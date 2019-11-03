Гвардиола: «Мане может нырять, может забивать потрясающие голы. Талант»

Главный тренер «Манчестер Сити» в преддверии матча с «Ливерпулем», который состоится через неделю, поделился мнением о команде соперника и её нападающем .

Иногда Мане может нырнуть, иногда может забивать невероятные голы на последней минуте. Он талантлив.

Очередная вырванная «Ливерпулем» победа [над «Астон Виллой»]? Если бы это случилось один или два раза, то можно было бы говорить об удаче, но за последние два сезона это происходило очень много раз. Они обладают особым характером, чтобы это делать.

Мы смотрим на самих себя. Мы знаем, против какой команды будем играть. Кажется, они выиграли 10 матчей и только один сыграли вничью... На следующей неделе мы поедем на «Энфилд» и попробуем с ними сыграть.