 802
вчера в 18:47
Бред, Вар нужно использовать во всех матчах или не использовать вообще.
Дровосеки
Дровосеки
   276 / 802
вчера в 18:44
У зенитовцев щас инфаркт случится
номер 12
номер 12
   353 / 802
вчера в 18:44
Ахахах, а на матч Спартак - Сочи поставить нельзя было? Или 6 недоданных желтых карточек, отсутствие удалений, два непоставленных пенальти, непоставленный штрафной и неправильно забитый гол были пиар-акцией ВАР???
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   408 / 802
вчера в 18:42
так она работает?
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