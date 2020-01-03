Клуб АПЛ интересуется форвардом «Зенита»

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Нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в Англии.

Сообщается, что на 25-летнего иранца претендует «Кристал Пэлас». Также футболистом интересуется «Лацио». Недавно ходили слухи, что «Зенит» готов продать игрока за 35 млн евро.

Контракт Азмуна с петербургским клубом рассчитан до июня 2022 года.