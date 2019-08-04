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Бартфельд считает, что «Зенит» забил гол с нарушением правил

сегодня, 15:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд считает, что арбитр матча «Зенит» - «Краснодар» не должен был засчитывать гол в ворота «горожан», поскольку взятию ворот предшествовало нарушение правил со стороны Бранислава Ивановича.

Я думаю, что это было нарушение - контакт с ногой был бесспорным. Даже неважно, упал игрок «Краснодара» или нет - после отбора мяча началась острая атака, поэтому судья должен был остановить игру и давать штрафной.

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Гавроша
Гавроша ответил yk2ru
   38 / 839
сегодня в 17:04
Уже двое из судей говорят, что был фол от Ивановича. Вряд ли они правил не знают. Гол состоялся после незасчитанного фола. Такое уже было ранее с Зенитом в матче со Спартаком, когда откровенно завалил зенитовец Квинси в центре поля, после этого уже атаковали зенитовцы, а там уже судья при атаке определил пенальти в ворота Спартака. Закономерно эпизоды повторяются с Зенькой. Сюда также можно включить эпизод с тремя удалениями и пенальти для Зеньки на матче открытия Баклан-Арены. Там попросту перебор случился, и только для того, чтобы Зенька выиграла тот матч.
Посмотри лучше на спартак - во главе сын прядкина, и все четыре тура подряд ошибки в пользу спартака: https://www.soccer.ru/news/1130437/husainov-sergey-zhigo-samuel


Это не замечаешь?
Гавроша
Гавроша
   38 / 839
сегодня в 16:59
А сколько нам таких голов забили, и все молчали. Вчера в ворота спартака опять не назначили пенальти - тоже тихо.

Объективней надо быть.
112910415
112910415
   58 / 839
сегодня в 16:58
но мечты же должны сбываться !..
VIPded
VIPded
   60 / 839
сегодня в 16:56
Бывшие всегда правы и знают, как надо... Это верно также, как и "лучший диагност - паталогоанатом"...
Dinamo
Dinamo
   483 / 839
сегодня в 16:55
Помнится, лет пять назад, когда проект играл с Динамо, футболист лазурных на последних минутах срубает Джуджака, убегает в атаку и ББББ сравнивает счёт. Здесь что-то похожее - чистейший воды фол судья не захотел увидеть даже с ВАР.

Ещё и на московское дерби назначили питерского недосудью - вообще смех в чемпионате газпрома :)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил МКС
   8 / 839
сегодня в 16:53
Ты знаешь С улыбкой на лице можно смотреть на три вещи Как зенит феерично обыгрывает фарм клубы Как доблестно работают судьи на матчах твоей команды И как потом твои соплеменники с пеной у рта доказывают чистоту чемпионского футбола
От того то и вся потеха....

У бывших судей и инспекторов выбор то не велик.....

1.Петь про "ошибки в матчах Зенита".(Бартфельд)
2.Кричать "Караул,коррупция". (Хусаинов)
3.Идти работать директорами в Локо или Спартак. (Сухина,Ходырев).
Заполярный
Заполярный
   91 / 839
сегодня в 16:51
ПУСТЬ ПРОКУРАТУРА ЗАЙМЕТСЯ ВСЕМИ ЭТИМИ СУДЕКАМИ.
Заполярный
Заполярный ответил Литейный 4
   91 / 839
сегодня в 16:47
От того они и бывшие судьи, что не могут отличить чистый гол от гола с нарушением. Гыгыгы
КРОМЕ ГЫ-ГЫ АРГУМЕНТОВ НЕТ
Footbolista
Footbolista
   1 / 839
сегодня в 16:36
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 839
    сегодня в 16:32
    От того они и бывшие судьи, что не могут отличить чистый гол от гола с нарушением. Гыгыгы
    yk2ru
    yk2ru
       341 / 839
    сегодня в 16:32
    Если кто про эпизод с Жиго вспоминает:
    Про Жиго тот же Хусаинов высказался, что должны были назначить пенальти. Или вы не читали такую новость? И я постоянно говорю, пусть судьи всегда в штрафной за руки хватающие/обнимающие дают пенальти. Но судьи себе на уме, не желают пенальтей давать, а игроки потому и дают волю рукам, что почти во всех случаях ничего за это не бывает.
    Footbolista
    Footbolista
       1 / 839
    сегодня в 16:30
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 839
      сегодня в 16:30
      Чистейший гол. Спартаковским судьям лучше захлопнуться. Гыгыгы
      МКС
      МКС ответил Jeck Denielse
         115 / 839
      сегодня в 16:27
      Давайте на минутку задумаемся.... Кому выгоден вброс однобоких мнений Хусаинова и Бартфельда....)) Правильно.... Ну тогда и дальше...с улыбкой продолжаем наблюдать тщетные попытки промосковских СМИ завуалировать откровенную судейскую поддержку московских команд, путём нападок на судейство Зенита.....))) Кто во что горазд...чем дальше тем смешней...... Зенит при "безоговорочной" поддержке Судебного корпуса (по мнению сами знаете кого) -10 очков.... "Московские" при не меньшей судейской поддержке и половину очков не набрали....)) Непорядок.... Срочно СМИ подключать....и как в 2016-м смещать руководство Судебного корпуса...)))
      Ты знаешь

