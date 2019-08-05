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Нобоа перейдет в «Сочи»

сегодня, 08:27

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа может стать игроком «Сочи». Сообщается, что игрок уже согласовал условия личного контракта с клубом, и в ближайшее время присоединится к команде.

В прошлом сезоне Нобоа отметился 1 голевой передачей.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил RussianMango
   30 / 845
сегодня в 09:22
Лазурные пытаются усилить свой филиалы. Оба стоят на вылет. Зенит может потерять поставщиков очков.
Они ещё попьют крови у всех, особенно у внутриМКАДных. Такова установка...
RussianMango
RussianMango
   58 / 845
сегодня в 09:15
Лазурные пытаются усилить свой филиалы. Оба стоят на вылет. Зенит может потерять поставщиков очков.
Даниил Корохов
Даниил Корохов ответил Faustello
сегодня в 09:01
Для Сочей явное усиление. Отличный игрок..
Хахаха, даже бомжи не уважительно относятся к своим фарм-клубам - Сочей!!! Мы их тут называем просто ФК 20!!!
Даниил Корохов
Даниил Корохов
сегодня в 08:57
в России законы существуют чтобы их обходить, запретили Зенит-2 выводить в РПЛ, так газпром вывел 2 клуба, не особо заморачиваясь даже с названием, чисто по территориальной принадлежности и они уже успешно слили бомжам 6 очков!!!
Faustello
Faustello
   1 / 845
сегодня в 08:51
Для Сочей явное усиление.
Отличный игрок..
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 845
сегодня в 08:49
Это даже не смешно
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 845
сегодня в 08:45
Совсем сдал после крестов. Удачи в Сочах. Гыгыгы
ДАША Д
ДАША Д
   160 / 845
сегодня в 08:43
Серьезное усиление.
112910415
112910415
   68 / 845
сегодня в 08:39
переведён в филиал
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   29 / 845
сегодня в 08:31
Реально фарм клуб зенита))!!!
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 845
сегодня в 08:28
Все на юг идут из Зенита.
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