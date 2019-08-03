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Кононов - об удалении Понсе: «Он всегда борется с противником»

сегодня, 21:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Наставник «Спартака» Олег Кононов поддержал нападающего команды Эсекеля Понсе, который был удален в домашнем матче против «Динамо».

Это был абсолютно игровой момент. Он вообще парень настойчивый, всегда борется с противником, защитником или вратарём. Чисто игровой эпизод! Не видел, что вратарь выходит, поэтому пошёл с ногой вперед. Если бы посмотрел чуть раньше, не сделал бы этого.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   388 / 843
сегодня в 22:52
Нельзя так высоко ноги поднимать, мог и по лицу заехать..
Повезло, что не нанес травму сопернику.
А так, команду подвел парень, но и такое бывает.
pomor45
pomor45
   52 / 843
сегодня в 22:51
Дело в том, что Понсе и не собирался никуда смотреть. Очень опасный игрок. Это второй Вернблум. Смотрит только на мяч. К сопернику беспощаден.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   199 / 843
сегодня в 22:50
Полицейский Шунин внезапно встал "клином"на что легионеру Понсе пришлось выстроиться "свиньей"
ОЛЛС
ОЛЛС
   110 / 843
сегодня в 22:49
Есть борьба,а есть хамство.Что творится в голове такого человека надо исследовать врачам Тарасовки,чтобы в следующий раз,он не отчебучил,что-нибудь более жуткое.
foxcon
foxcon
   517 / 843
сегодня в 22:44
Это не борьба была, это был позор. Судя по всему опять баклана бестолкового взяли
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   33 / 843
сегодня в 22:39
Типа похвалил?
А то,что ребята вдесятером рубились?
papic337
papic337
   169 / 843
сегодня в 22:37
Согласен с Кононовым. Фол был не умышленным. Однако это безусловно красная карточка.
Байкал-38.
Байкал-38.
   166 / 843
сегодня в 22:36
Какой тренер такие и игроки! Стрёмно смотреть, но приходится!!!
Sully
Sully
   116 / 843
сегодня в 22:36
поноса надо дисквалифицировать на 10 матчей! позор просто... стыдно за тарасятник
Морозовский
Морозовский
   5 / 843
сегодня в 22:35
Это ж не татами! Дискву надолго, чтобы другим в назидание!
Gahi
Gahi
   152 / 843
сегодня в 22:34
Всадник без головы, хорошо что не убил, надо таким как он показать в начале 90-х какой трагический случий был в чемпионате с вратарем. А тренеру за это неуд????
6uBeC
6uBeC
сегодня в 22:34
С точки зрения тренира поддержал своего игрока, с точки зрения судьи 100 % удаление, судья прав.
Ромбик
Ромбик
   755 / 843
сегодня в 22:34
Хоть мне и не нравится Кононов , все же соглашусь с ним . Не отрицаю ,что Пенсе сыграл грязно в отношении Шунина . Но сам факт неоднократного просмотра эпизода в динамике показывает, что Понсе действительно мог не видеть вратаря так как в момент прыжка и полета его взгляд был только на мяч. Вполне допустимо ,что нарушение было неумышленным.
773sergeytank
773sergeytank
   690 / 843
сегодня в 22:24
Нет сказал бы, что серьёзно поговорит с ним, так он отмазывает этого Ибрагимовича, ну и физручелло..
Indian
Indian
   307 / 843
сегодня в 22:24
Пошёл ногой вперёд во вратарской, всего-то
Союзник противников
Союзник противников
   56 / 843
сегодня в 22:23
Пусть переходит в ММА.
Tostao
Tostao
   136 / 843
сегодня в 22:19
Чуть Шунина не проткнул этот настойчивый парень.
yk2ru
yk2ru
   405 / 843
сегодня в 22:18
Понсе прыгая смотрел только на мяч, а тут Шунин подлетел, который чуть позже Понсе выпрыгнул на мяч из центра ворот. Ну и врезались в итоге друг в друга.
fanatcska94
fanatcska94
   356 / 843
сегодня в 22:17
он шел ногой вперед, т.к. знал, что вратарь не будет прыгать на такой мяч в ответку ногами. Знал, что сам травму не получит, а то что может нанести - на это все равно.
STVA 1
STVA 1 ответил Михаил Славнов
   79 / 843
сегодня в 22:15
Извиняюсь . С телефона не туда нажал . На жалобу получилось .
Он уже не то что курит , пить по ходу начал . Такуй чушь несет...
Kresi frok
Kresi frok
   174 / 843
сегодня в 22:10
Странное выражение - противник, скорее уж соперник.
NbKA555
NbKA555
   143 / 843
сегодня в 22:00
Да осел он,подвел команду.Максименко лучший！
Ген Геныч
Ген Геныч
   23 / 843
сегодня в 21:59
Олежа-уйди уже .... ты уже всех
заколебал!!!!!!!!!!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   27 / 843
сегодня в 21:59
Кононов ничего запретного не курит?
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 843
сегодня в 21:56
Кангва всегда бегал по полю и игру делал .
Зачем же ты его в Туле на лавку сажал ?
Он сейчас травмирован .
И его так не хватало в матчах с Нефтчи .
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