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Агент Тиля: «Гууса привлекли амбиции „Спартака“»

сегодня, 20:58

Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника Гууса Тиля, прокомментировал трансфер футболиста в «Спартак».

Переговоры по трансферу Гууса в «Спартак» прошли без сложностей. Они были прекрасны, «Спартак» вёл себя великолепно. Тилем интересовались многие клубы, но Гууса привлекли амбиции «Спартака» и люди в клубе.

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Все комментарии
clop
clop ответил Мишаня Дмитриев
   95 / 860
сегодня в 21:55
Легко, "умник", впрочем объяснял таким как ты уже давно но ради тебя сделаю исключение и повторюсь - записываешь?... так вот Лукойл не является гос-компанией а является частной приватизированной и Федун не владелец ее, владелец вагит алекперов, газпром - гос-контора - шах и мат
Вот только не надо делать из Федуна нищеброда. Насколько я помню, у Федуна раньше был третий по размеру пакет акций в Лукойле, после Алекперова и одной американской нефтяной компании. Помимо этого Федун отхватил большой кусок земли под застройку около стадиона спартака.

Но суть не в этом. Ты увел разговор в сторону от поставленных вопросов, шахматист хренов. Сколько стоит Гусь - вот в чем вопрос?
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2 ответил Мишаня Дмитриев
   831 / 860
сегодня в 21:50
Легко, "умник", впрочем объяснял таким как ты уже давно но ради тебя сделаю исключение и повторюсь - записываешь?... так вот Лукойл не является гос-компанией а является частной приватизированной и Федун не владелец ее, владелец вагит алекперов, газпром - гос-контора - шах и мат
Конечно, она является приватизированной, только вот приватизировали ее министр нефтяной промышленности СССР Аликперов и его помощник Федун в свою пользу, получив 28% акций в общей сумме. То есть честно украли не все, а часть.

Ну так поэтому Федун и не "Челси" купил, а "Спартак". Укради они все, "Спартак" без Федуна сейчас неизвестно где болтался, а Федун бы МС приобрел.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил clop
   80 / 860
сегодня в 21:37
Отвечаю в твоем стиле. Мальчонка с грязной попкой, если тебе не нравится выражение "народные деньги", то замени его на "деньги, которые Федун с подельниками украл у народа". Когда будешь в состоянии ответить на поставленные мною вопросы, тогда и поговорим.
еще могу просветить тебя, что миллиарды которые уходили и уходят в проект на халков шницелей малкомов и на зп 5-ти составов лавочников и арендных могли бы идти на пользу людям да бог с ним не на всю Россию на северо-запад хотя бы - дороги жилье субсидии пособия да мало ли чего, но нет
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил clop
   80 / 860
сегодня в 21:33
Отвечаю в твоем стиле. Мальчонка с грязной попкой, если тебе не нравится выражение "народные деньги", то замени его на "деньги, которые Федун с подельниками украл у народа". Когда будешь в состоянии ответить на поставленные мною вопросы, тогда и поговорим.
Легко, "умник", впрочем объяснял таким как ты уже давно но ради тебя сделаю исключение и повторюсь - записываешь?... так вот Лукойл не является гос-компанией а является частной приватизированной и Федун не владелец ее, владелец вагит алекперов, газпром - гос-контора - шах и мат
VIPded
VIPded
   52 / 860
сегодня в 21:30
Агенты мастаки потроллить тех, кого развели на бабло...)))
clop
clop ответил Мишаня Дмитриев
   95 / 860
сегодня в 21:23
Малыш, в Спартаке нет народных денег, они как в черную дыру улетают в команду (простите за слово команда) ава которой у тебя на акке, иди к школе готовься, август уже
Отвечаю в твоем стиле.
Мальчонка с грязной попкой, если тебе не нравится выражение "народные деньги", то замени его на "деньги, которые Федун с подельниками украл у народа". Когда будешь в состоянии ответить на поставленные мною вопросы, тогда и поговорим.
Лакшери
Лакшери
   68 / 860
сегодня в 21:23
Может он хотел сказать имбицилы ??)))
Лакшери
Лакшери
   68 / 860
сегодня в 21:22
Аааа амбиции )))) ну тогда ладно )
Предыдущего тоже амбиции привлекли , видимо судей свиньи тоже амбициями подкупают )))
С детства за Тун
С детства за Тун
   16 / 860
сегодня в 21:21
Скоро Тун вынесет тарасовку - вот и все амбиции.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил clop
   80 / 860
сегодня в 21:17
Хватит заливать про амбиции. Население страны интересуют 2 вопроса. 1. Сколько народных денег спартак отвалил агенту? 2. Сколько народных денег будет уходить на зарплату Гуся?
Малыш, в Спартаке нет народных денег, они как в черную дыру улетают в команду (простите за слово команда) ава которой у тебя на акке, иди к школе готовься, август уже
clop
clop
   95 / 860
сегодня в 21:14
Хватит заливать про амбиции. Население страны интересуют 2 вопроса.
1. Сколько народных денег спартак отвалил агенту?
2. Сколько народных денег будет уходить на зарплату Гуся?
Артемкa
Артемкa
   111 / 860
сегодня в 21:12
Какие амбиции, плывут по течению.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   47 / 860
сегодня в 21:11
После матча с Туном гусь поймет, как же его нае... обманули
RamonCSKA
RamonCSKA
   93 / 860
сегодня в 21:04
Амбиции???
Смешно до слез
"Переговоры по трансферу Гууса в «Спартак» прошли без сложностей. Они были прекрасны, «Спартак» вёл себя великолепно"
Создается ощущение что спартак ему девок и денег подогнал))))
Ну Спартак любит переплачивать агентам
cska plus
cska plus
   12 / 860
сегодня в 21:02
Интересно какие амбиции? Бестрофейность, шапкошарфопад, прыжки с крыш, Рапид и всякое такое или всё-таки 0:7.
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