Хендерсон: «Не только мы с „Манчестер Сити“ будем бороться за титул»

Капитан «Ливерпуля» поделился ожиданиями от нового сезона Английской Премьер-Лиги.

Все будут говорить о нас и «Сити», потому что они были очень хороши и выиграли АПЛ , а мы Лигу чемпионов.

Легко так рассуждать, но нельзя вычеркивать другие команды. Они точно прибавят. За титул будем бороться не только мы с «Сити».

Мы можем использовать прошлый сезон как стимул, чтобы стать еще лучше и добиться успеха в новом сезоне.