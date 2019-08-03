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Муслин: «„Краснодар“ показывает футбол, который нравится Галицкому»

сегодня, 17:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар21:30 Не начался

Бывший тренер «Локомотива» Славолюб Муслин рассуждает о предстоящем матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 4-го тура РПЛ.

Жду зрелища, а чего же еще? Хотя я давно не работаю в России, за событиями в вашем чемпионате слежу. И, конечно, помню игру «Зенита» и «Краснодара» во втором круге прошлого сезона. Сказка, а не игра! Тогда обе команды были достойны победы, в конце немного повезло Питеру, а сейчас, думаю, шансы равны. Отдам разве что небольшое предпочтение «Зениту» в силу его опыта и домашних стен.

У любой команды есть слабые места. Но то же самое касается и «Краснодара». Вопрос в том, кто лучше этими слабостями воспользуется. Вспомните апрельский матч. Какие там были качели! Сначала казалось, что «Зенит» забьет мячей пять. Питер владел полным преимуществом. Но «Краснодар» постепенно выровнял игру. А во втором тайме и вовсе был близок к победе.

Потому что у команды есть философия, четкий игровой рисунок. Она знает, чего хочет. И показывает футбол, который наверняка нравится Сергею Галицкому и болельщикам. Про «Зенит» можно сказать примерно то же самое. Просто у Сергея Семака больший выбор исполнителей, чем у Мурада Мусаева. А новичков меньше. 

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Все комментарии
Гордецкий
Гордецкий
   382 / 843
сегодня в 18:22
Сегодня он ему явно не понравится.
ДАША Д
ДАША Д
   161 / 843
сегодня в 17:59
Порту пройдут, тогда нравится.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   32 / 843
сегодня в 17:54
Особенно в Грозном.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   58 / 843
сегодня в 17:33
Карасев будет судить на болоте????
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