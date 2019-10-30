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Глушаков после победы над «Лучом»: «Я облегчился и обновился»

вчера, 23:46
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)5 : 1Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)ЛучМатч завершен

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал победу грозненской команды в матче 1/8 финала Кубка России с «Лучом». Денис оформил дубль в этой встрече.

Сегодня был не только мой первый мяч за «Ахмат», но и первый в Кубке России. Я везде забивал: и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, а в нашем кубке – никогда. Но перед игрой на это внимание не обращал — командный результат важнее. Вспомнил уже сейчас, в раздевалке. 

Что касается второго гола, то в такие моменты нет времени думать. Мяч ещё летел, и я понял: «Надо бить». Вратарь выбил мяч, время посмотреть, где он находится, у меня было. Бил первым касанием, потому что другого момента бы не было – меня могли накрыть, а голкипер – вернуться в ворота. Принял самое правильное решение, оно ведь принесло плоды. Главное в таких моментах – точно по мячу попасть. Но и сила тоже нужна. 

Празднование гола? Я показал, что всё плохое ушло. Последний свой мяч я забивал как раз в Грозном, когда играл за «Спартак». А потом долго не мог забить. Вокруг меня было что-то плохое, а этим жестом показал: Надеюсь, всё плохое ушло. Я облегчился и обновился.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   310 / 861
сегодня в 01:14
Что,прям на поле??? Или хоть за угол успел забежать?
valt134
valt134
   124 / 861
сегодня в 01:10
И когда он успел «на дальняк» сгонять?
Vave666
Vave666
   273 / 861
сегодня в 00:58
Аба76си??)
Vave666
Vave666
   273 / 861
сегодня в 00:57
Целый абзац о моменте с ударом! Пришвин обзавидовался...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   366 / 861
сегодня в 00:56
С облегченьицем Глушаков.
Объективное мнение
Объективное мнение
   239 / 861
сегодня в 00:35
В шорты облегчился от счастья
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   40 / 861
сегодня в 00:29
Так и запишем.
Облегчился - на сленге футболистов избавиться от позорного спартаковского прошлого.
Tostao
Tostao
   71 / 861
сегодня в 00:20
У парня явно не богатый запас слов.))
Морозовский
Морозовский
   5 / 861
сегодня в 00:20
Опять обделался?!
Jake Sully
Jake Sully ответил spartach n1
   36 / 861
сегодня в 00:17
Изделие,совсем кукухой поехал !
спартач, ты ведь не так давно лобызал портрет глушакова... как так?
Jake Sully
Jake Sully
   36 / 861
сегодня в 00:16
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       95 / 861
    сегодня в 00:15
    а что он там сделал, голую 63 показал?
    spartach n1
    spartach n1
       1 / 861
    сегодня в 00:15
    Изделие,совсем кукухой поехал !
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак
       175 / 861
    сегодня в 00:09
    Как таким можно быть?
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       304 / 861
    сегодня в 00:03
    Туалета что ли не нашел облегчиться?
    Чингачгук
    Чингачгук
       47 / 861
    сегодня в 00:02
    Читаешь и диву даешься.
    d_fincher
    d_fincher
       12 / 861
    сегодня в 00:01
    Хорошо, что теперь Глушак позорит Ахмат, а не Спартак)
    alexando1974
    alexando1974
       347 / 861
    вчера в 23:54
    в спартаке обо76ся а тут облегчился )))
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