ГлавнаяНовости

Ракитич может покинуть «Барселону» в январе

вчера, 20:23

«Барселона» готова продать полузащитника Ивана Ракитича уже в январе.

«Ювентус» и «Интер» заинтересованы в услугах хорватского футболиста. Туринский клуб летом предпринимал попытку приобрести игрока, но каталонцы ответили отказом.

Ранее Ракитич рассказал о своем положении в «Барселоне».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Арсенал» включился в борьбу за защитника «Вильярреала»
Вчера, 21:20 Комментарии0
СлухиКейн и Рэшфорд входят в сферу интересов «Барселоны»
Вчера, 20:52 Комментарии2
Слухи«Барселона» считает, что «Бавария» выкупит Коутиньо
Вчера, 19:54 Комментарии4
СлухиАмрабат может продолжить карьеру в «Лацио» или «Фиорентине»
Вчера, 19:03 Комментарии1
Слухи«Ювентус» хочет вернуть Орсолини из «Болоньи»
Вчера, 17:22 Комментарии15
Слухи«Интер» готов предложить Матичу трехлетний контракт
Вчера, 16:47 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
   77 / 867
вчера в 21:44
Идеальные вариант для Конте, он просто идеален для роли 8 в Интере, к собрату Брозовичу. А творить магию там будет Сенси. Если его они возьмут, то у меня точно сомнения по поводу скудетто.
Жека10
Жека10
   89 / 867
вчера в 21:23
понятно что Ракитичу не нужен середняк Европы ювентус.Так что только в интер и может уйти.Всё таки клуб потитулованней будет и мотивации куда больше,чем в туринском кабинетусе
Apsny
Apsny
   191 / 867
вчера в 21:03
Оказался не удел.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   83 / 867
вчера в 20:40
В полузащите сейчас явный перебор, можно рассмотреть выгодное предложение.
Но мне не понятно зачем он нужен Юве? У них такой же перебор..
Так что вариант с Интером нормальный для Вани. Но это ему самому решать, удачи ему в любом случае, настоящий пахарь на поле)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100