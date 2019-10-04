Мартынович: «„Хетафе“ слишком просто забил „Краснодару“ второй гол»

Защитник «Краснодара» поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе».

Надо реализовывать моменты. В Лиге Европы их много не будет, надо потрепетнее к ним относиться. Что касается пропущенных мячей, то второй гол — это вообще слишком просто было. Слишком просто нам забили.

«Хетафе» — команда неприятная, но в любом случае это футбол. Надо быстрее было мяч передвигать, чтобы они не успевали фолить. В первом тайме это плохо получалось, во втором перестроились, и стало лучше. Но всё равно надо доводить до положительного результата.