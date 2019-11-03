«Ростов» сделал заявление о выезде болельщиков на матч с «Краснодаром»

Пресс-служба «Ростова» перед гостевым матчем 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» опубликовала заявление о допуске своих болельщиков на стадион краснодарской команды.

2 ноября на одном из интернет-порталов была опубликована статья, в которой описана ситуация, якобы возникшая между болельщиком «Ростова» и отделом по работе с болельщиками «Краснодара». Мы считаем важным внести ясность в эту ситуацию.



Между нашими клубами существует договорённость о выделении бесплатных билетов для болельщиков команды гостей. Очный матч в Ростове-на-Дону весной посетили около 2,5 тысяч болельщиков «Краснодара».



«Быки», в свою очередь, выделили для наших болельщиков 3,5 тысячи бесплатных билетов на матч, который пройдет завтра, 3 ноября. Среди них будет 12 болельщиков с ограниченными возможностями, о которых мы заранее сообщили «Краснодару». Они получат билеты для комфортного просмотра матча в специально выделенной зоне на стадионе.



У нашего клуба никогда не возникало проблем с «Краснодаром» по поводу выделения мест для болельщиков с ограниченными возможностями. Что касается Тимофея Сидоренко и его родителей, о которых идёт речь в статье, то они всегда наблюдали за ходом матчей в гостевом фан-секторе.



К предстоящей игре для них традиционно были зарезервированы 3 билета в фан-сектор, из выделенных хозяевами поля 3,5 тысяч билетов. Соответственно, мы не включили его в список инвалидов-колясочников на этот матч. Когда семья Тимофея изъявила желание посмотреть матч из специально выделенной зоны, мы связались с «Краснодаром», где пошли нам навстречу и предоставили места. На этом вопрос был полностью решен.



«Ростов» и «Краснодар» связывают годы хороших отношений. Любые вопросы, возникающие в работе, всегда решаются четко и оперативно.