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Джампаоло: «Относительно заинтересован в результате матча с „Баварией“»

23 июля 2019, 11:20
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал предстоящий матч Международного Кубка чемпионов против «Баварии». 

Это тест высокого уровня, и мы тренировались в течение 10 дней, поэтому я ожидаю увидеть в деле некоторые вещи, над которыми мы сейчас работаем. 

Это будет матч, который нам нужно провести с хорошим настроением. Я лишь относительно заинтересован в результате, так как уделяю больше внимания качеству исполнения и желанию сыграть определенную роль в игре. 

У нас вперед долгий путь, и эти тесты просто позволяют нам оценить ситуацию. 

Ранее Марко Джампаоло поделился мнением о клубе и рассказал о своем подходе к работе.

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Ozabot
Ozabot
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23 июля в 12:02
Хмм, матч хоть и товарищеский, но соперник уровня «Ювентуса». Посмотрим, что будет. Очень интересно поглядеть, как расстановка 4-3-1-2 покажет себя в Милане.
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