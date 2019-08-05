Нобоа перейдет в «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа может стать игроком «Сочи». Сообщается, что игрок уже согласовал условия личного контракта с клубом, и в ближайшее время присоединится к команде.
В прошлом сезоне Нобоа отметился 1 голевой передачей.
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа может стать игроком «Сочи». Сообщается, что игрок уже согласовал условия личного контракта с клубом, и в ближайшее время присоединится к команде.
В прошлом сезоне Нобоа отметился 1 голевой передачей.
Отличный игрок..
Отличный игрок..