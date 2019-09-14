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Зидан: «Я доволен первым таймом»

вчера, 17:42
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал дебют полузащитника «сливочных» Эдена Азара и игру нападающего мадридского клуба Карима Бензема:

Вторая половина матча выдалась более сложной, особенно начало. 

Сопернику удалось забить два быстрых гола, что заставило понервничать. Но я доволен игрой команды. Особенно первым таймом. Мы играли просто феноменально: забивали, атаковали, проводили хорошие комбинации. Теперь нужно стремиться, чтобы показывать такую игру все 90 минут.

Бензема я могу лишь пожелать продолжать забивать в таком же темпе. Мы очень рады видеть его в такой форме. Не зря ему аплодировал весь стадион.

Азар? Когда он получает мяч, то от него всегда исходит опасность. Но ему еще нужно набрать необходимые кондиции. Эден успел провести только четыре полноценных занятия с командой.

Ранее игру Эдена Азара прокомментировал голкипер «Реала» Тибо Куртуа.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
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вчера в 18:14
В первом тайме выглядели как в былые времена.
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