Защитник «Лиона»: «„Зенит“ - это сильная команда»

Защитник «Лиона» Джейсон Денайе поделился мнением о предстоящей лигочемпионской игре против «Зенита»:
Я активно тренировался по индивидуальной программе после возвращения из сборной и сейчас хорошо себя чувствую.
Думаю, матч с „Зенитом“ будет похож на игру с «Манчестер Сити» в прошлом году. В чемпионате Франции мы пока не достигли лучшего результата, но Лига чемпионов – другое соревнование. Мы попробуем сыграть лучше.
«Зенит» — это сильная команда. У неё много хороших качеств. Мы много времени посвятили изучению «Зенита». Сделаем всё для победы.
Дзюба — очень сильный физически игрок, высокий. Но я постараюсь завтра тоже быть на высоте.
Мы играем на победу в каждом матче. Конечно, дома в принципе легче, ведь за нами болельщики «Лиона»
Ранее своими ожиданиями поделился главный тренер «Лиона» Силвиньо.
Зенит 3-1 Лион
Лион 0-2 Зенит
Зенит 1-1 Лейпциг
Лейпциг 2-1 Зенит
Зенит 3-2 Бенфика
Бенфика 2-0 Зенит
Бенфика 0-2 Зенит
Зенит 1-0 Бенфика
Бенфика 1-0 Зенит
Зенит 1-2 Бенфика
Зенит 3-1 Лион
Лион 0-2 Зенит
Зенит 1-1 Лейпциг
Лейпциг 2-1 Зенит
Зенит 3-2 Бенфика
Бенфика 2-0 Зенит
Бенфика 0-2 Зенит
Зенит 1-0 Бенфика
Бенфика 1-0 Зенит
Зенит 1-2 Бенфика