Эдерсон считает, что травмы негативно влияют на результаты «Ман Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон считает, что последние неудачи клуба в АПЛ связаны с большим количеством травм.

Когда игроки одной позиции получают травмы, то это сказывается на игре команды, особенно это касается именно нас.

К сожалению, из-за травмы Джона Стоунза у меня теперь только один центральный защитник.