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Главный тренер «Лиона» похвалил Дзюбу

сегодня, 18:16
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:55 Не начался

Главный тренер «Лиона» Силвиньо рассказал, как оценивает футболистов «Зенита» перед очной встречи в Лиге чемпионов:

Я работал с Дугласом Сантосом. Это молодой игрок, который очень сильно вырос в последнее время после выступлений в Германии. По идее должен играть левого защитника, хотя способен и полузащитника. Могу сказать о нём только самые добрые слова. 

Забить «Зениту» тяжело. Соперник играет быстро и с большой самоотдачей, хорошо защищается. Дзюба – отличный игрок. С ним будет очень трудно. Мы видели много матчей «Зенита», как выигранные, так и проигранные. Я готовлю команду к игре, но всё зависит от футболистов. От их динамики и технических качеств. В Лиге чемпионов нужно играть на максимуме. 

Денайе, Коне и Мендес готовы вернуться. Сейчас у нас тренируются 23 игрока. Решение по стартовому составу приму завтра. На каких позициях будут играть Депай и Дембеле? Думаю, великие футболисты способны играть в разных тактических схемах. Дембеле – «девятка». Он может выходить в основе вместе с Депаем. У них уже есть такой опыт. 

Ранее стало известно, кто будет главным арбитром этого матча.

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Все комментарии
FROLL 001
FROLL 001
   108 / 805
сегодня в 18:42
Надо Дзюбе забить лягушатникам. Гыгыгы
Levadia
Levadia
   36 / 805
сегодня в 18:35
Да он Дембеле с Депаем нахваливал,а не Дзюбу.)
Хотя вскольз и Дзюбу похвалил.
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