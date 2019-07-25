ГлавнаяНовости

«Бенфика» вырвала победу у «Фиорентины». Иван Злобин пропустил гол

вчера, 05:04
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 2Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

«Бенфика» обыграла «Фиорентину» в матче Международного Кубка чемпионов. В первом тайме ворота лиссабонской команды защищал российский голкипер Иван Злобин.

Нью-Йорк, стадион Ред Булл Арена

«Фиорентина» - «Бенфика» 1:2 (1:1)
Голы: Влахович 29 - Сеферович 9, Кайо 90+3

«Фиорентина»: Терраччиано (Дронговски 46), Венути (Лакти 80), Терзич (Бираги 46), Миленкович (Христов 68), Раньери, Сапонара (Журковски 68), Христофоро (Баэс 80), Бенасси (Дабо 80), Кастровилли (Эссерик 68), Влахович (Симеоне 68), Соттиль (Кьеза 46).
Главный тренер: Монтелла Винченцо.

«Бенфика»: Злобин (Свилар 46), Гримальдо, Рубен Диаш, Феррейра, Тавареш, Пицци (Фейса 74), Рафа Силва (Кайо 81), Пирес (Жоау Педру 81), Луиш (Таарабт 74), Сеферович, Де Томас (Мачадо 80).
Главный тренер: Лаге Бруну.

Предупреждения: Рубен Диаш 39, Рафа Силва 48, Раньери 50, Пирес 57, Бираги 67

Недавно появился слух, что состав «Бенфики» может пополнить ещё один россиянин.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Заря» добыла уверенную выездную победу в Лиге Европы
Вчера, 23:43 Комментарии2
Тульский «Арсенал» уступил «Нефтчи» в первом матче Лиги Европы
Вчера, 21:50 Комментарии125
«Манчестер Юнайтед» переиграл «Тоттенхэм»
Вчера, 16:53 Комментарии25
«Ливерпуль» не смог переиграть «Спортинг»
Вчера, 05:18 Комментарии19
Очередная победа «Химок», осечки «Ротора» и «Торпедо». Итоги 4-го тура ФНЛ
24 июля Комментарии14
Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»
24 июля Комментарии70
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
борька
борька
   122 / 808
вчера в 22:04
Классны вратарь, удачи парню!
Swinsi
Swinsi
   323 / 808
вчера в 11:00
Злобина скоро купит спартак, ему такие нужны.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   261 / 808
вчера в 09:01
Удачи ему! Пусть больше не пропускает.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
вчера в 07:36
Большинству этот вратарь неизвестен.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
вчера в 05:19
Злобину 22 года . Надо играть постоянно.
Может и до сборной доиграется.
Colchoneros
Colchoneros
   109 / 808
вчера в 05:15
Браво Бенфика!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100