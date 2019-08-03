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Игонин: «Малком - очень важное приобретение для „Зенита“»

сегодня, 14:31

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что руководство санкт-петербургского клуба выверенно и точно приобретает футболистов в летнее трансферное окно 2019 года.

Малком - очень важное приобретение для «Зенита». Тут даже важен не уровень клуба, за который он играл, а амбиции, с которым Малком пришел в «Зенит», амбиции всегда имеют предпочтение перед опытом. «Зенит» очень выверенно и точно приобретает футболистов этим летом. Думаю, что трансферная кампания клуба еще не закончилась, окно закрывается 2 сентября, а впереди у «Зенита» Лига чемпионов.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   269 / 846
сегодня в 15:20
посмотрим, что за новый игрок у фк " Зенит.".!?
drug01
drug01
   135 / 846
сегодня в 15:20
Надо будет посмотреть на результат!
kastites
kastites
   54 / 846
сегодня в 15:18
ЗЕНИТ чемпион
ДСА
ДСА
   237 / 846
сегодня в 14:51
Ещё на поле не играл - кот в мешке.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   642 / 846
сегодня в 14:49
хорошое приобретение)
Izmar
Izmar ответил Литейный 4
   73 / 846
сегодня в 14:49
Зенит выверенно и точно приобретает футболистов. Спартак подбирает всех, кто не нужен остался. Гыгыгы
Спартак тоже не отстает, покупает просроченных чемпионов мира и не свежих итальянских вратарей.
Zenit_84
Zenit_84
   104 / 846
сегодня в 14:39
Сегодня в игре посмотрим
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 846
сегодня в 14:35
Зенит выверенно и точно приобретает футболистов. Спартак подбирает всех, кто не нужен остался. Гыгыгы
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