Муслин: «„Зенит“ можно досрочно объявлять чемпионом»

Бывший тренер «Локомотива» Славолюб Муслин считает, что трансфер бразильца Малкома в «Зенит» уничтожил интригу в гонке за чемпионство в РПЛ.
«Зенит» можно досрочно объявлять чемпионом. Вопрос о золоте отпадает сам собой. Ну, так сейчас «Зенит» еще лучше укомплектован, чем во времена Халка. И рядом нет такого сильного и – главное – опытного ЦСКА. Я только рад за питерцев. Особенно – за Бранислава Ивановича, который играл у меня в сборной. Жаль, в национальную команду его уже не вызывают. Но для «Зенита» это даже лучше. У Брано больше сил, а травм – меньше.
Толпа народа готовилась на сборах, болелы шарфики и абики прикупили, а судьи спланировали сценарии предстоящих встреч..:))
Не стоит всех лишать хлеба и зрелищ..:))
Толпа народа готовилась на сборах, болелы шарфики и абики прикупили, а судьи спланировали сценарии предстоящих встреч..:))
Не стоит всех лишать хлеба и зрелищ..:))
Или уже возраст на них давит...
Или уже возраст на них давит...
а вот Зенит даже без Малкома спал и видел себя в финале ЛЧ ))))
а вот Зенит даже без Малкома спал и видел себя в финале ЛЧ ))))
Прямо-таки "Малком уничтожил интригу..."
Некорректно, тов. Муслин!
Прямо-таки "Малком уничтожил интригу..."
Некорректно, тов. Муслин!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1130396/muslin-slavolyub-zenit
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1130396/muslin-slavolyub-zenit
И Муслин походу готов лизнуть газовую трубу!
И Муслин походу готов лизнуть газовую трубу!
так что эксперты можете Зениту и Финал ЛЧ сразу пророчить)))))
во умора)))))
так что эксперты можете Зениту и Финал ЛЧ сразу пророчить)))))
во умора)))))
Разницу чувствуем?
Разницу чувствуем?
говорят, такие заголовки вызывают возгорания в тарасовке. надеюсь, у тебя есть средства пожаротушения 😂
говорят, такие заголовки вызывают возгорания в тарасовке. надеюсь, у тебя есть средства пожаротушения 😂