Щенников возвращается на поле после пятимесячного отсутствия

Защитник ЦСКА Георгий Щенников попал в стартовый состав «армейцев» на товарищеский матч с «Коломной», который пройдет сегодня, 14 октября.
Стартовый состав ЦСКА: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Щенников, Тикнизян, Елеев, Карпов, Крачковский, Марадишвили.
Стартовый состав #ЦСКА на товарищеский матч с Коломной! pic.twitter.com/IdSCoV9quc— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 14, 2019
Отметим, что Щенников пропустил около пяти месяцев из-за перелома лодыжки. Ранее он вернулся в общую группу ЦСКА.
Здоровья ему и всем армейцам.
Здоровья ему и всем армейцам.