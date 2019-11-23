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Агент Маньяков: «Фомин – это российский Бускетс»

вчера, 21:17

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Уфы» Даниила Фомина, поделился мнением об игре своего клиента.

Таких, как Даниил Фомин, в мировом футболе единицы. В этом я на 100% уверен. Антропометрия — он под метр девяносто ростом. Великолепно читает игру. Прекрасно владеет как короткими, так и длинными передачами. Отлично играет в отборе. У него великолепный объем работы: и рывкового, и гладкого бега. Фомин — это российский Бускетс. 

Парень очень целеустремленный, он не будет разбрасываться на посторонние вещи. Думаю, он добьется очень больших успехов.

Помимо ЦСКА им интересуются еще два клуба — один тоже из столицы, другой — не из Москвы. Могу сказать, что есть интерес из «Динамо» и «Зенита».

Недавно слухи об интересе ЦСКА к Фомину прокомментировал главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:12
Оу щед
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 853
вчера в 23:12
Каждый "кулик" ..........
Посмотрим где окажется сия "птичка"???
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   91 / 853
вчера в 22:30
Зачастил Маньяков, зачастил... сунул, в смысле денег, кому нужно)
time out
time out ответил Kurt Bekelman
   44 / 853
вчера в 22:14
Чеее? Да нет из Уфы нормальных игроков!!!!!!!!!!!
    time out
    time out
       44 / 853
    вчера в 22:11
    Да ну-у!!! Совсем сбрендил! Фамилия тоже соответствует!
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       60 / 853
    вчера в 21:41
    Чеее?
    Да нет из Уфы нормальных игроков!!!!!!!!!!!
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       84 / 853
    вчера в 21:27
    Для ЦСКА в самый раз.
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