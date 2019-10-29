ГлавнаяНовости

Семак – лучший тренер РПЛ в октябре

сегодня, 10:19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ в октябре.

Болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер» единогласно выбрали наставника в этой номинации. 

После 14 туров сине-бело-голубые идут на первом месте с 32 очками. 

Ранее стало известно, что гол полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова признан лучшим по итогам октября в РПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиРоналду получит «Золотой мяч»
Вчера, 15:12 Комментарии184
РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего игрока в октябре
Вчера, 11:52 Комментарии23
Объявлены претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в октябре
Вчера, 11:20 ФотоКомментарии27
Жирков - лучший игрок матча «Крылья Советов» - «Зенит»
27 октября Комментарии7
Ван дер Варт стал победителем девятого дивизиона Дании
26 октября Комментарии7
Стерлинг - лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА
25 октября Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
igGA
igGA
   266 / 889
сегодня в 11:18
Это идет подготовка к сокращению РПЛ до трех команд и созданию на ее основе "Газпром лиги" и "Кубка Миллера". Все матчи там будет судить Карасев.
КЭТиК
КЭТиК
   150 / 889
сегодня в 11:14
Остальные просто плохи.
Romkurch
Romkurch
   184 / 889
сегодня в 11:06
Семак лучший тренер не только в октябре, просто конкурентов нет, у всех то 6-1, то 5-0, то Оренбург мешает.
Чингачгук
Чингачгук
   65 / 889
сегодня в 11:04
Ну не Волеру же после 6-1 выбирать или Тудыско после рубина.
mortid
mortid
   299 / 889
сегодня в 11:00
О чём вы говорите, какой лучший? Зенит с таким составом может играть вообще без тренера. Пусть пойдёт в Арсенал, Уфу, Урал и покажет какой он лучший. На сегодня Карпин лучший, "тащит" реально Ростов.
drug01
drug01
   156 / 889
сегодня в 10:56
Можно не согласиться!
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   861 / 889
сегодня в 10:53
Да ну на, лучше звоните Солу
trimetil
trimetil ответил Виссарионович
   432 / 889
сегодня в 10:39
Если читать новость правильно, то выглядит это так. Болельщики Зенита, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер» прикормленные Газпромом единогласно выбрали наставника в этой номинации. С болельщиками все понятно, а у экспертов и канала не было вообще вариантов))) без работы и экспертного мнения никто не хочет остаться))) чтобы не быть как Уткин и не пыжиться сидя на унитазе, выкрикивая свои ненужные доводы и суждения.
Сентябрь:
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко признан тренером месяца в РПЛ.
Уточняется, что Ганчаренко был единогласно выбран экспертами РПЛ и телеканала «Матч Премьер», а также болельщиками.
Болельщики Зенита, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер» прикормленные Газпромом выбрали в сентябре тренера ЦСКА?
А в августе Карпина. Че то странно...
Виссарионович
Виссарионович
   82 / 889
сегодня в 10:25
Если читать новость правильно, то выглядит это так.

Болельщики Зенита, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер» прикормленные Газпромом единогласно выбрали наставника в этой номинации.

С болельщиками все понятно, а у экспертов и канала не было вообще вариантов))) без работы и экспертного мнения никто не хочет остаться))) чтобы не быть как Уткин и не пыжиться сидя на унитазе, выкрикивая свои ненужные доводы и суждения.
GYTSYL
GYTSYL
   72 / 889
сегодня в 10:22
а паредас лучший игрок мира
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100