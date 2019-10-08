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Эдерсон считает, что травмы негативно влияют на результаты «Ман Сити»

сегодня, 16:27

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон считает, что последние неудачи клуба в АПЛ связаны с большим количеством травм. 

Когда игроки одной позиции получают травмы, то это сказывается на игре команды, особенно это касается именно нас. 

К сожалению, из-за травмы Джона Стоунза у меня теперь только один центральный защитник. 

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
   117 / 999
сегодня в 16:54
Потерять двух основных ЦЗ, это конечно жесть. Отаменди без косяков вообще матч не заканчивает, а Ферна так и вовсе не центральный защитник. Если во время жеребьевки ЛЧ, я расстроился что такая группа у Манчестер Сити, то теперь я счастлив с такими раскладами. В этом сезоне нужно зубами упереться в ЛЧ и не допускать, чтобы такие как Тоттенхэм с помощью чуда и судьи проходили дальше.
allemz
allemz
   20 / 999
сегодня в 16:49
Ферна только привыкает на новой позиции, ему 34 года всё же, ему тоже тяжело. У Днотаменди нервяк, без наигранной связки крайне неуверенно играет.
С середняками даже проваливаются, а игра с Ливерпулем уже 10 ноября.
allemz
allemz
   20 / 999
сегодня в 16:34
На замену Компани никого не купили, а тут еще -2 защитника из-за травм. Это только в центре. Слева Менди снова сломался после игры с Загребом. В общем, хз что будет дальше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   30 / 999
сегодня в 16:33
Ух ты....
А у остальных команд травмы игроков вообще не сказываются на игре...Ну прям даже улучшают ее....
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