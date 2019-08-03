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Байрамян: «Ничья с „Уралом“ - закономерный результат»

сегодня, 17:49
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал ничью с «Уралом».

Атак было много. Но если бы в конце не было момента у Сигурдссона, то было бы нормально, что сыграли 2:2. Получается, всё закономерно, увозим отсюда одно очко и двигаемся дальше. 

Мы давно знакомы с Романом Емельяновым. Хороший парень и футболист. Пару раз досталось от него, но это футбол. Это не первая игра, где мы меняемся позициями с Ионовым, проблем никаких нет. 

Чувствую, что прибавляю физически. Просто я играю на такой позиции, где нужно результативно действовать. 2 очка – не так много. Если не буду этого делать, то найдётся другой футболист. Надо работать и стараться.

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Все комментарии
161регион
161регион
   100 / 843
сегодня в 18:20
Хорик красава,так держать!!!
Еврей1
Еврей1
   166 / 843
сегодня в 17:52
защита конечно нулевая! 7 мячей за 4 тура это перебор!
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