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Ультрас ПСЖ поставили ультиматум Неймару

сегодня, 14:09

Ультрас ПСЖ обратились к нападающему Неймару с требованием прояснить ситуацию с его попытками уйти из клуба минувшим летом.

В футбольном плане Неймар — один из величайших игроков своего поколения, но сейчас это далеко не самое важное. Мы виним его в том, что он несколько раз проявлял неуважение к нашему клубу, иногда даже унижал его.

Он разработал отвратительную стратегию, чтобы перейти в «Барселону», одного из наших основных европейских соперников. За него говорило его окружение, за исключением моментов, когда он обсуждал свои приятные воспоминания о прошлом.

Пока он не сделал публичного заявления, не говоря уже об извинениях. И поскольку скоро он вернется на «Парк де Пренс», мы более чем скептически относимся к тому, что он продолжит играть в нашей форме.

Активные фанаты должны показать ему, что не все действия могут оставаться без последствий. Мы призываем всех поклонников ПСЖ, кто в тот или иной момент почувствовал себя оскорбленным, показать, что он больше не имеет права на ошибку и что путь искупления будет очень долгим. Но не может быть и речи, чтобы мы наказывали всю команду из-за одного игрока.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
   375 / 712
сегодня в 16:08
Молодцы эти болельщики. Ни один футболист не имеет права ставить себя выше клуба, тем боле когда платят огромадные деньги, заоблачные деньжища..

Что касается качества футбола в Лиге 1, то пересмотрите матч Мальорка - Бильбао и зацените разницу сами.. Везде есть свои ососуны, нимы, унионы, спалы и даже шеффилды, несмотря на то, что АПЛ богатейшая в мире.

С такими доходами и Лига 1 была бы архизрелищной :)
nikoladolgov
nikoladolgov
   245 / 712
сегодня в 15:39
А кто такие УЛЬТРАС ?
Это типа 8 мясные - громко орут и разбегаются при первом шухере ?
CSKA2012
CSKA2012
   207 / 712
сегодня в 15:36
Косяк в роте , рота в поте ))
sir_Alex
sir_Alex
   15 / 712
сегодня в 15:31
ПСЖ никак не соперник "Барселоне".
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   246 / 712
сегодня в 15:30
Чего этогог пацика в Барсу не сольют? неужто на нём свет клином сошёлся. Передержат и он вообще никому не нужен будет. ВСё таки шейхи это не евреи.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   290 / 712
сегодня в 15:24
Обиженки хранцузские
dzvinka
dzvinka
   39 / 712
сегодня в 15:24
    БарсV
    БарсV
       251 / 712
    сегодня в 15:22
    Жадность, глупость-тупость, отсутствие собственного мнения-подкаблучник у своего сверх жадного отца, симулянт-клоун на поле, самовлюблённый павлин, который расспускает свой хвост без всякого повода. В общем, самый омерзительный тип среди топ-футболистов. Чтобы быть объективным, нельзя не признать, что один из самых талантливых футболистов ХХ-Х| века. Но все выше перечисленные качества сожрали талант на корню. Как итог, пустышка, который себя мнит Королём футбола, но падает всё ниже и ниже.
    beefs
    beefs
       114 / 712
    сегодня в 15:16
    Кердык Неймару...
    КЭТиК
    КЭТиК
       76 / 712
    сегодня в 15:14
    Надо раком ставить, а не ультиматум.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       583 / 712
    сегодня в 15:12
    А зачем самим себя унижать то? Фаны ПСЖ, сами хотят быть униженными и оскорблёнными.
    VIPded
    VIPded
       35 / 712
    сегодня в 15:09
    Да уж, намутил зазвездившийся...
    cska plus
    cska plus
       2 / 712
    сегодня в 15:09
    Вообще просят, чтобы он упал, громко заплакал и попросил прощения то есть то, что он обычно делает.
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
       43 / 712
    сегодня в 14:56
    Завис Неймар. Ни там и не сям.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       3 / 712
    сегодня в 14:50
    А что на это скажет ПАПА???
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       34 / 712
    сегодня в 14:44
    Ждём Неймара в Тереке, по следам Дениски пойдёт.
    abramjan
    abramjan
       185 / 712
    сегодня в 14:44
      football_
      football_
         469 / 712
      сегодня в 14:36
      да какой долгий путь искупления. свалит он если не зимой, то летом.
      PiterGrad
      PiterGrad
         520 / 712
      сегодня в 14:20
      простить надо ,как ни как
      дэвушка же.
      STVA 1
      STVA 1
         72 / 712
      сегодня в 14:15
      В Бразилию надо ехать )))
      Правда папа недоволен будет , ведь там мешков нет))
      Aniva
      Aniva
         37 / 712
      сегодня в 14:14
      Кривляка получил свое.
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