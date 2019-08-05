Агент Тиля: «Гууса привлекли амбиции „Спартака“»

Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника , прокомментировал трансфер футболиста в «Спартак».

Переговоры по трансферу Гууса в «Спартак» прошли без сложностей. Они были прекрасны, «Спартак» вёл себя великолепно. Тилем интересовались многие клубы, но Гууса привлекли амбиции «Спартака» и люди в клубе.