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Женщина-арбитр обслужит матч за Суперкубок УЕФА

сегодня, 14:07
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси14.08.2019 в 22:00 Не начался

Впервые в истории главным арбитром матча крупного мужского турнира под эгидой УЕФА назначена женщина.

Поединок за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» обслужит француженка Стефани Фраппар. Её ассистентками назначены Мануэла Николози и Мишель О'Нил.

Ранее Фраппар обслуживала матчи мужского чемпионата Франции, а в июле судила финал женского чемпионата мира.

Матч за Суперкубок УЕФА состоится 14 августа в Стамбуле.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS ответил Ангел неБесГрешен
   120 / 844
сегодня в 16:29
Может, и у нас набрать бабья матчи судить? А то Моськалевы да Лампочкины совсем нюх потеряли ;)
Согласен,надо переходить на баб с проекта фидуна "честный судья"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 844
сегодня в 16:16
Может, и у нас набрать бабья матчи судить?
А то Моськалевы да Лампочкины совсем нюх потеряли ;)
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   331 / 844
сегодня в 16:12
Толерантность...
particular
particular
   12 / 844
сегодня в 16:08
Арбитр может и с пузиком побегать, но леди не может себе такого позволить..:))
Возможно, будет почаще штрафные свистеть, что бы в паузе хаер поправить..:))
Демитрий
Демитрий
   817 / 844
сегодня в 15:43
Шовинисты-куколды и латентные прямо таки обтекают в комментариях от своей желчи. Ни о чём кроме задних приводов европейских геев думать не хотят.

Ну что, мужики, покажем этим тридварасам как в жёппы пороться?

Ненавижу геев, лично двух в жёппу драл.

Ууххх с-ка, как же я терпеть не могу этих сладких пидopoв, ненавижу их намазанные маслом накачанные тела, уничтожил бы лично каждую упругую загорелую попку смазливого гейропейца, ух я бы им повторил 45-й
FERIS
FERIS
   281 / 844
сегодня в 15:42
может она вовсе не женщина,а обычный транс,каких сейчас не мало в Европе.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leningrad 84
   9 / 844
сегодня в 15:36
Думаю в этом предсезонном матче скорости будут не ахти, и ее физики хватит отсудить игру возле штрафной Челси
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил AmIIIeR89
   20 / 844
сегодня в 15:26
Такие требования спартак давно предъявляет к арбитрам. Мазут берут охотнее...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   397 / 844
сегодня в 15:19
Мужчины-рефери будут ей завидовать: в матче не будет ни зверских лиц, ни угрожающих жестов, ни многочисленных апелляций, ни матерных слов, игроки будут отходить на положенные девять метров... Интересно будет за ней наблюдать, когда мужики в стенке при пробитии штрафных будут закрывать руками свои причинные места. Интересно, что она при этом будет думать ?
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 844
сегодня в 15:19
Удачи Стефани!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   204 / 844
сегодня в 15:16
Не за горами момент, когда будут требовать назначать на матчи исключительно заднеприводных
ДАША Д
ДАША Д
   167 / 844
сегодня в 15:10
Может хоть подсуживать не будет.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Klaus-S
   56 / 844
сегодня в 15:04
Ничего против женщин не имею,(даже наоборот)), но мне кажется, это плохая идея.
Я бы даже сказал х...ая идея!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил 25процентный клоун
   56 / 844
сегодня в 15:02
Отлично, люблю женщин мужланок
Посмотрел на фото этой 35-летней француженки.
Больше похожа на худосочную пожилую испанку.
Интересно, а спортивные тесты эта мадам сдает по нормативам для рефери-мужчин?
Санчо Панса
Санчо Панса
   124 / 844
сегодня в 14:56
Вот она мужская толерантность к женщинам в футболе! Докатились, мужики.... Теперь ждем, что матч ЛЧ с участием женских команд обслужит мужская судейская бригада)
Тага Дага
Тага Дага ответил CSKA2012
   208 / 844
сегодня в 14:55
Победителей. ...проигравших боковые судьи
Klaus-S
Klaus-S
   566 / 844
сегодня в 14:55
Ничего против женщин не имею,(даже наоборот)), но мне кажется, это плохая идея.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил cska plus
   297 / 844
сегодня в 14:52
Добивают англосаксы футбол, скоро петухи будут обслуживать крупные футбольные турниры.
ага, а в стране духовных скреп матчи будут обслуживать папы, при нарушениях говорить- не по божески подкат был получи красную карточку ада)))
нечитайло
нечитайло
   483 / 844
сегодня в 14:50
Прикольно
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Faustello
   56 / 844
сегодня в 14:49
Словосочетание - женщина обслужит... Соккер не боится что его феминистки засудят? )))
Они ничего не боятся...
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 844
сегодня в 14:48
Охр...неть!
Скоро евро-либерасты от УЕФА введут смешанные женско-мужские команды, а потом рефери будут назначать только трансгендеров...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   838 / 844
сегодня в 14:47
Е5 нонсенс. Поступать на сатехников феминистки отчего-то не спешат лол
wingback
wingback
   86 / 844
сегодня в 14:45
Арбитры-хряки обслужат матчи федуна в чемпионате...
Faustello
Faustello ответил удав
   1 / 844
сегодня в 14:44
скоро в борьбе за равенство матчи будут уже обслуживать трансвиститы и геи в розовых трусиках
Ты прям Лампочкина описал один в один )))
Faustello
Faustello ответил parallels
   1 / 844
сегодня в 14:41
эти будут обслуживать матчи спартака)
Его и так постоянно эти и обслуживают!!!
Faustello
Faustello
   1 / 844
сегодня в 14:40
Словосочетание - женщина обслужит...
Соккер не боится что его феминистки засудят? )))
311
311
   43 / 844
сегодня в 14:40
Скоро главных тренеров-женщин будут навязывать толерасты.)
parallels
parallels ответил Штиль
   35 / 844
сегодня в 14:38
А чё не транссексуал?) Гы-Гы)) Толерантная Гейропа
эти будут обслуживать матчи спартака)
cska plus
cska plus
   13 / 844
сегодня в 14:35
Добивают англосаксы футбол, скоро петухи будут обслуживать крупные футбольные турниры.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил marvel777
   297 / 844
сегодня в 14:25
боковые судьи - негры трансвеститы
а в системе вар духовно богатые судьи
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