      С улыбкой на лице можно смотреть на три вещи

      Как зенит феерично обыгрывает фарм клубы

      Как доблестно работают судьи на матчах твоей команды

      И как потом твои соплеменники с пеной у рта доказывают чистоту чемпионского футбола
      minai
      minai
         266 / 839
      сегодня в 16:26
      КтотакойэтотБарфельд?ПлеватьянаэтогоБарфельда.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         8 / 839
      сегодня в 16:21
      Давайте на минутку задумаемся....
      Кому выгоден вброс однобоких мнений Хусаинова и Бартфельда....))
      Правильно....

      Ну тогда и дальше...с улыбкой продолжаем наблюдать тщетные попытки промосковских СМИ завуалировать откровенную судейскую поддержку московских команд, путём нападок на судейство Зенита.....)))

      Кто во что горазд...чем дальше тем смешней......

      Зенит при "безоговорочной" поддержке Судебного корпуса (по мнению сами знаете кого) -10 очков....
      "Московские" при не меньшей судейской поддержке и половину очков не набрали....))
      Непорядок....
      Срочно СМИ подключать....и как в 2016-м смещать руководство Судебного корпуса...)))
      Rattlehead
      Rattlehead
         62 / 839
      сегодня в 16:11
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      yk2ru
      yk2ru
         341 / 839
      сегодня в 16:10
      Уже двое из судей говорят, что был фол от Ивановича. Вряд ли они правил не знают. Гол состоялся после незасчитанного фола. Такое уже было ранее с Зенитом в матче со Спартаком, когда откровенно завалил зенитовец Квинси в центре поля, после этого уже атаковали зенитовцы, а там уже судья при атаке определил пенальти в ворота Спартака. Закономерно эпизоды повторяются с Зенькой. Сюда также можно включить эпизод с тремя удалениями и пенальти для Зеньки на матче открытия Баклан-Арены. Там попросту перебор случился, и только для того, чтобы Зенька выиграла тот матч.
      вoлгoдoн
      вoлгoдoн
         108 / 839
      сегодня в 16:03
      Натан скорее всего спартач.
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
         117 / 839
      сегодня в 16:02
      Как интересно...то есть, если мы забиваем такой гол это нарушение правил, а ЦСКА в прошлом году или Локо то всё ок. ЦСКА-Зенит гол Чалова. Зенит-Локомотив гол Смолова. Вот они двойные стандарты...как по мне и тогда и сейчас нужно было засчитывать эти голы...но в прошлом году такие голы считались чистыми, а в этом нет...почему? Во всех случаях игроки теряли координация, начинали заваливать до контакта, но перед окончательной части отбора был контакт.
      Je suis КСИР
      Je suis КСИР
         196 / 839
      сегодня в 16:01
      Кого-то повтор стопроцентно убедил, а кто-то сомневается.
      Судить нужно по правилам.
      Если было нарушение - судья обязан был свистеть нарушение.
      Укажите, пожалуйста, человека, который наведёт наконец порядок и справедливость в судействе РПЛ.
      Дайте ему полномочия и потребуйте с него отчёта.
      Но читать эти страдания сирот казанских уже утомляет. Сколько в стране футбол существует - столько и нытья, что то Василий Сталин на судей воздействовал, то Лобановский гроссбухи с договорняками вёл, то Червиченко нам чёрную подноготную того клуба, где работал, выворачивает - и конца этому никакого не видно.
      Решайте вопросы не россыпью, когда вам захотелось - а систематически, раз и навсегда.
      В конце концов, вам наш Футбол доверили и вам там около футбола вашу зарплату платят.
      Может, напряжётесь уже?
      Касается и функционеров, и деятелей, и журналистам. Все уже достали, балаболы пустые.
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
         25 / 839
      сегодня в 16:00
      Потому Барртфельд больше не инспектор ФИФА, что так считал.
      Стыдно за Спартак
      Стыдно за Спартак
         183 / 839
      сегодня в 15:59
      Вот она! Ещё одна! Все новости собрали по инету про этому эпизоду?
      А теперь, давайте ка и про Жиго так же. Или - тут уже чего-то не хватает? Поисковичок глючит, да?)))
      LOpp
      LOpp
         18 / 839
      сегодня в 15:55
      У продажных, газпромовских судей свои футбольные правила.
      МКС
      МКС
         115 / 839
      сегодня в 15:52
      Это видели все

      Но у еськова на глазах были кипюры

      А сквозь ден знаки очень плохо видно
      Rheinfall
      Rheinfall
         230 / 839
      сегодня в 15:51
      верное замечание экс инспектора ФИФА
      но тут одно но , ГаЗпрЁм - мечты ска сбываются....
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