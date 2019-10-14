Щенников возвращается на поле после пятимесячного отсутствия

сегодня, 14:32

Защитник ЦСКА попал в стартовый состав «армейцев» на товарищеский матч с «Коломной», который пройдет сегодня, 14 октября.

Стартовый состав ЦСКА : Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Щенников, Тикнизян, Елеев, Карпов, Крачковский, Марадишвили.