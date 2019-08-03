Тихонов - о «Спартаке»: «Формировать команду нужно в перерыве»

Бывший футболист «Спартака» считает, что руководство московского клуба должно было формировать состав команды перед началом сезона, а не приобретать игроков, когда чемпионат России уже стартовал.

Формировать команду нужно в перерыве, чтобы у главного тренера была возможность потренировать, чтобы игроки провели определенное количество тренировок вместе, притерлись друг к другу. Нужно время, чтобы понять, где они и во что играют.

Что касается новичков, понятно, что Шюррле - это игрок с именем, хороший нападающий, его знает вся Европа, даже весь мир, а Ларссон из чемпионата Швеции. Посмотрим, как он будет играть.