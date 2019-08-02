Хендерсон: «Не только мы с „Манчестер Сити“ будем бороться за титул»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от нового сезона Английской Премьер-Лиги.
Все будут говорить о нас и «Сити», потому что они были очень хороши и выиграли АПЛ, а мы Лигу чемпионов.
Легко так рассуждать, но нельзя вычеркивать другие команды. Они точно прибавят. За титул будем бороться не только мы с «Сити».
Мы можем использовать прошлый сезон как стимул, чтобы стать еще лучше и добиться успеха в новом сезоне.
Ранее Джордан Хендерсон набил татуировку в честь победы в Лиге чемпионов.