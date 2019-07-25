«Бенфика» вырвала победу у «Фиорентины». Иван Злобин пропустил гол

«Бенфика» обыграла «Фиорентину» в матче Международного Кубка чемпионов. В первом тайме ворота лиссабонской команды защищал российский голкипер Иван Злобин.
Нью-Йорк, стадион Ред Булл Арена
«Фиорентина» - «Бенфика» 1:2 (1:1)
Голы: Влахович 29 - Сеферович 9, Кайо 90+3
«Фиорентина»: Терраччиано (Дронговски 46), Венути (Лакти 80), Терзич (Бираги 46), Миленкович (Христов 68), Раньери, Сапонара (Журковски 68), Христофоро (Баэс 80), Бенасси (Дабо 80), Кастровилли (Эссерик 68), Влахович (Симеоне 68), Соттиль (Кьеза 46).
Главный тренер: Монтелла Винченцо.
«Бенфика»: Злобин (Свилар 46), Гримальдо, Рубен Диаш, Феррейра, Тавареш, Пицци (Фейса 74), Рафа Силва (Кайо 81), Пирес (Жоау Педру 81), Луиш (Таарабт 74), Сеферович, Де Томас (Мачадо 80).
Главный тренер: Лаге Бруну.
Предупреждения: Рубен Диаш 39, Рафа Силва 48, Раньери 50, Пирес 57, Бираги 67
Недавно появился слух, что состав «Бенфики» может пополнить ещё один россиянин.
Может и до сборной доиграется.
Может и до сборной доиграется.