Манджукич: «Мне очень понравилось играть в „Ювентусе“ с Роналду»

Новичок «Аль-Духаиля» нападающий поделился мыслями о периоде выступления за «Ювентус»:

У меня было много времени, чтобы обдумать все имеющиеся варианты. Я сразу почувствовал себя в «Аль-Духаиле» как дома. Клуб мне помогает как на поле, так и за его пределами. Снова встретил замечательного футболиста и человека Мехди Бенатиа, с которым выступал в Турине.

Все знают, что Роналду - невероятный игрок. Мне очень понравилось выступать рядом с ним, ведь мы хорошо понимали друг друга на поле.