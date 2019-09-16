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Гари Невилл: «Агент Погба - позор»

сегодня, 18:40

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл обрушился с критикой на агента полузащитника МЮ Поля Погба Мино Райолу:

Погба хочет уйти из клуба. Он дал понять это. Его агент - позор Европы, а не только МЮ.

Райола старается организовать трансферы игроков так, чтобы получить максимальную для себя прибыль.

Ранее англичан хвалил игру Погба, но только тогда, когда тот играет с желанием.

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Все комментарии
abramjan
abramjan ответил Artuom
   106 / 805
сегодня в 19:44
Ахахах Невилл всерьёз думает что это только из-за агента??? А то что МЮ дохрена требует за игрока это ничего?) Вот прям все и вся клубы согласны выложить за Погба 150+ лямов и только из-за жадного агента не смогли купить))))))
логично
ДАША Д
ДАША Д
   158 / 805
сегодня в 19:35
Агент умеет работать на свое благосостояние.
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
   398 / 805
сегодня в 18:51
Когда такой авторитетный тренер, легенда "Валенсии", критикует агентов, им стоит призадуматься)
sihafazatron
sihafazatron
   22 / 805
сегодня в 18:47
"Райола старается организовать трансферы игроков так, чтобы получить максимальную для себя прибыль"

да ладно?? я даже и подумать не мог об этом, неужели агенты такие?))
Artuom
Artuom
   313 / 805
сегодня в 18:44
Ахахах
Невилл всерьёз думает что это только из-за агента???
А то что МЮ дохрена требует за игрока это ничего?)
Вот прям все и вся клубы согласны выложить за Погба 150+ лямов и только из-за жадного агента не смогли купить))))))
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