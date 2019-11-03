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Гвардиола: «Мане может нырять, может забивать потрясающие голы. Талант»

03 ноября 2019, 07:13
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 19:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Ливерпулем», который состоится через неделю, поделился мнением о команде соперника и её нападающем Садио Мане.

Иногда Мане может нырнуть, иногда может забивать невероятные голы на последней минуте. Он талантлив.

Очередная вырванная «Ливерпулем» победа [над «Астон Виллой»]? Если бы это случилось один или два раза, то можно было бы говорить об удаче, но за последние два сезона это происходило очень много раз. Они обладают особым характером, чтобы это делать.

Мы смотрим на самих себя. Мы знаем, против какой команды будем играть. Кажется, они выиграли 10 матчей и только один сыграли вничью... На следующей неделе мы поедем на «Энфилд» и попробуем с ними сыграть.

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall
   385 / 946
05 ноября в 11:30
Ой не Пепке со своим балетом, у которого пенали за спотыкание об мяч назначаются, рассказывать про нырки.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
   111 / 946
04 ноября в 10:46
это не божественные отскоки Ливерки, каждые матчи.......это хорошо отработанный сценарий - пенки, нырки, вар, судьи, тащат колбасу в открытую и сливают им соперники игры в конце, в прошлом сезоне еще голы из офсайдов, это все что нужно знать о сегодняшнем ливерпуле и их первом месте, их игроки падают, когда их никто не трогает, то Салах то Мане делают это регулярно, а кудрявый еще и пенки левые бьет.......... а о ЛЧ так это вообще отдельная история.
Ты продолжаешь клоунаду, даже после того, как любимый судья ТТх, Мосс, с лучшим Манчестерским судьей Аткинсоном, сделали все, чтобы отнять у Ливерпуля очки, но им это не удалось, ха-ха даже легенда Ттх Линекер сказал, что Фирмино забил чистый гол, а ты говоришь, что судьи тянут Ливерпуль, самому не смешно? А вырывание на последних минутах победы, называется не договорняк, а характер команды, но тебя не понять, нынешний Ттх им не обладает.
Martini_1987
Martini_1987
   140 / 946
03 ноября в 23:44
Он бы на своего 31терлинга лучше внимание обратил, тот ещё талант
Martini_1987
Martini_1987 ответил boom4321
   140 / 946
03 ноября в 19:15
Мане уже не отмыться от прозвища "дельфин", посмотрев матч в кубке Карабао, понятно, что там над этим ведется очень серьезная работа. Когда игроки Ливерпуля понимают, что выиграть они не в состоянии, то на последних минутах начинается игра "обмани судью". Ливерпуль начал себя позорить и становится жалким
    DXTK
    DXTK
       492 / 946
    03 ноября в 17:54
    это не божественные отскоки Ливерки, каждые матчи.......это хорошо отработанный сценарий - пенки, нырки, вар, судьи, тащат колбасу в открытую и сливают им соперники игры в конце, в прошлом сезоне еще голы из офсайдов, это все что нужно знать о сегодняшнем ливерпуле и их первом месте, их игроки падают, когда их никто не трогает, то Салах то Мане делают это регулярно, а кудрявый еще и пенки левые бьет.......... а о ЛЧ так это вообще отдельная история.
    dzvinka
    dzvinka
       108 / 946
    03 ноября в 16:56
    ахахаха, подрогело у лысого, чет он особо про ныряния Сане и Стерлинга на не рассказывает))) а пари куда более талантлевее Мане. А чего только его любимую Барса вспомнить))
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
       150 / 946
    03 ноября в 14:14
    интереснейший матч предстоит! Жду с нетерпением. соперники равные, посмотрим кому улыбнется удача
    boom4321
    boom4321
       602 / 946
    03 ноября в 13:38
    Мане уже не отмыться от прозвища "дельфин", посмотрев матч в кубке Карабао, понятно, что там над этим ведется очень серьезная работа. Когда игроки Ливерпуля понимают, что выиграть они не в состоянии, то на последних минутах начинается игра "обмани судью". Ливерпуль начал себя позорить и становится жалким
    L.F.C.
    L.F.C.
       162 / 946
    03 ноября в 11:51
    Бомбит у хосепа ахаха
    До нырков стерлинга все равно далеко)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       175 / 946
    03 ноября в 09:49
    ну Мане ныряет конечно относительно. по ноге его всё таки отоваривают.взять того же Кейна,вот тот настоящий ныряльщик,даже от сквозняка. ещё есть такой Джеймс, ныряет на славу.сколько пеналей заработал в бесконтактном бою. нУ ЕСТЬ ещё Величайший Дайвер глубокого погружения.но он любитель средиземноморья, ведь сильно не на ныряешся в мелководном ламанше.
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана
       5 / 946
    03 ноября в 08:21
    Черный Роналду образца мадридского Реала. Ахаха)
    Footbolista
    Footbolista
       2 / 946
    03 ноября в 08:03
    Пеп всегда любил ныряющие таланты...
    Triem
    Triem
       429 / 946
    03 ноября в 07:34
    Так и думал что Пеп одобряет ныряние
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