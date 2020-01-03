Манджукич: «Мне очень понравилось играть в „Ювентусе“ с Роналду»

Новичок «Аль-Духаиля» нападающий Марио Манджукич поделился мыслями о периоде выступления за «Ювентус»:
У меня было много времени, чтобы обдумать все имеющиеся варианты. Я сразу почувствовал себя в «Аль-Духаиле» как дома. Клуб мне помогает как на поле, так и за его пределами. Снова встретил замечательного футболиста и человека Мехди Бенатиа, с которым выступал в Турине.
Все знают, что Роналду - невероятный игрок. Мне очень понравилось выступать рядом с ним, ведь мы хорошо понимали друг друга на поле.
Все шарахающиеся играют в Ювентусе и Реале.
Хотя о чем я разговариваю с персофаном в розовых очках.
Все шарахающиеся играют в Ювентусе и Реале.
Хотя о чем я разговариваю с персофаном в розовых очках.