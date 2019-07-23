Джампаоло: «Относительно заинтересован в результате матча с „Баварией“»

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал предстоящий матч Международного Кубка чемпионов против «Баварии».
Это тест высокого уровня, и мы тренировались в течение 10 дней, поэтому я ожидаю увидеть в деле некоторые вещи, над которыми мы сейчас работаем.
Это будет матч, который нам нужно провести с хорошим настроением. Я лишь относительно заинтересован в результате, так как уделяю больше внимания качеству исполнения и желанию сыграть определенную роль в игре.
У нас вперед долгий путь, и эти тесты просто позволяют нам оценить ситуацию.
Ранее Марко Джампаоло поделился мнением о клубе и рассказал о своем подходе к работе.