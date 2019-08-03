Кононов - об удалении Понсе: «Он всегда борется с противником»

Наставник «Спартака» поддержал нападающего команды , который был удален в домашнем матче против «Динамо».

Это был абсолютно игровой момент. Он вообще парень настойчивый, всегда борется с противником, защитником или вратарём. Чисто игровой эпизод! Не видел, что вратарь выходит, поэтому пошёл с ногой вперед. Если бы посмотрел чуть раньше, не сделал бы этого.