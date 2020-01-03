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Манджукич: «Мне очень понравилось играть в „Ювентусе“ с Роналду»

сегодня, 16:39

Новичок «Аль-Духаиля» нападающий Марио Манджукич поделился мыслями о периоде выступления за «Ювентус»:

У меня было много времени, чтобы обдумать все имеющиеся варианты. Я сразу почувствовал себя в «Аль-Духаиле» как дома. Клуб мне помогает как на поле, так и за его пределами. Снова встретил замечательного футболиста и человека Мехди Бенатиа, с которым выступал в Турине.

Все знают, что Роналду - невероятный игрок. Мне очень понравилось выступать рядом с ним, ведь мы хорошо понимали друг друга на поле.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 21:15
он же уже в другом клубе, можно начинать говорить правду. что такое? :)
beefs
beefs
сегодня в 20:01
Хороший тандем...
Виссарионович
Виссарионович ответил Шишанутый
сегодня в 19:05
Ага, шарахаются)
Все шарахающиеся играют в Ювентусе и Реале.
Хотя о чем я разговариваю с персофаном в розовых очках.
ballak144
ballak144
сегодня в 17:54
Жук хорош,выкладывался на полную, после гола в финале я орал как сумасшедший) эх, времена, эх, Барнаул
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 17:19
Успехов Жуку! Он на славу потрудился в Турине.
drug01
drug01
сегодня в 17:19
Играть только на победу!!!
BagioR
BagioR
сегодня в 17:12
Жук и Рон сразу сообразили на двоих. А сейчас физрук пытается навязать Пупса
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:56
Все восхищаются кто играл с Роналду а от гнома шарахаются.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:54
Есть на кого положиться.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 16:41
Удачи.
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