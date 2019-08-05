«Зенит» подпишет Кругового и оставит его в «Уфе» до зимы

Согласно информации источника, в данный момент «Зенит» и защитник «Уфы» Данил Круговой обсуждают условия личного контракта. Клубы уже договорились о трансфере. Отмечается, что до зимы 21-летний футболист останется в «Уфе» на правах аренды.
Сообщалось, что стоимость сделки составит 2 млн евро.
Через год за ненадобностью продадут тем же народным в два раза дороже.
А вы всё про филиалы пургу несёте...
Через год за ненадобностью продадут тем же народным в два раза дороже.
А вы всё про филиалы пургу несёте...
https://www.youtube.com/watch?v=p_IMULfb75k
Медведев как привык в СКА всех скупать оптом, так и тут.
Зачем это расшвыривание деньгами во все стороны?
И так по Сутормину уже видно, что редкостное полено, и это за сколько там, 2.5 миллионов евро?
Это фигня. Пусть бы дальше в КХЛ деньги пилил, нафиг нам это.
Медведев как привык в СКА всех скупать оптом, так и тут.
Зачем это расшвыривание деньгами во все стороны?
И так по Сутормину уже видно, что редкостное полено, и это за сколько там, 2.5 миллионов евро?
Это фигня. Пусть бы дальше в КХЛ деньги пилил, нафиг нам это.
..........................................................................................................
А следующим летом спихнет в Сочи, и можно уже будет Сочи переименовывать в Зенит - 3 !!!
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А следующим летом спихнет в Сочи, и можно уже будет Сочи переименовывать в Зенит - 3 !!!