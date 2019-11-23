Агент Маньяков: «Фомин – это российский Бускетс»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Уфы» , поделился мнением об игре своего клиента.

Таких, как Даниил Фомин, в мировом футболе единицы. В этом я на 100% уверен. Антропометрия — он под метр девяносто ростом. Великолепно читает игру. Прекрасно владеет как короткими, так и длинными передачами. Отлично играет в отборе. У него великолепный объем работы: и рывкового, и гладкого бега. Фомин — это российский Бускетс.

Парень очень целеустремленный, он не будет разбрасываться на посторонние вещи. Думаю, он добьется очень больших успехов.