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Зидан: «Хочу, чтобы „Реал“ продолжал прогрессировать каждый день в 2020-м»

сегодня, 16:01
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 18:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед встречей 19-го тура Примеры с «Хетафе» поделился мыслями:

Важно отдавать на поле все силы. Кто-то выиграет чемпионат, кто-то Лигу чемпионов. А все остальные команды являются неудачниками? Я так не думаю.

Мы теряли очки в 2019 году. Однако в целом мы можем быть довольны ситуацией, хотя и хочется прогрессировать.

Знаем, как сложно выступать в Лиге чемпионов, потому что там играют очень сильные команды. Однако побеждать в чемпионате тоже сложно.

Хочу, чтобы в 2020-м «Реал» продолжал прогрессировать каждый день, потому что это будет необходимо в будущем. У нас был хороший 2019 год, так как мы его удачно завершили.

Ранее Зидан отказался отвечать на вопрос о полузащитнике МЮ Поле Погба

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:27
интересно глянуть, как вас разгонят, когда у Переса деньги закончатся
drug01
drug01
сегодня в 16:17
Трудная задача!!!
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