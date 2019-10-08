Эдерсон считает, что травмы негативно влияют на результаты «Ман Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон считает, что последние неудачи клуба в АПЛ связаны с большим количеством травм.
Когда игроки одной позиции получают травмы, то это сказывается на игре команды, особенно это касается именно нас.
К сожалению, из-за травмы Джона Стоунза у меня теперь только один центральный защитник.
С середняками даже проваливаются, а игра с Ливерпулем уже 10 ноября.
С середняками даже проваливаются, а игра с Ливерпулем уже 10 ноября.
А у остальных команд травмы игроков вообще не сказываются на игре...Ну прям даже улучшают ее....
А у остальных команд травмы игроков вообще не сказываются на игре...Ну прям даже улучшают ее....