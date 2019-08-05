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«Зенит» подпишет Кругового и оставит его в «Уфе» до зимы

сегодня, 13:35

Согласно информации источника, в данный момент «Зенит» и защитник «Уфы» Данил Круговой обсуждают условия личного контракта. Клубы уже договорились о трансфере. Отмечается, что до зимы 21-летний футболист останется в «Уфе» на правах аренды.

Сообщалось, что стоимость сделки составит 2 млн евро.

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Крестовский баклан
Крестовский баклан
сегодня в 14:14
И пойдет Круговой по кругу Уфа - Зенит - Сочи
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   27 / 850
сегодня в 14:08
Смешно и стыдно за проект и малкома с паредасом)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Морозовский
   30 / 850
сегодня в 14:06
"Газпрём" укрепляет деньгами свои филиалы, надёжных поставщиков очков, чтобы те после первого круга не снялись с Чемпионата! Мудро, дальновидно, надёжно!
Зенит готовится к новому лимиту, где каждый россиянин на счету. Сейчас их купить проще, чем через год.
Через год за ненадобностью продадут тем же народным в два раза дороже.
А вы всё про филиалы пургу несёте...
ДАША Д
ДАША Д
   157 / 850
сегодня в 14:04
Зенит просто сорит деньгами.
Footbolista
Footbolista ответил 25процентный клоун
   2 / 850
сегодня в 14:02
Подпалый)...
RussianMango
RussianMango
   59 / 850
сегодня в 14:02
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Алексей Коротеев
       5 / 850
    сегодня в 13:55
    Малком не нужен ни барсе ни то енхему ни кому бы то еще, сбитый лётчик, Медведев поверил в байки
    Faustello
    Faustello ответил Так Себе Аналитик
       1 / 850
    сегодня в 13:54
    Медведев тупо пилит, он так же в СКА покупал в 2 раза больше игроков, чем нужно было. Это нулевой менеджер.
    Я теперь понимаю про какой клуб Гребень пел ))
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Так Себе Аналитик
       117 / 850
    сегодня в 13:54
    Медведев тупо пилит, он так же в СКА покупал в 2 раза больше игроков, чем нужно было. Это нулевой менеджер.
    Страшно за Россию
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Igo0rek
       3 / 850
    сегодня в 13:53
    Какой смысл его подписывать? Чтобы что? Составить конкуренцию? Смешно даже. Парень просто будет кататься по арендам. Манчестер Сити такой-же ерундой страдает.
    Медведев тупо пилит, он так же в СКА покупал в 2 раза больше игроков, чем нужно было. Это нулевой менеджер.
    Igo0rek
    Igo0rek
       117 / 850
    сегодня в 13:50
    Какой смысл его подписывать? Чтобы что? Составить конкуренцию? Смешно даже. Парень просто будет кататься по арендам. Манчестер Сити такой-же ерундой страдает.
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 850
    сегодня в 13:49
    "Газпрём" укрепляет деньгами свои филиалы, надёжных поставщиков очков, чтобы те после первого круга не снялись с Чемпионата! Мудро, дальновидно, надёжно!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       133 / 850
    сегодня в 13:47
    А чего с Малкомом так не поступили ? Пусть себе 5 лет в Барселоне посидел бы ! ))))))))))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       3 / 850
    сегодня в 13:40
    Да ну, это позор. Васютина отпустили бесплатно, обратно покупаем за миллионы евро. Кругового отпустили бесплатно, обратно покупаем через год за 2 миллиона евро.

    Медведев как привык в СКА всех скупать оптом, так и тут.

    Зачем это расшвыривание деньгами во все стороны?

    И так по Сутормину уже видно, что редкостное полено, и это за сколько там, 2.5 миллионов евро?

    Это фигня. Пусть бы дальше в КХЛ деньги пилил, нафиг нам это.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       10 / 850
    сегодня в 13:40
    «Зенит» подпишет Кругового и оставит его в «Уфе» до зимы
    ..........................................................................................................
    А следующим летом спихнет в Сочи, и можно уже будет Сочи переименовывать в Зенит - 3 !!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       5 / 850
    сегодня в 13:39
    С жиру бесятся, он то хоть скандинав? Или опять поджарый
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