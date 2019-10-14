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Щенников возвращается на поле после пятимесячного отсутствия

сегодня, 14:32

Защитник ЦСКА Георгий Щенников попал в стартовый состав «армейцев» на товарищеский матч с «Коломной», который пройдет сегодня, 14 октября.

Стартовый состав ЦСКА: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Щенников, Тикнизян, Елеев, Карпов, Крачковский, Марадишвили.

Отметим, что Щенников пропустил около пяти месяцев из-за перелома лодыжки. Ранее он вернулся в общую группу ЦСКА.

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Все комментарии
pam06
pam06
   35 / 794
сегодня в 14:58
Хорошо,помощь команде не помешает. Но еще форму нужно набирать.
Здоровья ему и всем армейцам.
Ваня лучший
Ваня лучший
   19 / 794
сегодня в 14:58
Жаль, что Щенников такой травматичный, иначе был бы в сборной без сомнений
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 794
сегодня в 14:57
Уже и подзабыли его немного.
mangoх12
mangoх12
   18 / 794
сегодня в 14:50
пусть возвращается , только толку от него все равно нет
cska plus
cska plus
   2 / 794
сегодня в 14:36
Мы все рады Жоре!
VIPded
VIPded
   38 / 794
сегодня в 14:33
Отлично! Удачи ЦСКА!!!
Чингачгук
Чингачгук
   108 / 794
сегодня в 14:33
Здоровья Щенникову.
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