Агент Тиля: «Гууса привлекли амбиции „Спартака“»

Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника Гууса Тиля, прокомментировал трансфер футболиста в «Спартак».
Переговоры по трансферу Гууса в «Спартак» прошли без сложностей. Они были прекрасны, «Спартак» вёл себя великолепно. Тилем интересовались многие клубы, но Гууса привлекли амбиции «Спартака» и люди в клубе.
Но суть не в этом. Ты увел разговор в сторону от поставленных вопросов, шахматист хренов. Сколько стоит Гусь - вот в чем вопрос?
Но суть не в этом. Ты увел разговор в сторону от поставленных вопросов, шахматист хренов. Сколько стоит Гусь - вот в чем вопрос?
Ну так поэтому Федун и не "Челси" купил, а "Спартак". Укради они все, "Спартак" без Федуна сейчас неизвестно где болтался, а Федун бы МС приобрел.
Ну так поэтому Федун и не "Челси" купил, а "Спартак". Укради они все, "Спартак" без Федуна сейчас неизвестно где болтался, а Федун бы МС приобрел.
Мальчонка с грязной попкой, если тебе не нравится выражение "народные деньги", то замени его на "деньги, которые Федун с подельниками украл у народа". Когда будешь в состоянии ответить на поставленные мною вопросы, тогда и поговорим.
Мальчонка с грязной попкой, если тебе не нравится выражение "народные деньги", то замени его на "деньги, которые Федун с подельниками украл у народа". Когда будешь в состоянии ответить на поставленные мною вопросы, тогда и поговорим.
Предыдущего тоже амбиции привлекли , видимо судей свиньи тоже амбициями подкупают )))
Предыдущего тоже амбиции привлекли , видимо судей свиньи тоже амбициями подкупают )))
1. Сколько народных денег спартак отвалил агенту?
2. Сколько народных денег будет уходить на зарплату Гуся?
1. Сколько народных денег спартак отвалил агенту?
2. Сколько народных денег будет уходить на зарплату Гуся?
Смешно до слез
"Переговоры по трансферу Гууса в «Спартак» прошли без сложностей. Они были прекрасны, «Спартак» вёл себя великолепно"
Создается ощущение что спартак ему девок и денег подогнал))))
Ну Спартак любит переплачивать агентам
Смешно до слез
"Переговоры по трансферу Гууса в «Спартак» прошли без сложностей. Они были прекрасны, «Спартак» вёл себя великолепно"
Создается ощущение что спартак ему девок и денег подогнал))))
Ну Спартак любит переплачивать агентам