Гари Невилл: «Агент Погба - позор»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» обрушился с критикой на агента полузащитника МЮ Поля Погба Мино Райолу:

Погба хочет уйти из клуба. Он дал понять это. Его агент - позор Европы, а не только МЮ .

Райола старается организовать трансферы игроков так, чтобы получить максимальную для себя прибыль.