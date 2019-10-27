Попов о матче ЦСКА - «Динамо»: «Это будет битва двух титанов»

Экс-нападающий ЦСКА порассуждал о предстоящем московском дерби армейцев с «Динамо» в 14-м туре чемпионата России.

Шансы ЦСКА и «Динамо» – 50 на 50. Это будет битва титанов, большое дерби. Если армейцы проиграют, они будут уже прилично отставать от тройки. А «Динамо» надо выбираться из зоны вылета. Поэтому ничья никого не устроит. Как отразятся на игре ЦСКА слухи о скором увольнении Ганчаренко? Слухи слухами, а бывает действительно всякое. Естественно, когда команда проигрывает раз, два, три, в первую очередь начинают обвинять тренера. Возможно, армейцы как раз сыграют за Ганчаренко, будут биться и выкладываться на поле до конца. Почему мало забивает Чалов? Он молодой парень. Понятно, что в прошлом году он стал лучшим бомбардиром, теперь к нему другое отношение и с него другой спрос. Ему надо преодолеть психологические трудности.