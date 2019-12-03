Чеферин обвинил Джонсона в разжигании скандала по национальному признаку

Президент УЕФА Александер Чеферин обвинил Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разжигании скандала по национальном признаку.

Когда политик, который называет женщин в парандже «почтовыми ящиками», публично заявляет, что осуждает УЕФА из-за терпимости к расизму, то вы считаете, что мы должны отвечать на это? Вы действительно думаете, что это справедливо?