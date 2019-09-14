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Де Лаурентис рассказал, почему конфликтовал с Сарри

сегодня, 11:14

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о причинах, почему он не ладил с тренером Маурицио Сарри, когда тот стоял во главе неаполитанской команды. 

Я всегда был непреклонен в том, что ротация команды необходима для успеха, даже во времена Сарри. Вот почему мы не ладили. 

Очевидно, что благодаря своему международному опыту наш нынешний тренер Анчелотти уверенно прибегает к  процессу ротации состава. 

Ранее Аурелио Де Лаурентис заявил, что готов продлить контракты с игроками своей команды Дрисом Мертенсом и Хосе Кальехоном

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   74 / 712
сегодня в 15:00
Лезу, лез и буду лезть в тренерские дела говорит синьор Де Лаурентис. Другое дело что стрессоустойчивого Анчелотти этим не удивишь - поработал на своем веку со всякими разными пересами.
311
311
   60 / 712
сегодня в 13:28
В этом режиссер прав! Со временем любая "твердая основа" теряет мотивацию и играет как получится!)
ДСА
ДСА
   103 / 712
сегодня в 11:27
В спорах рождается истина.
cska plus
cska plus
   2 / 712
сегодня в 11:24
Всё надумано, Сарри тренер а он президент.
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