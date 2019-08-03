Муслин: «„Краснодар“ показывает футбол, который нравится Галицкому»

Бывший тренер «Локомотива» рассуждает о предстоящем матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 4-го тура РПЛ .

Жду зрелища, а чего же еще? Хотя я давно не работаю в России, за событиями в вашем чемпионате слежу. И, конечно, помню игру «Зенита» и «Краснодара» во втором круге прошлого сезона. Сказка, а не игра! Тогда обе команды были достойны победы, в конце немного повезло Питеру, а сейчас, думаю, шансы равны. Отдам разве что небольшое предпочтение «Зениту» в силу его опыта и домашних стен.

У любой команды есть слабые места. Но то же самое касается и «Краснодара». Вопрос в том, кто лучше этими слабостями воспользуется. Вспомните апрельский матч. Какие там были качели! Сначала казалось, что «Зенит» забьет мячей пять. Питер владел полным преимуществом. Но «Краснодар» постепенно выровнял игру. А во втором тайме и вовсе был близок к победе.

Потому что у команды есть философия, четкий игровой рисунок. Она знает, чего хочет. И показывает футбол, который наверняка нравится Сергею Галицкому и болельщикам. Про «Зенит» можно сказать примерно то же самое. Просто у Сергея Семака больший выбор исполнителей, чем у Мурада Мусаева. А новичков меньше.