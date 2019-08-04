Бартфельд считает, что «Зенит» забил гол с нарушением правил

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд считает, что арбитр матча «Зенит» - «Краснодар» не должен был засчитывать гол в ворота «горожан», поскольку взятию ворот предшествовало нарушение правил со стороны Бранислава Ивановича.
Я думаю, что это было нарушение - контакт с ногой был бесспорным. Даже неважно, упал игрок «Краснодара» или нет - после отбора мяча началась острая атака, поэтому судья должен был остановить игру и давать штрафной.
Это не замечаешь?
Это не замечаешь?
Объективней надо быть.
Объективней надо быть.
Ещё и на московское дерби назначили питерского недосудью - вообще смех в чемпионате газпрома :)
Ещё и на московское дерби назначили питерского недосудью - вообще смех в чемпионате газпрома :)
У бывших судей и инспекторов выбор то не велик.....
1.Петь про "ошибки в матчах Зенита".(Бартфельд)
2.Кричать "Караул,коррупция". (Хусаинов)
3.Идти работать директорами в Локо или Спартак. (Сухина,Ходырев).
У бывших судей и инспекторов выбор то не велик.....
1.Петь про "ошибки в матчах Зенита".(Бартфельд)
2.Кричать "Караул,коррупция". (Хусаинов)
3.Идти работать директорами в Локо или Спартак. (Сухина,Ходырев).
Про Жиго тот же Хусаинов высказался, что должны были назначить пенальти. Или вы не читали такую новость? И я постоянно говорю, пусть судьи всегда в штрафной за руки хватающие/обнимающие дают пенальти. Но судьи себе на уме, не желают пенальтей давать, а игроки потому и дают волю рукам, что почти во всех случаях ничего за это не бывает.
Про Жиго тот же Хусаинов высказался, что должны были назначить пенальти. Или вы не читали такую новость? И я постоянно говорю, пусть судьи всегда в штрафной за руки хватающие/обнимающие дают пенальти. Но судьи себе на уме, не желают пенальтей давать, а игроки потому и дают волю рукам, что почти во всех случаях ничего за это не бывает.
С улыбкой на лице можно смотреть на три вещи
Как зенит феерично обыгрывает фарм клубы
Как доблестно работают судьи на матчах твоей команды
И как потом твои соплеменники с пеной у рта доказывают чистоту чемпионского футбола
С улыбкой на лице можно смотреть на три вещи
Как зенит феерично обыгрывает фарм клубы
Как доблестно работают судьи на матчах твоей команды
И как потом твои соплеменники с пеной у рта доказывают чистоту чемпионского футбола
Кому выгоден вброс однобоких мнений Хусаинова и Бартфельда....))
Правильно....
Ну тогда и дальше...с улыбкой продолжаем наблюдать тщетные попытки промосковских СМИ завуалировать откровенную судейскую поддержку московских команд, путём нападок на судейство Зенита.....)))
Кто во что горазд...чем дальше тем смешней......
Зенит при "безоговорочной" поддержке Судебного корпуса (по мнению сами знаете кого) -10 очков....
"Московские" при не меньшей судейской поддержке и половину очков не набрали....))
Непорядок....
Срочно СМИ подключать....и как в 2016-м смещать руководство Судебного корпуса...)))
Кому выгоден вброс однобоких мнений Хусаинова и Бартфельда....))
Правильно....
Ну тогда и дальше...с улыбкой продолжаем наблюдать тщетные попытки промосковских СМИ завуалировать откровенную судейскую поддержку московских команд, путём нападок на судейство Зенита.....)))
Кто во что горазд...чем дальше тем смешней......
Зенит при "безоговорочной" поддержке Судебного корпуса (по мнению сами знаете кого) -10 очков....
"Московские" при не меньшей судейской поддержке и половину очков не набрали....))
Непорядок....
Срочно СМИ подключать....и как в 2016-м смещать руководство Судебного корпуса...)))
Что изувечил российский футбол
Деньги народа и помощь Медведева
Право дают им плевать на закон
Что изувечил российский футбол
Деньги народа и помощь Медведева
Право дают им плевать на закон
Судить нужно по правилам.
Если было нарушение - судья обязан был свистеть нарушение.
Укажите, пожалуйста, человека, который наведёт наконец порядок и справедливость в судействе РПЛ.
Дайте ему полномочия и потребуйте с него отчёта.
Но читать эти страдания сирот казанских уже утомляет. Сколько в стране футбол существует - столько и нытья, что то Василий Сталин на судей воздействовал, то Лобановский гроссбухи с договорняками вёл, то Червиченко нам чёрную подноготную того клуба, где работал, выворачивает - и конца этому никакого не видно.
Решайте вопросы не россыпью, когда вам захотелось - а систематически, раз и навсегда.
В конце концов, вам наш Футбол доверили и вам там около футбола вашу зарплату платят.
Может, напряжётесь уже?
Касается и функционеров, и деятелей, и журналистам. Все уже достали, балаболы пустые.
Судить нужно по правилам.
Если было нарушение - судья обязан был свистеть нарушение.
Укажите, пожалуйста, человека, который наведёт наконец порядок и справедливость в судействе РПЛ.
Дайте ему полномочия и потребуйте с него отчёта.
Но читать эти страдания сирот казанских уже утомляет. Сколько в стране футбол существует - столько и нытья, что то Василий Сталин на судей воздействовал, то Лобановский гроссбухи с договорняками вёл, то Червиченко нам чёрную подноготную того клуба, где работал, выворачивает - и конца этому никакого не видно.
Решайте вопросы не россыпью, когда вам захотелось - а систематически, раз и навсегда.
В конце концов, вам наш Футбол доверили и вам там около футбола вашу зарплату платят.
Может, напряжётесь уже?
Касается и функционеров, и деятелей, и журналистам. Все уже достали, балаболы пустые.
А теперь, давайте ка и про Жиго так же. Или - тут уже чего-то не хватает? Поисковичок глючит, да?)))
А теперь, давайте ка и про Жиго так же. Или - тут уже чего-то не хватает? Поисковичок глючит, да?)))
Но у еськова на глазах были кипюры
А сквозь ден знаки очень плохо видно
Но у еськова на глазах были кипюры
А сквозь ден знаки очень плохо видно
но тут одно но , ГаЗпрЁм - мечты ска сбываются....
но тут одно но , ГаЗпрЁм - мечты ска сбываются....