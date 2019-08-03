Тихонов - о «Спартаке»: «Формировать команду нужно в перерыве»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов считает, что руководство московского клуба должно было формировать состав команды перед началом сезона, а не приобретать игроков, когда чемпионат России уже стартовал.
Формировать команду нужно в перерыве, чтобы у главного тренера была возможность потренировать, чтобы игроки провели определенное количество тренировок вместе, притерлись друг к другу. Нужно время, чтобы понять, где они и во что играют.
Что касается новичков, понятно, что Шюррле - это игрок с именем, хороший нападающий, его знает вся Европа, даже весь мир, а Ларссон из чемпионата Швеции. Посмотрим, как он будет играть.
Спартак, из года в год, набирает НОВИЧКОВ, но они в команде ЧАХНУТ и мучаются на поле, зато зарплату получают РЕГУЛЯРНО!!!
Предсезонка ПРОВАЛЕНА и пошла спартаковскому коту под хвост, что на базе в Тарасовке.
Готовились с одними игроками, а РАСХЛЁБЫВАТЬ предсезонный провал уже будут с другими.
Сыгранность имеет НЕМАЛОВАЖНОЕ значение для любой команды, а уж для Спартака и подавно.
Задачи ВЫСОКИЕ поставили, а сыгранности НЕТ и предсезонка благополучно ПРОВАЛЕНА!
Для Спартака настали смутные ЦОРНОВСКИЕ времена.
Команду НЕ УЗНАТЬ после прошлого сезона.
Перетасовали состав КАРДИНАЛЬНО и сильно ОСЛАБИЛИ Спартак.
Уже вся предсезонка Спартака пошла коту под ХВОСТ и вылетела в трубу.
Одних убрали, других набрали, а Кононов не поставил игру команде.
Новобранцы не вписались в состав - кто в лес, а кто по дрова, а кто в запасе полирует скамейку за три миллиона рублей в месяц!
Кононову нужно время на исправление, а на предсезонке можно СМЕЛО ставить КРЕСТ.
Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи и с Ростовом, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ТРЕМЯ поражениями подряд!!!
Костяка команды у Спартака уже нет, а есть набор игроков, которые должны, в пожарном порядке, спасать не только сезон, но и Кононова от отставки.
Цорн РУЛИТ, а Олег Кононов ОТДУВАЕТСЯ за всех!
Вот это ПОДСТАВА!
А тут ещё, намедни, Федун УЛЬТИМАТУМАМИ стал грозить Кононову.
Ребята может быть и отличные, но за это три очка не начисляют и медали не дают.
Их надо завоёвывать на поле и показывать результат.
А как с такой трансферной ПЕРЕДРЯГОЙ Спартак может играть и выдавать результат?
Провал сезона НЕМИНУЕМ - третий сезон ПОДРЯД!!!
В Спартаке ПРОВАЛЫ поставили на поток.
Спартак, из года в год, набирает НОВИЧКОВ, но они в команде ЧАХНУТ и мучаются на поле, зато зарплату получают РЕГУЛЯРНО!!!
Предсезонка ПРОВАЛЕНА и пошла спартаковскому коту под хвост, что на базе в Тарасовке.
Готовились с одними игроками, а РАСХЛЁБЫВАТЬ предсезонный провал уже будут с другими.
Сыгранность имеет НЕМАЛОВАЖНОЕ значение для любой команды, а уж для Спартака и подавно.
Задачи ВЫСОКИЕ поставили, а сыгранности НЕТ и предсезонка благополучно ПРОВАЛЕНА!
Для Спартака настали смутные ЦОРНОВСКИЕ времена.
Команду НЕ УЗНАТЬ после прошлого сезона.
Перетасовали состав КАРДИНАЛЬНО и сильно ОСЛАБИЛИ Спартак.
Уже вся предсезонка Спартака пошла коту под ХВОСТ и вылетела в трубу.
Одних убрали, других набрали, а Кононов не поставил игру команде.
Новобранцы не вписались в состав - кто в лес, а кто по дрова, а кто в запасе полирует скамейку за три миллиона рублей в месяц!
Кононову нужно время на исправление, а на предсезонке можно СМЕЛО ставить КРЕСТ.
Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи и с Ростовом, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ТРЕМЯ поражениями подряд!!!
Костяка команды у Спартака уже нет, а есть набор игроков, которые должны, в пожарном порядке, спасать не только сезон, но и Кононова от отставки.
Цорн РУЛИТ, а Олег Кононов ОТДУВАЕТСЯ за всех!
Вот это ПОДСТАВА!
А тут ещё, намедни, Федун УЛЬТИМАТУМАМИ стал грозить Кононову.
Ребята может быть и отличные, но за это три очка не начисляют и медали не дают.
Их надо завоёвывать на поле и показывать результат.
А как с такой трансферной ПЕРЕДРЯГОЙ Спартак может играть и выдавать результат?
Провал сезона НЕМИНУЕМ - третий сезон ПОДРЯД!!!
В Спартаке ПРОВАЛЫ поставили на поток.