Мулен: «ПСЖ равнодушен к Кубку Лиги? Сомневаюсь в этом»

Вратарь «Сент-Этьена» поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Кубка французской Лиги против ПСЖ .

ПСЖ равнодушен к Кубку из-за Лиги чемпионов? Я понимаю, что в футболе встречаются такие случаи, когда команды решают не делать упор на местные кубки, концентрируясь на крупных турнирах. Может быть, я не в курсе, но ПСЖ в подобном отношении не замечен. Класс этой команды даже не подразумевает того, чтобы пренебречь каким-то турниром. Их резерв сопоставим с основными составами многих клубов Лиги 1.