Джампаоло: «Относительно заинтересован в результате матча с „Баварией“»

Главный тренер «Милана» прокомментировал предстоящий матч Международного Кубка чемпионов против «Баварии».

Это тест высокого уровня, и мы тренировались в течение 10 дней, поэтому я ожидаю увидеть в деле некоторые вещи, над которыми мы сейчас работаем.

Это будет матч, который нам нужно провести с хорошим настроением. Я лишь относительно заинтересован в результате, так как уделяю больше внимания качеству исполнения и желанию сыграть определенную роль в игре.

У нас вперед долгий путь, и эти тесты просто позволяют нам оценить ситуацию.