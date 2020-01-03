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Клуб АПЛ интересуется форвардом «Зенита»

сегодня, 09:28

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Англии.

Сообщается, что на 25-летнего иранца претендует «Кристал Пэлас». Также футболистом интересуется «Лацио». Недавно ходили слухи, что «Зенит» готов продать игрока за 35 млн евро.

Контракт Азмуна с петербургским клубом рассчитан до июня 2022 года. 

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
сегодня в 10:47
Между "продать" и "готов продать" есть большая разница. Пояснить, или сам догадаешься?
Гинеру с Чаловым поясняй...))
Что 25 млн от Кристал Пеласа больше чем 20 от Челси..))))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:47
Я думаю правильное решения
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 10:44
Вот реально Азмун хороший игрок...
Из АПЛ есть наверно варианты и получше, хотя если использовать Кристал палас как трамплин, то вполне вероятен интерес со стороны грандов
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 10:43
Интересуются...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:35
Взять за 12 млн..и продать через год за 35 млн - это правильно... Но я бы не стал продавать... Меня конечно тоже подбешивает что парень в последнее время реализует лишь один момент из 10-ти...но Дзюба не молод...Малком и Кокорин ещё и не "вернулись" а Дриусси который одной ногой уже в Майами и никогда не был чистым "забивакой"........ Решать руководству.... Если отдавать Азмуна и Дриусси...то зачем тогда Ваню Игнатьева проигнорили.... Короче ...время покажет...
Между "продать" и "готов продать" есть большая разница. Пояснить, или сам догадаешься?
Garrincha58
Garrincha58 ответил ArtemBzdn
сегодня в 10:33
Основной и главный костяк для атаки в Зените: Азмун, Дриусси, Малком и Саша Кокорин. Вот с таким нападением у клуба есть шансы покапашиться в ЛЧ. Осенью увидим.
удивим? если и удивимся то только мы в очередном провале в ЛЧ,но туда ещё попасть надо 10 очков отыгрываются за три четыре тура вот как то так и опыт такой уже был ЦСКА при 9 очковом отрыве опередил Зенит, так что рано ярлыки вешать
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ArtemBzdn
сегодня в 10:33
Основной и главный костяк для атаки в Зените: Азмун, Дриусси, Малком и Саша Кокорин. Вот с таким нападением у клуба есть шансы покапашиться в ЛЧ. Осенью увидим.
У последнего в твоем списке теперь кликуха Санек-стул. Пиши правильно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:28
Это пока только слушок !!!
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 10:24
Основной и главный костяк для атаки в Зените: Азмун, Дриусси, Малком и Саша Кокорин. Вот с таким нападением у клуба есть шансы покапашиться в ЛЧ. Осенью увидим.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 10:21
Если продадут Азмуна, то Игнатьева из Рубина на 50к рублей забирать нужно!
ArtemBzdn
ArtemBzdn ответил d_fincher
сегодня в 10:19
Воспитанники Зенита, как всегда, лучше всех в Европе.
Вы серьезно? или сон приснился?
mortid
mortid ответил d_fincher
сегодня в 10:16
Воспитанники Зенита, как всегда, лучше всех в Европе.
Прикалываешься? Воспитанники Зенита позорятся в ПФЛ, а всё провожали туда Спартак-2, болотные инвалиды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:14
За 35. Желательно в английских фунтиках...
Faustello
Faustello
сегодня в 10:07
А игрочишкой никто не интересуется?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:05
Взять за 12 млн..и продать через год за 35 млн - это правильно...

Но я бы не стал продавать...
Меня конечно тоже подбешивает что парень в последнее время реализует лишь один момент из 10-ти...но Дзюба не молод...Малком и Кокорин ещё и не "вернулись" а Дриусси который одной ногой уже в Майами и никогда не был чистым "забивакой"........
Решать руководству....
Если отдавать Азмуна и Дриусси...то зачем тогда Ваню Игнатьева проигнорили....
Короче ...время покажет...
max74
max74
сегодня в 09:52
Слухов много, толку мало
cska plus
cska plus
сегодня в 09:45
Нужно продавать если это не утка.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 09:42
Воспитанники Зенита, как всегда, лучше всех в Европе.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 09:42
В принципе при хорошем предложении можно отпустить. Дриусси наконец то на своей позиции играть начнёт и Коко место в составе найдётся.
particular
particular
сегодня в 09:38
Учитывая ситуацию в клубе и нестабильность Азмуна, вполне, можно удовлетворить интерес британцев... Есть на кого взвалить голеадорское бремя..:)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:34
Продайте куда-нибудь бесполезного игрока.Кокорин будет игратьЭтот не нужен
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 09:27
Малком надо продать !
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