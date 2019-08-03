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Муслин: «„Зенит“ можно досрочно объявлять чемпионом»

сегодня, 17:08

Бывший тренер «Локомотива» Славолюб Муслин считает, что трансфер бразильца Малкома в «Зенит» уничтожил интригу в гонке за чемпионство в РПЛ.

«Зенит» можно досрочно объявлять чемпионом. Вопрос о золоте отпадает сам собой. Ну, так сейчас «Зенит» еще лучше укомплектован, чем во времена Халка. И рядом нет такого сильного и – главное – опытного ЦСКА. Я только рад за питерцев. Особенно – за Бранислава Ивановича, который играл у меня в сборной. Жаль, в национальную команду его уже не вызывают. Но для «Зенита» это даже лучше. У Брано больше сил, а травм – меньше.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   276 / 843
сегодня в 18:19
потому что обыграл команды-аутсайдеры с небольшой разницей в счете? Мощно...
STVA 1
STVA 1
   80 / 843
сегодня в 18:19
Зачем тогда вообще проводить . Муслин хрень несет .
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   92 / 843
сегодня в 18:18
...всё это мы уже неоднократно слышали...
Groove000
Groove000
   250 / 843
сегодня в 18:12
Сглазит)
Rattlehead
Rattlehead
   64 / 843
сегодня в 18:04
Еще бы, учитывая такой админресурс и количество народных денег.
13 RUS
13 RUS ответил LOpp
   120 / 843
сегодня в 18:03
Самый позорный и продажный чемпионат в мире.
Согласен,спартачам не место в рпл
particular
particular
   10 / 843
сегодня в 18:03
Можно... Но не нужно..:))
Толпа народа готовилась на сборах, болелы шарфики и абики прикупили, а судьи спланировали сценарии предстоящих встреч..:))
Не стоит всех лишать хлеба и зрелищ..:))
Zenit_84
Zenit_84
   101 / 843
сегодня в 18:01
Один в поле не воин
LOpp
LOpp
   21 / 843
сегодня в 17:56
Самый позорный и продажный чемпионат в мире.
Leningrad 84
Leningrad 84
   50 / 843
сегодня в 17:52
Похоже, в Саудовской Аравии от жары у тренеров мозги пухнут...
Или уже возраст на них давит...
MAUS
MAUS ответил Izmar
   62 / 843
сегодня в 17:50
Умора, что свиньи сейчас на пятом месте.
от Спартака сейчас никто не ждет выше пятого места.
а вот Зенит даже без Малкома спал и видел себя в финале ЛЧ ))))
За адекватность
За адекватность
   25 / 843
сегодня в 17:49
Дико сомневаюсь. Пока наблюдал по большей части хождение пешком по полю. Надеюсь сегодня "Зенит" и "Краснодар" выдадут такой же матч по качеству, как в Краснодаре.
Izmar
Izmar ответил MAUS
   66 / 843
сегодня в 17:47
2 года назад Зениту тоже записали чемпионство сразу- результат мы все знаем— закономерное ПЯТОЕ МЕСТО в ЧР! так что эксперты можете Зениту и Финал ЛЧ сразу пророчить))))) во умора)))))
Умора, что свиньи сейчас на пятом месте.
Izmar
Izmar ответил Leningrad 84
   66 / 843
сегодня в 17:46
Что-то Славолюб загибает! Прямо-таки "Малком уничтожил интригу..." Некорректно, тов. Муслин!
Принижает роль свиней до одного игрока.
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 843
сегодня в 17:46
Вот терпеть не могу таких вещей, когда впереди ещё 27 туров, как будто сглазить пытаются
Leningrad 84
Leningrad 84
   50 / 843
сегодня в 17:44
Что-то Славолюб загибает!
Прямо-таки "Малком уничтожил интригу..."
Некорректно, тов. Муслин!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 843
сегодня в 17:43
Прежде чем стать чемпионом надо ещё пару раз свиней пятёрочками угостить. Гыгыгы
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   561 / 843
сегодня в 17:38
У Брано больше сил, а травм – меньше.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1130396/muslin-slavolyub-zenit
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   58 / 843
сегодня в 17:30
смешно и стыдно за зенит
MAUS
MAUS
   62 / 843
сегодня в 17:29
Да уж, что делают с людьми деньги!
И Муслин походу готов лизнуть газовую трубу!
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 843
сегодня в 17:26
MAUS
MAUS
   62 / 843
сегодня в 17:25
2 года назад Зениту тоже записали чемпионство сразу- результат мы все знаем— закономерное ПЯТОЕ МЕСТО в ЧР!
так что эксперты можете Зениту и Финал ЛЧ сразу пророчить)))))
во умора)))))
Ко Чегара
Ко Чегара
   490 / 843
сегодня в 17:24
Тоттенхэм готов и Тоттенхэм официально (официально,Карл) предложил.
Разницу чувствуем?
Заратустра
Заратустра
   56 / 843
сегодня в 17:23
    parallels
    parallels ответил Ко Чегара
       27 / 843
    сегодня в 17:22
    Ога ога,только в Европе не додумались платить 40 мультов и еще давать зп 8. ВОСЕМЬ,Карл!)))
      Литейный 4
      Литейный 4
         3 / 843
      сегодня в 17:21
      У Муслина какие то завистливые нотки в речи. Как у спартачей. Гыгыгы
      Bazuka-Limon
      Bazuka-Limon
      сегодня в 17:20
      мюслик явно поторопился с прогнозом.малколм не месси и не роналду
      Ко Чегара
      Ко Чегара ответил parallels
         490 / 843
      сегодня в 17:20
      барса могла сбагрить ещё дороже. в отличие от игроков спартака, на малкома существенный спрос от топ-клубов европы. позор спартаку!
      Ога ога,только в Европе не додумались платить 40 мультов и еще давать зп 8. ВОСЕМЬ,Карл!)))
      Не верю 90-м
      Не верю 90-м
         808 / 843
      сегодня в 17:19
      Скорее интригу в чемпионате составил трансфер в спартак Понсе, потеряли здорового конкурента в борьбе за чемпионство.
      parallels
      parallels ответил Ко Чегара
         27 / 843
      сегодня в 17:18
      Первое-Барса облегченно выдохнула от того,что сплавила дорогого днаря. Второе-а как же в цветах зенитовского флага нет черного?? Ахахахаха))) Виражу привет.
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