Де Лаурентис рассказал, почему конфликтовал с Сарри

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о причинах, почему он не ладил с тренером Маурицио Сарри, когда тот стоял во главе неаполитанской команды.
Я всегда был непреклонен в том, что ротация команды необходима для успеха, даже во времена Сарри. Вот почему мы не ладили.
Очевидно, что благодаря своему международному опыту наш нынешний тренер Анчелотти уверенно прибегает к процессу ротации состава.
Ранее Аурелио Де Лаурентис заявил, что готов продлить контракты с игроками своей команды Дрисом Мертенсом и Хосе Кальехоном.