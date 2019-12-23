Глушаков: «Федун — святой человек»

Бывший футболист «Спартака», а ныне игрок «Ахмата» Денис Глушаков, рассказал о своем отношении к владельцу московского клуба Леониду Федуну.
Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб, а то будет история как с «Торпедо» — с горки вниз.
Ранее Глушаков пожелал удачи экс-наставнику московского клуба Массимо Каррере в греческом клубе АЕК.
спартак превратился в посмешище!
спартак превратился в посмешище!
Если пострена в 2014-м то скоро надо придумывать новое название...
Вот у Федунов будет возможность...Войти в историю...
"Saint Fedun Stadium"
Если пострена в 2014-м то скоро надо придумывать новое название...
Вот у Федунов будет возможность...Войти в историю...
"Saint Fedun Stadium"
Да, для нас "Федун - жена" звучит странно, но в древнетарасовской мифологии, как известно, Аликперов взял у первочеловека Самуэля ребро и сотворил Деми. И сказал он им "плодитесь и размножайтесь", но не учел, что им никак, и ушел в Спартак (древнетарасовский аналог рая) пить пиво "Спартаковское" (древнетарасовский аналог амброзии)).
Да, для нас "Федун - жена" звучит странно, но в древнетарасовской мифологии, как известно, Аликперов взял у первочеловека Самуэля ребро и сотворил Деми. И сказал он им "плодитесь и размножайтесь", но не учел, что им никак, и ушел в Спартак (древнетарасовский аналог рая) пить пиво "Спартаковское" (древнетарасовский аналог амброзии)).