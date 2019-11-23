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Бубнов: «„Ростов“ играет за Карпина»

вчера, 22:03
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу «Динамо» над «Ростовом» в игре 17-го тура РПЛ:

В принципе ожидал, что матч получится жарким. Москвичи неплохо выглядели в последних матчах, да и ростовчане не зря занимают место в верхней части таблицы. Команда Валерия Карпина частенько дает бой в столице — как со «Спартаком», «Локомотивом» или ЦСКА. У нее есть опыт игры с более сильными соперниками, и против «Динамо» она вышла хорошо настроенной и первой забила.

Но игра была равной, и стоит обратить внимание на три назначенных пенальти. Нельзя сказать, что у кого-то из соперников было существенное преимущество. Разве что после перерыва «Динамо» увеличило давление, тогда как «Ростов» из-за этого был уже не так активен. Хозяева заслуженно заработали два одиннадцатиметровых удара и победили.

По поводу пенальти неудобных вопросов к судье быть не может — даже в эпизоде со вторым голом «Динамо». Так долго решение принималось потому, что арбитр не видел момента, но после помощи видеоассистентов удалось разобраться в ситуации. Там действительно был удар почти в лицо, а игры в мяч — нет.

Кстати, совсем не чувствовалось, что игроки «Ростова» обеспокоены финансовой ситуацией в клубе. В данный момент ростовчане выступают за своего тренера, с которым у них очень теплые отношения. Сам по себе факт неприятный, и со временем это может стать серьезной проблемой. В такой ситуации будет непросто удержаться на нынешнем месте в таблице. 

Ранее Бубнов поделился мнением о матче «Рубин» - «Зенит». 

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   60 / 853
сегодня в 00:37
кстати, лучше б о судейке веселым в матче Оренбург-Ахмат говорили.
Вот где пенальти одним не дают - вторым левые пенальти назначают
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил 25процентный клоун
   60 / 853
сегодня в 00:34
Позор РПЛ за сегодняшний день
рядом с нами есть один позорчик
Я рад, что ты тоже это признаешь
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   60 / 853
сегодня в 00:22
просто Ионов и Козлов - слабые ребята
legendsofsails
legendsofsails
   640 / 853
сегодня в 00:20
когда уже этого горе- иксперта перестанут транслировать? нету , видать, в России бывших футболеров без маразма и алкогольного слабоумия??
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 853
сегодня в 00:11
Игра забудется , а три очка останутся!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 853
сегодня в 00:06
Позор РПЛ за сегодняшний день
ermak6848
ermak6848
   259 / 853
вчера в 23:23
играли и бились за очки оба клуба..
Т34
Т34
   16 / 853
вчера в 23:07
Матч ничейный. Но одним повезло больше.
Big krendel
Big krendel
   32 / 853
вчера в 22:57
Игра была равная. Комбайнерам не повезло.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   95 / 853
вчера в 22:43
Динамо с победой!
mihaluch
mihaluch
   100 / 853
вчера в 22:20
Ничья была бы более справедливым итогом.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   60 / 853
вчера в 22:15
По поводу пенальти неудобных вопросов к судье быть не может — даже в эпизоде со вторым голом «Динамо». Так долго решение принималось потому, что арбитр не видел момента, но после помощи видеоассистентов удалось разобраться в ситуации. Там действительно был удар почти в лицо, а игры в мяч — нет.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1151498/bubnov-aleksandr
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плааааааааааааак донской
ЯНикПоменял
ЯНикПоменял
   210 / 853
вчера в 22:15
Вопрос повис в воздухе. Уйдет ли Валера?
drug01
drug01
   107 / 853
вчера в 22:08
Ставка Бубнова не зашла.......
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