Защитник «Лиона»: «„Зенит“ - это сильная команда»

Защитник «Лиона» поделился мнением о предстоящей лигочемпионской игре против «Зенита»:

Я активно тренировался по индивидуальной программе после возвращения из сборной и сейчас хорошо себя чувствую.



Думаю, матч с „Зенитом“ будет похож на игру с «Манчестер Сити» в прошлом году. В чемпионате Франции мы пока не достигли лучшего результата, но Лига чемпионов – другое соревнование. Мы попробуем сыграть лучше.



«Зенит» — это сильная команда. У неё много хороших качеств. Мы много времени посвятили изучению «Зенита». Сделаем всё для победы.



Дзюба — очень сильный физически игрок, высокий. Но я постараюсь завтра тоже быть на высоте.



Мы играем на победу в каждом матче. Конечно, дома в принципе легче, ведь за нами болельщики «Лиона»