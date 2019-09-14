Ультрас ПСЖ поставили ультиматум Неймару

Ультрас ПСЖ обратились к нападающему Неймару с требованием прояснить ситуацию с его попытками уйти из клуба минувшим летом.
В футбольном плане Неймар — один из величайших игроков своего поколения, но сейчас это далеко не самое важное. Мы виним его в том, что он несколько раз проявлял неуважение к нашему клубу, иногда даже унижал его.
Он разработал отвратительную стратегию, чтобы перейти в «Барселону», одного из наших основных европейских соперников. За него говорило его окружение, за исключением моментов, когда он обсуждал свои приятные воспоминания о прошлом.
Пока он не сделал публичного заявления, не говоря уже об извинениях. И поскольку скоро он вернется на «Парк де Пренс», мы более чем скептически относимся к тому, что он продолжит играть в нашей форме.
Активные фанаты должны показать ему, что не все действия могут оставаться без последствий. Мы призываем всех поклонников ПСЖ, кто в тот или иной момент почувствовал себя оскорбленным, показать, что он больше не имеет права на ошибку и что путь искупления будет очень долгим. Но не может быть и речи, чтобы мы наказывали всю команду из-за одного игрока.
Что касается качества футбола в Лиге 1, то пересмотрите матч Мальорка - Бильбао и зацените разницу сами.. Везде есть свои ососуны, нимы, унионы, спалы и даже шеффилды, несмотря на то, что АПЛ богатейшая в мире.
С такими доходами и Лига 1 была бы архизрелищной :)
Что касается качества футбола в Лиге 1, то пересмотрите матч Мальорка - Бильбао и зацените разницу сами.. Везде есть свои ососуны, нимы, унионы, спалы и даже шеффилды, несмотря на то, что АПЛ богатейшая в мире.
С такими доходами и Лига 1 была бы архизрелищной :)
Это типа 8 мясные - громко орут и разбегаются при первом шухере ?
Это типа 8 мясные - громко орут и разбегаются при первом шухере ?
поржал только. какой клуб - такие фанаты.
поржал только. какой клуб - такие фанаты.
https://youtu.be/lUV9W9ndorw
дэвушка же.
дэвушка же.
Правда папа недоволен будет , ведь там мешков нет))
Правда папа недоволен будет , ведь там мешков нет))