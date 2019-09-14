Ультрас ПСЖ поставили ультиматум Неймару

Ультрас ПСЖ обратились к нападающему Неймару с требованием прояснить ситуацию с его попытками уйти из клуба минувшим летом.

В футбольном плане Неймар — один из величайших игроков своего поколения, но сейчас это далеко не самое важное. Мы виним его в том, что он несколько раз проявлял неуважение к нашему клубу, иногда даже унижал его.

Он разработал отвратительную стратегию, чтобы перейти в «Барселону», одного из наших основных европейских соперников. За него говорило его окружение, за исключением моментов, когда он обсуждал свои приятные воспоминания о прошлом.

Пока он не сделал публичного заявления, не говоря уже об извинениях. И поскольку скоро он вернется на «Парк де Пренс», мы более чем скептически относимся к тому, что он продолжит играть в нашей форме.