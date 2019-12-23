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Глушаков: «Федун — святой человек»

23 декабря 2019, 16:25

Бывший футболист «Спартака», а ныне игрок «Ахмата» Денис Глушаков, рассказал о своем отношении к владельцу московского клуба Леониду Федуну.

Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб, а то будет история как с «Торпедо» — с горки вниз.

Ранее Глушаков пожелал удачи экс-наставнику московского клуба Массимо Каррере в греческом клубе АЕК.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
24 декабря 2019 в 04:09
А что, разве на спартак есть покупатель?
Albertinos
Albertinos
23 декабря 2019 в 21:50
Памятник нужно обязательно поставить, за воротами фан сектора! Снизу- Ананидзе, возле губ- Айртон,сзади Ребров! А лучше картину заказать у Никаса! Баня по спартаковски!
спартак превратился в посмешище!
Kuvan
Kuvan
23 декабря 2019 в 20:53
    Сп62
    Сп62
    23 декабря 2019 в 20:25
    Будет ещё и на леонидовой улице праздник. Подождём. Главное верить.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ волгодон 2 (раскрыть)
    23 декабря 2019 в 17:39, ред.
    О, Олег - знаменитый древнетарасовский герой, конечно, многие тарасовцы хотят быть на него похожими. Он украл бромонтан у богов олимпийского комитета, которые запрещали его употреблять, и принес его простым древним тарасовцам, что придало им сил. К сожалению, его, как и Прометея, постигла кара, связанная с печенью... То ли чайки выклевали ее ему на рыбалке, то ли сомы, то ли уклейка, то ли еще что...
    волгодон 2
    волгодон 2 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    23 декабря 2019 в 17:31
    Однако незаурядный архиепископ Олег предпочитал беленькую,а своим опричникам выдавал напиток богов - бромантан)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    23 декабря 2019 в 17:28, ред.
    Арена по контракту если не ошибаюсь должна 6 лет носить название "Открытие Арена"....
    Если пострена в 2014-м то скоро надо придумывать новое название...
    Вот у Федунов будет возможность...Войти в историю...
    "Saint Fedun Stadium"
    LOpp
    LOpp ответ Армейская душа (комментарий удален) (раскрыть)
    23 декабря 2019 в 17:23
    на самом деле это он не троллит, а говорит на полном серьезе
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ волгодон 2 (раскрыть)
    23 декабря 2019 в 17:23
    Бог - Аликперов, а Федун - его любимая жена.

    Да, для нас "Федун - жена" звучит странно, но в древнетарасовской мифологии, как известно, Аликперов взял у первочеловека Самуэля ребро и сотворил Деми. И сказал он им "плодитесь и размножайтесь", но не учел, что им никак, и ушел в Спартак (древнетарасовский аналог рая) пить пиво "Спартаковское" (древнетарасовский аналог амброзии)).
    Kuvan
    Kuvan
    23 декабря 2019 в 17:23
    А еще Леня замполит построил судьям по дому загородному, особенно, повезло москалеву.
    Gelious
    Gelious ответ Мысыктар (раскрыть)
    23 декабря 2019 в 17:18
    Ну они такой слабый уровень сравнительно недавно начали показывать. Неприятно, но обыденно для перестройки команды. Большинство президентов просто использовали бы имя клуба и выкачивали деньги. Нужна клубу быстрее уже долгосрочная стратегия. Чтобы, грубо говоря, из МЮ превратиться в Ливерпуль.
    волгодон 2
    волгодон 2
    23 декабря 2019 в 17:13
    в древнетарасовской мифологии бог нефти - федун
    Мысыктар
    Мысыктар ответ Gelious (раскрыть)
    23 декабря 2019 в 17:09
    с такими бюджетами,такое днище сПартак.
    Footbolista
    Footbolista
    23 декабря 2019 в 17:06
    По такой игре Спартака как сейчас святых пора выносить...
    Gelious
    Gelious
    23 декабря 2019 в 17:01
    На самом деле он прав ведь, по Федуну видно, что он старается ради клуба. Пусть и не все получается (особенно в последнее время). Но хотя бы финансово Спартак силен. Что позволяет хранить надежду болельщикам на лучшее будущее.
    Мысыктар
    Мысыктар
    23 декабря 2019 в 16:46
    ахаххахах привет из бани,передает Дениска лучшему президенту Лене.
    max74
    max74
    23 декабря 2019 в 16:45
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