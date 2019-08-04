Бартфельд считает, что «Зенит» забил гол с нарушением правил

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд считает, что арбитр матча «Зенит» - «Краснодар» не должен был засчитывать гол в ворота «горожан», поскольку взятию ворот предшествовало нарушение правил со стороны Бранислава Ивановича.

Я думаю, что это было нарушение - контакт с ногой был бесспорным. Даже неважно, упал игрок «Краснодара» или нет - после отбора мяча началась острая атака, поэтому судья должен был остановить игру и давать штрафной.