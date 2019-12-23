Глушаков: «Федун — святой человек»

Бывший футболист «Спартака», а ныне игрок «Ахмата» , рассказал о своем отношении к владельцу московского клуба .

Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб, а то будет история как с «Торпедо» — с горки вниз.