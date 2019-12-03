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Чеферин обвинил Джонсона в разжигании скандала по национальному признаку

сегодня, 10:19

Президент УЕФА Александер Чеферин обвинил Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разжигании скандала по национальном признаку. 

Когда политик, который называет женщин в парандже «почтовыми ящиками», публично заявляет, что осуждает УЕФА из-за терпимости к расизму, то вы считаете, что мы должны отвечать на это? Вы действительно думаете, что это справедливо?

Ранее Чеферин заявил, что уверен в способности России организовывать крупные турниры на высочайшем уровне.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   66 / 1029
сегодня в 11:21
Сейчас в каждой мелочи видят или расизм или национальный признак.
Binger
Binger
   89 / 1029
сегодня в 11:07
Правильно сказал.
КЭТиК
КЭТиК
   244 / 1029
сегодня в 10:43
Чеферин наш человек.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   26 / 1029
сегодня в 10:35
Кто видел Бориса Джонсона поймет,...что отвечать ему - не стоит...)))
Он если и встречался с адекватность...то не надолго...и очень очень давно...
Морозовский
Морозовский
   9 / 1029
сегодня в 10:28
Чеферину надо так же обратить внимание на российского футболиста, вешающего ярлыки на окружающих.
VIPded
VIPded
   86 / 1029
сегодня в 10:27
Хорошо отбрил.)))
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