Де Лаурентис рассказал, почему конфликтовал с Сарри

сегодня, 11:14

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о причинах, почему он не ладил с тренером , когда тот стоял во главе неаполитанской команды.

Я всегда был непреклонен в том, что ротация команды необходима для успеха, даже во времена Сарри. Вот почему мы не ладили. Очевидно, что благодаря своему международному опыту наш нынешний тренер Анчелотти уверенно прибегает к процессу ротации состава.

Ранее Аурелио Де Лаурентис заявил, что готов продлить контракты с игроками своей команды Дрисом Мертенсом и Хосе Кальехоном.