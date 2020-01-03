Зидан: «Хочу, чтобы „Реал“ продолжал прогрессировать каждый день в 2020-м»

Главный тренер «Реала» перед встречей 19-го тура Примеры с «Хетафе» поделился мыслями:

Важно отдавать на поле все силы. Кто-то выиграет чемпионат, кто-то Лигу чемпионов. А все остальные команды являются неудачниками? Я так не думаю.

Мы теряли очки в 2019 году. Однако в целом мы можем быть довольны ситуацией, хотя и хочется прогрессировать.

Знаем, как сложно выступать в Лиге чемпионов, потому что там играют очень сильные команды. Однако побеждать в чемпионате тоже сложно.

Хочу, чтобы в 2020-м «Реал» продолжал прогрессировать каждый день, потому что это будет необходимо в будущем. У нас был хороший 2019 год, так как мы его удачно завершили.