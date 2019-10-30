Глушаков после победы над «Лучом»: «Я облегчился и обновился»

Полузащитник «Ахмата» прокомментировал победу грозненской команды в матче 1/8 финала Кубка России с «Лучом». Денис оформил дубль в этой встрече.

Сегодня был не только мой первый мяч за «Ахмат», но и первый в Кубке России. Я везде забивал: и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, а в нашем кубке – никогда. Но перед игрой на это внимание не обращал — командный результат важнее. Вспомнил уже сейчас, в раздевалке.

Что касается второго гола, то в такие моменты нет времени думать. Мяч ещё летел, и я понял: «Надо бить». Вратарь выбил мяч, время посмотреть, где он находится, у меня было. Бил первым касанием, потому что другого момента бы не было – меня могли накрыть, а голкипер – вернуться в ворота. Принял самое правильное решение, оно ведь принесло плоды. Главное в таких моментах – точно по мячу попасть. Но и сила тоже нужна.

Празднование гола? Я показал, что всё плохое ушло. Последний свой мяч я забивал как раз в Грозном, когда играл за «Спартак». А потом долго не мог забить. Вокруг меня было что-то плохое, а этим жестом показал: Надеюсь, всё плохое ушло. Я облегчился и обновился.