Семак – лучший тренер РПЛ в октябре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в октябре.
Болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер» единогласно выбрали наставника в этой номинации.
После 14 туров сине-бело-голубые идут на первом месте с 32 очками.
Ранее стало известно, что гол полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова признан лучшим по итогам октября в РПЛ.
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко признан тренером месяца в РПЛ.
Уточняется, что Ганчаренко был единогласно выбран экспертами РПЛ и телеканала «Матч Премьер», а также болельщиками.
Болельщики Зенита, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер» прикормленные Газпромом выбрали в сентябре тренера ЦСКА?
А в августе Карпина. Че то странно...
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко признан тренером месяца в РПЛ.
Уточняется, что Ганчаренко был единогласно выбран экспертами РПЛ и телеканала «Матч Премьер», а также болельщиками.
Болельщики Зенита, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер» прикормленные Газпромом выбрали в сентябре тренера ЦСКА?
А в августе Карпина. Че то странно...
Болельщики Зенита, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер» прикормленные Газпромом единогласно выбрали наставника в этой номинации.
С болельщиками все понятно, а у экспертов и канала не было вообще вариантов))) без работы и экспертного мнения никто не хочет остаться))) чтобы не быть как Уткин и не пыжиться сидя на унитазе, выкрикивая свои ненужные доводы и суждения.
Болельщики Зенита, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер» прикормленные Газпромом единогласно выбрали наставника в этой номинации.
С болельщиками все понятно, а у экспертов и канала не было вообще вариантов))) без работы и экспертного мнения никто не хочет остаться))) чтобы не быть как Уткин и не пыжиться сидя на унитазе, выкрикивая свои ненужные доводы и суждения.