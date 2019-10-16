Кучаев - о молодежке: «Смотрим в будущее с оптимизмом»

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной России прокомментировал итоги двух матчей отборочного раунда чемпионата Европы. Напомним, что молодежка обыграла в гостях эстонцев (5:0) и сыграла вничью (2:2) со сборной Польши.

В игре с Эстонией мы сделали то, что и должны были: одержали уверенную победу и набрали три очка. Что касается матча с поляками, то тут все получилось немного сложнее. Понимали, что у них хорошая команда, серьезно готовились и настраивались. В принципе по игре не сказал бы, что мы в чем-то уступали. Но счет до последних минут был неприятный. К счастью, удалось отыграться и свести встречу к ничьей. С точки зрения дальнейшей борьбы в турнирной таблице это очень важно. Все будет решаться в следующих матчах, команда у нас хорошая, все бьются друг за друга, поэтому смотрим в будущее с оптимизмом и постараемся завоевать путевку на чемпионат Европы.