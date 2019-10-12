Ракитич может покинуть «Барселону» в январе

«Барселона» готова продать полузащитника Ивана Ракитича уже в январе.
«Ювентус» и «Интер» заинтересованы в услугах хорватского футболиста. Туринский клуб летом предпринимал попытку приобрести игрока, но каталонцы ответили отказом.
Ранее Ракитич рассказал о своем положении в «Барселоне».
Но мне не понятно зачем он нужен Юве? У них такой же перебор..
Так что вариант с Интером нормальный для Вани. Но это ему самому решать, удачи ему в любом случае, настоящий пахарь на поле)
Но мне не понятно зачем он нужен Юве? У них такой же перебор..
Так что вариант с Интером нормальный для Вани. Но это ему самому решать, удачи ему в любом случае, настоящий пахарь на поле)