Кононов - об удалении Понсе: «Он всегда борется с противником»

Наставник «Спартака» Олег Кононов поддержал нападающего команды Эсекеля Понсе, который был удален в домашнем матче против «Динамо».
Это был абсолютно игровой момент. Он вообще парень настойчивый, всегда борется с противником, защитником или вратарём. Чисто игровой эпизод! Не видел, что вратарь выходит, поэтому пошёл с ногой вперед. Если бы посмотрел чуть раньше, не сделал бы этого.
Повезло, что не нанес травму сопернику.
А так, команду подвел парень, но и такое бывает.
Повезло, что не нанес травму сопернику.
А так, команду подвел парень, но и такое бывает.
А то,что ребята вдесятером рубились?
А то,что ребята вдесятером рубились?
Он уже не то что курит , пить по ходу начал . Такуй чушь несет...
Он уже не то что курит , пить по ходу начал . Такуй чушь несет...
заколебал!!!!!!!!!!!!
заколебал!!!!!!!!!!!!
Зачем же ты его в Туле на лавку сажал ?
Он сейчас травмирован .
И его так не хватало в матчах с Нефтчи .
Зачем же ты его в Туле на лавку сажал ?
Он сейчас травмирован .
И его так не хватало в матчах с Нефтчи .