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Клопп – о травме Фабиньо: «Это очень нехорошая новость»

сегодня, 19:56

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал новость о травме полузащитника команды Фабиньо, из-за которой тот выбыл на срок от шести до восьми недель.

Это очень нехорошая новость, не могу сказать ничего позитивного. Пока нет уверенности насчёт сроков восстановления, но уже понятно, что он не сможет сыграть в рождественский период. 

Травма Фабиньо была главной проблемой после матча с «Наполи». Мы сможем решить эту проблему и вынуждены заменить его. Теперь мы хотим, чтобы он вернулся в строй как можно скорее. Мы не единственная команда, в которой есть травмированные игроки, так что нам нужно как-то справиться с этим.

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