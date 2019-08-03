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Тихонов - о «Спартаке»: «Формировать команду нужно в перерыве»

сегодня, 13:28

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов считает, что руководство московского клуба должно было формировать состав команды перед началом сезона, а не приобретать игроков, когда чемпионат России уже стартовал.

Формировать команду нужно в перерыве, чтобы у главного тренера была возможность потренировать, чтобы игроки провели определенное количество тренировок вместе, притерлись друг к другу. Нужно время, чтобы понять, где они и во что играют.

Что касается новичков, понятно, что Шюррле - это игрок с именем, хороший нападающий, его знает вся Европа, даже весь мир, а Ларссон из чемпионата Швеции. Посмотрим, как он будет играть.

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Все комментарии
альсато
альсато
   680 / 846
сегодня в 15:10
Комплектация-процесс вечный! (и постоянный)-как и работа тренера.....а получается: (я ни х-р-е-н-а не делаю- я еще и виноват)..
Юрниекс
Юрниекс
   229 / 846
сегодня в 15:04
    КЭТиК
    КЭТиК
       147 / 846
    сегодня в 14:53
    Отмазка есть - игроки не те.
    ABir
    ABir
       193 / 846
    сегодня в 14:51
    Что нужно было теперь все понимают, но никто не может сказать, почему этого не было сделано а пеерерыве
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       31 / 846
    сегодня в 14:50
    Сегодня Динамо разоблачит все приобретения свиней.
    Faustello
    Faustello
       1 / 846
    сегодня в 14:21
    В перерыве в матче с Динамо, Спартак могут расформировать ))
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил STVA 1
       83 / 846
    сегодня в 14:16
    У хряков свои законы и принципы.
    mihaluch
    mihaluch
       80 / 846
    сегодня в 14:04
    Перерыв был слишком короток.
    STVA 1
    STVA 1 ответил Sysanin101
       86 / 846
    сегодня в 14:02
    Для кого все эти лозунги ?
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       31 / 846
    сегодня в 14:02
      Izmar
      Izmar
         73 / 846
      сегодня в 13:48
      В перерыве спартак расформируется.
      VIPded
      VIPded
         63 / 846
      сегодня в 13:46
      ...в перерыве между лигами...)))
      Армейская душа
      Армейская душа
         39 / 846
      сегодня в 13:46
      Чтобы он понимал в футболе? Сейчас свиные иксперды всё на пальцах этому недотёпе объяснят
      Sysanin101
      Sysanin101
         259 / 846
      сегодня в 13:37
      Формировать команду нужно в перерыве???

      Спартак, из года в год, набирает НОВИЧКОВ, но они в команде ЧАХНУТ и мучаются на поле, зато зарплату получают РЕГУЛЯРНО!!!
      Предсезонка ПРОВАЛЕНА и пошла спартаковскому коту под хвост, что на базе в Тарасовке.
      Готовились с одними игроками, а РАСХЛЁБЫВАТЬ предсезонный провал уже будут с другими.
      Сыгранность имеет НЕМАЛОВАЖНОЕ значение для любой команды, а уж для Спартака и подавно.
      Задачи ВЫСОКИЕ поставили, а сыгранности НЕТ и предсезонка благополучно ПРОВАЛЕНА!

      Для Спартака настали смутные ЦОРНОВСКИЕ времена.

      Команду НЕ УЗНАТЬ после прошлого сезона.
      Перетасовали состав КАРДИНАЛЬНО и сильно ОСЛАБИЛИ Спартак.
      Уже вся предсезонка Спартака пошла коту под ХВОСТ и вылетела в трубу.
      Одних убрали, других набрали, а Кононов не поставил игру команде.
      Новобранцы не вписались в состав - кто в лес, а кто по дрова, а кто в запасе полирует скамейку за три миллиона рублей в месяц!

      Кононову нужно время на исправление, а на предсезонке можно СМЕЛО ставить КРЕСТ.
      Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи и с Ростовом, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ТРЕМЯ поражениями подряд!!!
      Костяка команды у Спартака уже нет, а есть набор игроков, которые должны, в пожарном порядке, спасать не только сезон, но и Кононова от отставки.
      Цорн РУЛИТ, а Олег Кононов ОТДУВАЕТСЯ за всех!
      Вот это ПОДСТАВА!

      А тут ещё, намедни, Федун УЛЬТИМАТУМАМИ стал грозить Кононову.
      Ребята может быть и отличные, но за это три очка не начисляют и медали не дают.
      Их надо завоёвывать на поле и показывать результат.
      А как с такой трансферной ПЕРЕДРЯГОЙ Спартак может играть и выдавать результат?
      Провал сезона НЕМИНУЕМ - третий сезон ПОДРЯД!!!
      В Спартаке ПРОВАЛЫ поставили на поток.
      Литейный 4
      Литейный 4
         2 / 846
      сегодня в 13:35
      Формируют нормальные команды в перерыве, а Спартак только расформировать надо чем раньше, тем лучше. Гыгыгы
      морозз
      морозз
         27 / 846
      сегодня в 13:35
      Всё упиралось в продажу основных дорогостоящих легионеров, как только их продали сразу начали собирать команду! Так что Тихонов не прав в своих размышлениях! Это же не пирожки продавать или покупать на рынке, здесь большую роль играет время и только время!
      311
      311
         46 / 846
      сегодня в 13:34
      Успели только судейский корпус сформировать в перерыве
      Faustello
      Faustello
         1 / 846
      сегодня в 13:34
      В перерыве между таймами? Федун уцепиться за эту инновацию )))
      Nikola45
      Nikola45
         44 / 846
      сегодня в 13:31
      Для ФНЛ Тарасят и сформировали! Чем Тихонов не доволен? ))
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