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Мартынович: «„Хетафе“ слишком просто забил „Краснодару“ второй гол»

сегодня, 08:11
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе».

Надо реализовывать моменты. В Лиге Европы их много не будет, надо потрепетнее к ним относиться. Что касается пропущенных мячей, то второй гол — это вообще слишком просто было. Слишком просто нам забили.

«Хетафе» — команда неприятная, но в любом случае это футбол. Надо быстрее было мяч передвигать, чтобы они не успевали фолить. В первом тайме это плохо получалось, во втором перестроились, и стало лучше. Но всё равно надо доводить до положительного результата.

 Также игру прокомментировал нападающий «быков» Ари.

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Все комментарии
beefs
beefs
   270 / 1005
сегодня в 09:56
Защита ни к черту...
Cremen
Cremen
   774 / 1005
сегодня в 09:11
Когда в Краснодаре на матче со спартаком болели больше за спартак, стало ясно, команда идет к падению.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   409 / 1005
сегодня в 08:52
Дно а не команда, во что Краснодар играет так и не понятно. Думали что досадное поражение от Олимпиакоса а затем от Базеля случайность? Все таки это закономерность и уровень нашего футбола.
denis2825
denis2825
сегодня в 08:25
Так же как и базель, не напрягаясь, позорно наши выступают
ArgonS
ArgonS
   480 / 1005
сегодня в 08:14
Хетафе и над первым особо не мудрствовал.
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