Агент Маньяков: «Фомин – это российский Бускетс»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Уфы» Даниила Фомина, поделился мнением об игре своего клиента.
Таких, как Даниил Фомин, в мировом футболе единицы. В этом я на 100% уверен. Антропометрия — он под метр девяносто ростом. Великолепно читает игру. Прекрасно владеет как короткими, так и длинными передачами. Отлично играет в отборе. У него великолепный объем работы: и рывкового, и гладкого бега. Фомин — это российский Бускетс.
Парень очень целеустремленный, он не будет разбрасываться на посторонние вещи. Думаю, он добьется очень больших успехов.
Помимо ЦСКА им интересуются еще два клуба — один тоже из столицы, другой — не из Москвы. Могу сказать, что есть интерес из «Динамо» и «Зенита».
Недавно слухи об интересе ЦСКА к Фомину прокомментировал главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Посмотрим где окажется сия "птичка"???
Посмотрим где окажется сия "птичка"???
Да нет из Уфы нормальных игроков!!!!!!!!!!!
Да нет из Уфы нормальных игроков!!!!!!!!!!!