Муслин: «„Зенит“ можно досрочно объявлять чемпионом»

Бывший тренер «Локомотива» считает, что трансфер бразильца Малкома в «Зенит» уничтожил интригу в гонке за чемпионство в РПЛ .

«Зенит» можно досрочно объявлять чемпионом. Вопрос о золоте отпадает сам собой. Ну, так сейчас «Зенит» еще лучше укомплектован, чем во времена Халка. И рядом нет такого сильного и – главное – опытного ЦСКА . Я только рад за питерцев. Особенно – за Бранислава Ивановича, который играл у меня в сборной. Жаль, в национальную команду его уже не вызывают. Но для «Зенита» это даже лучше. У Брано больше сил, а травм – меньше.