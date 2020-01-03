Клуб АПЛ интересуется форвардом «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Англии.
Сообщается, что на 25-летнего иранца претендует «Кристал Пэлас». Также футболистом интересуется «Лацио». Недавно ходили слухи, что «Зенит» готов продать игрока за 35 млн евро.
Контракт Азмуна с петербургским клубом рассчитан до июня 2022 года.
Что 25 млн от Кристал Пеласа больше чем 20 от Челси..))))
Что 25 млн от Кристал Пеласа больше чем 20 от Челси..))))
Из АПЛ есть наверно варианты и получше, хотя если использовать Кристал палас как трамплин, то вполне вероятен интерес со стороны грандов
Из АПЛ есть наверно варианты и получше, хотя если использовать Кристал палас как трамплин, то вполне вероятен интерес со стороны грандов
Но я бы не стал продавать...
Меня конечно тоже подбешивает что парень в последнее время реализует лишь один момент из 10-ти...но Дзюба не молод...Малком и Кокорин ещё и не "вернулись" а Дриусси который одной ногой уже в Майами и никогда не был чистым "забивакой"........
Решать руководству....
Если отдавать Азмуна и Дриусси...то зачем тогда Ваню Игнатьева проигнорили....
Короче ...время покажет...
Но я бы не стал продавать...
Меня конечно тоже подбешивает что парень в последнее время реализует лишь один момент из 10-ти...но Дзюба не молод...Малком и Кокорин ещё и не "вернулись" а Дриусси который одной ногой уже в Майами и никогда не был чистым "забивакой"........
Решать руководству....
Если отдавать Азмуна и Дриусси...то зачем тогда Ваню Игнатьева проигнорили....
Короче ...время покажет...