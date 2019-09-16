Гари Невилл: «Агент Погба - позор»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл обрушился с критикой на агента полузащитника МЮ Поля Погба Мино Райолу:
Погба хочет уйти из клуба. Он дал понять это. Его агент - позор Европы, а не только МЮ.
Райола старается организовать трансферы игроков так, чтобы получить максимальную для себя прибыль.
Ранее англичан хвалил игру Погба, но только тогда, когда тот играет с желанием.
да ладно?? я даже и подумать не мог об этом, неужели агенты такие?))
да ладно?? я даже и подумать не мог об этом, неужели агенты такие?))
Невилл всерьёз думает что это только из-за агента???
А то что МЮ дохрена требует за игрока это ничего?)
Вот прям все и вся клубы согласны выложить за Погба 150+ лямов и только из-за жадного агента не смогли купить))))))
Невилл всерьёз думает что это только из-за агента???
А то что МЮ дохрена требует за игрока это ничего?)
Вот прям все и вся клубы согласны выложить за Погба 150+ лямов и только из-за жадного агента не смогли купить))))))