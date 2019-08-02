Женщина-арбитр обслужит матч за Суперкубок УЕФА

Впервые в истории главным арбитром матча крупного мужского турнира под эгидой УЕФА назначена женщина.
Поединок за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» обслужит француженка Стефани Фраппар. Её ассистентками назначены Мануэла Николози и Мишель О'Нил.
Ранее Фраппар обслуживала матчи мужского чемпионата Франции, а в июле судила финал женского чемпионата мира.
Матч за Суперкубок УЕФА состоится 14 августа в Стамбуле.
А то Моськалевы да Лампочкины совсем нюх потеряли ;)
А то Моськалевы да Лампочкины совсем нюх потеряли ;)
Возможно, будет почаще штрафные свистеть, что бы в паузе хаер поправить..:))
Возможно, будет почаще штрафные свистеть, что бы в паузе хаер поправить..:))
Ну что, мужики, покажем этим тридварасам как в жёппы пороться?
Ненавижу геев, лично двух в жёппу драл.
Ууххх с-ка, как же я терпеть не могу этих сладких пидopoв, ненавижу их намазанные маслом накачанные тела, уничтожил бы лично каждую упругую загорелую попку смазливого гейропейца, ух я бы им повторил 45-й
Ну что, мужики, покажем этим тридварасам как в жёппы пороться?
Ненавижу геев, лично двух в жёппу драл.
Ууххх с-ка, как же я терпеть не могу этих сладких пидopoв, ненавижу их намазанные маслом накачанные тела, уничтожил бы лично каждую упругую загорелую попку смазливого гейропейца, ух я бы им повторил 45-й
Больше похожа на худосочную пожилую испанку.
Интересно, а спортивные тесты эта мадам сдает по нормативам для рефери-мужчин?
Больше похожа на худосочную пожилую испанку.
Интересно, а спортивные тесты эта мадам сдает по нормативам для рефери-мужчин?
Скоро евро-либерасты от УЕФА введут смешанные женско-мужские команды, а потом рефери будут назначать только трансгендеров...
Скоро евро-либерасты от УЕФА введут смешанные женско-мужские команды, а потом рефери будут назначать только трансгендеров...
Соккер не боится что его феминистки засудят? )))
Соккер не боится что его феминистки засудят? )))