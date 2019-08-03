Игонин: «Малком - очень важное приобретение для „Зенита“»

Бывший полузащитник «Зенита» считает, что руководство санкт-петербургского клуба выверенно и точно приобретает футболистов в летнее трансферное окно 2019 года.

Малком - очень важное приобретение для «Зенита». Тут даже важен не уровень клуба, за который он играл, а амбиции, с которым Малком пришел в «Зенит», амбиции всегда имеют предпочтение перед опытом. «Зенит» очень выверенно и точно приобретает футболистов этим летом. Думаю, что трансферная кампания клуба еще не закончилась, окно закрывается 2 сентября, а впереди у «Зенита» Лига чемпионов.