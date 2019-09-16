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Защитник «Лиона»: «„Зенит“ - это сильная команда»

сегодня, 18:29
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:55 Не начался

Защитник «Лиона» Джейсон Денайе поделился мнением о предстоящей лигочемпионской игре против «Зенита»:

Я активно тренировался по индивидуальной программе после возвращения из сборной и сейчас хорошо себя чувствую. 

Думаю, матч с „Зенитом“ будет похож на игру с «Манчестер Сити» в прошлом году. В чемпионате Франции мы пока не достигли лучшего результата, но Лига чемпионов – другое соревнование. Мы попробуем сыграть лучше. 

«Зенит» — это сильная команда. У неё много хороших качеств. Мы много времени посвятили изучению «Зенита». Сделаем всё для победы. 

Дзюба — очень сильный физически игрок, высокий. Но я постараюсь завтра тоже быть на высоте. 

Мы играем на победу в каждом матче. Конечно, дома в принципе легче, ведь за нами болельщики «Лиона» 

Ранее своими ожиданиями поделился главный тренер «Лиона» Силвиньо.

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Все комментарии
abramjan
abramjan
   106 / 805
сегодня в 19:49
еще издевается
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 805
сегодня в 19:27
Подхалимаж...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Jake Sully
   99 / 805
сегодня в 19:26
конечно Зенит сильный клуб, не так давно играли, Лион убедился в этом... история встреч Зенит 3-1 Лион, Лион 0-2 Зенит
Сильный клуб, который получил 4 палки от Минска, ахахаха. На этот раз Лион отомстит и поглумится над проектом
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   226 / 805
сегодня в 19:15
Зенит европейский гранд.
Любимец
Любимец ответил Jake Sully
   404 / 805
сегодня в 19:09
А вообще в этой группе нам все соперники знакомы, Лион мы два раза обыграли, с Бенфикой у нас все ровно, осталось у Лейпцига выиграть. Зенит 3-1 Лион Лион 0-2 Зенит Зенит 1-1 Лейпциг Лейпциг 2-1 Зенит Зенит 3-2 Бенфика Бенфика 2-0 Зенит Бенфика 0-2 Зенит Зенит 1-0 Бенфика Бенфика 1-0 Зенит Зенит 1-2 Бенфика
150 поколений тренеров и ногомячистов сменилось уже с тех противостояний - считай, гадание на кофейной гуще такие расклады!
Jake Sully
Jake Sully
   60 / 805
сегодня в 18:54
А вообще в этой группе нам все соперники знакомы, Лион мы два раза обыграли, с Бенфикой у нас все ровно, осталось у Лейпцига выиграть.

Зенит 3-1 Лион
Лион 0-2 Зенит

Зенит 1-1 Лейпциг
Лейпциг 2-1 Зенит

Зенит 3-2 Бенфика
Бенфика 2-0 Зенит
Бенфика 0-2 Зенит
Зенит 1-0 Бенфика
Бенфика 1-0 Зенит
Зенит 1-2 Бенфика
Aerobniy
Aerobniy
   135 / 805
сегодня в 18:51
Зенит - чемпион!
Jake Sully
Jake Sully
   60 / 805
сегодня в 18:48
конечно Зенит сильный клуб, не так давно играли, Лион убедился в этом... история встреч Зенит 3-1 Лион, Лион 0-2 Зенит
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   40 / 805
сегодня в 18:44
Зенит это топ клуб.
Adepta
Adepta
   26 / 805
сегодня в 18:36
Это можно спросить у свиней, они недавно это почувствовали.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   170 / 805
сегодня в 18:33
"Дзюба на ушко пошутит перед подачей углового - и я валюсь с ног")
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