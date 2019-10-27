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Попов о матче ЦСКА - «Динамо»: «Это будет битва двух титанов»

сегодня, 13:53
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо16:30 Не начался

Экс-нападающий ЦСКА Денис Попов порассуждал о предстоящем московском дерби армейцев с «Динамо» в 14-м туре чемпионата России.

Шансы ЦСКА и «Динамо» – 50 на 50. Это будет битва титанов, большое дерби. Если армейцы проиграют, они будут уже прилично отставать от тройки. А «Динамо» надо выбираться из зоны вылета. Поэтому ничья никого не устроит. Как отразятся на игре ЦСКА слухи о скором увольнении Ганчаренко? Слухи слухами, а бывает действительно всякое. Естественно, когда команда проигрывает раз, два, три, в первую очередь начинают обвинять тренера. Возможно, армейцы как раз сыграют за Ганчаренко, будут биться и выкладываться на поле до конца. Почему мало забивает Чалов? Он молодой парень. Понятно, что в прошлом году он стал лучшим бомбардиром, теперь к нему другое отношение и с него другой спрос. Ему надо преодолеть психологические трудности.

Также мнением перед игрой поделился полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон

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Все комментарии
minai
minai
   224 / 840
сегодня в 15:14
Битва днарей.
n272nm
n272nm
   334 / 840
сегодня в 14:45
ЦСКА - это титан, не вопрос, а с каких пор Д-мо стало титаном?!
VIPded
VIPded
   43 / 840
сегодня в 14:35
Удачи ЦСКА!!!
drug01
drug01
   95 / 840
сегодня в 14:09
Важная игра удачного исхода!
ДАША Д
ДАША Д
   236 / 840
сегодня в 14:08
Динамо - это титанчик.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   134 / 840
сегодня в 14:04
Титаны с 15 места против титанов с 0 очками в ЛЕ
GYTSYL
GYTSYL
   250 / 840
сегодня в 13:57
кони с дырофеевым43 особенно с лудогорцем титаны((ахах
во смешат сегодня!
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