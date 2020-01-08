Высокие зарплаты в РПЛ – повод оставаться?

сегодня, 17:36

«Соккер.ру» воюет с популярной глупостью – якобы в топ-5 российским футболистам не заплатят столько, как дома.

Агент Дмитрий Селюк высказался по поводу потенциального трансфера Смолова в «Эспаньол»:

У Федора хорошая зарплата. Ему нет смысла уезжать из России. Ему никто не даст больше.

Знаем с десяток примеров, когда игроки из РПЛ боялись брать ответственность (а хороший футболист хочет отработать вложенные деньги) и врываться в клубы с конкуренцией. Но трудно представить, что клуб топ-5 приходит к россиянину и предлагает трехкратное уменьшение зарплаты.

Поэтому удивляет, что так часто звучит аргумент о решении остаться из-за якобы низких окладов в топ-5. Бред, риск нулевой. Лимит остается, любой российский видный игрок позволит себе пару сезонов в Европе, не потянет уровень – вернется домой. Жирков девять лет не живет в Лондоне – заработал десятки миллионов дома.

А если взять форварда Смолова, то Федор вообще-то наследник богатых родителей. Не из-за денег в футболе. Понятно, что нападающий не просит помощи у отца, и подарки юной внучке бывшего президента покупает на свою зарплату. И этот оклад в Испании не будет намного меньше, чем в России.

Во-первых, годовой бюджет «Эспаньола» (20-й клуб в таблице Ла Лиги) больше, чем у «Локомотива» – владелец каталонского клуба из Китая. Во-вторых, для Примеры зарплата Смолова – где-то 3.1 млн евро, курам на смех. Траты на игроков в «Валенсии» на 100 миллионов евро больше, а у «Бетиса» – в полтора раза, чем весь годовой бюджет «Локо».

В Ла Лиге, не говоря об АПЛ , полно клубов, которые без труда потянут зарплату Смолова и любого игрока из России, как «Валенсия» тянет жирный контракт Черышева, хотя Денису не везет и порой травмирован. Испанский чемпионат богатый, и китайцы дают достаточно денег, чтобы конкретно неудачники из состава «Эспаньола» хорошо жили.

На Пиренеях налоги для миллионеров выше, чем в России, но не стоит переоценивать разницу. Особенно если клубы поступают так, как «Барселона» – с Месси, когда каталонцы компенсируют издержки, а Лионель получает чистыми больше 50 млн евро уже после вычета налогов.

Другая команда города Барселона может позволить себе 29-летнего Смолова или 33-летнего Халка. Легко выдадут каждому по 3 миллиона евро после уплаты налогов, лишь бы они спасли «Эспаньол» от вылета в Сегунду. А про молодых игроков и начинать не нужно. Игнатьеву в «Краснодаре» платили меньше, чем начнут платить в «Рубине».

Но в любом клубе АПЛ выдадут еще больше денег – лишь бы Иван взялся за ум, забыл о прошлом боксера и забивал. А в РПЛ лимит привел к скромным окладам как раз молодых – иначе клубам не выжить. Например, официальные зарплаты братьев Миранчуков были в разы скромнее, чем у юных игроков даже из Серии А.

Или вспомните про Головина. В ЦСКА платили меньше миллиона евро. В «Монако» выдали 225 тысяч евро в месяц, то есть 2.7 млн в год. Почти в три раза больше, чем дома. В Монте-Карло еще и налоги для богатых особые, легкие, не французские – Александр прекрасно себя чувствует в топ-5 с финансовой точки зрения.

Алексею Миранчуку сразу в 4-5 клубах Серии А выдадут не меньше денег, чем в составе «Локомотива». Про АПЛ и МЮ можно не начинать. Например, зарплата Ярмоленко в «Вест Хэме» – около 7 млн евро. Это 16-й клуб лиги, в двух пунктах от зоны вылета. Лондонцы и Смоловым интересовались. Даже если бы оценили Федора в полтора раза ниже, чем Андрея, то после вычета налогов российский форвард остался бы богатым и ближе к новой подруге.

Миф, что футбольная Европа настолько бедная, что не может предложить российским игрокам их нынешние зарплаты, очень смешит. Годовые траты только на зарплаты в «Атлетико», «Севилье», «Бетисе» и «Валенсии» – всего четырех клубах Испании, 840 млн евро. Суммарный годовой бюджет всех шестнадцати клубов РПЛ – такой же. Это разные финансовые миры, МЮ выдает Линделефам в год половину общего бюджета российской лиги!

В топ-5 хватает глупых богатых клубов, что переоценивают своих игроков и новичков. А есть умные команды, где тоже шикарные зарплаты, поскольку высокие доходы. Баринов, Миранчуки, Сулейманов, Сафонов или Чалов за рубежом финансово или выиграют, или не сильно проиграют. Тем более Селюк и компания не учитывают еще один важный фактор. Сильнее всего их аргумент разбивается о современную науку.

Два года назад ученые провели серьезное масштабное психиатрическое исследование – вовлекли 1.7 миллиона человек из 164 стран мира. Изучали, как траты влияют на организм человека. Оказалось, что даже в самых развитых странах ощущение счастья от возможности покупать перестает расти после отметки в 60-75 тысяч долларов в год. Ни о каких миллионах речь не идет.

Даже в США верхняя отметка – в районе 100 тысяч долларов. Другими словами, организм Галицкого, который отдает десятки миллионов евро на «Краснодар», вырабатывает такое же количество «гормонов счастья» – дофамина, серотонина и эндорфина, как когда Сергей Николаевич впервые смог потратить на себя где-то 45 тысяч долларов в год – для России эта планка оказалась переломной, она логично ниже, чем в Северной Америке.

Дальше человек привыкает, что может себе всё необходимое позволить, и хотя многие – и футболисты из РПЛ как яркие примеры, окружают себя ненужными предметами роскоши, организм уже не реагирует. Более того, оказалось, что люди с очень высокими тратами чаще несчастные – есть барьер, для каждой страны разный, когда деньги перестают радовать. То есть самые бедные и самые богатые чаще в клинической депрессии.

С бедными понятно – им плохо, но у зажиточных становится больше стрессовых ситуаций, люди вовлечены в различные темные и просто спорные дела, не видят близких и любимых из-за зависимости от накопления финансовых средств. Так что не в деньгах счастье, если верить анализу ученых (не британских). Но только если у вас в кармане в Восточной Европе по 2.7 млн рублей на каждого члена семьи в год.

Футболисты РПЛ тянут планку легко – три миллиона рублей Дзюба зарабатывает за четыре дня. А вот физиологию не обмануть. Российские игроки не понимают, какое удовольствие теряют, соглашаясь быть детьми лимита. В РПЛ Алексей Миранчук, Сафонов или Сулейманов, если все уйдут в «Зенит», ничего нового не увидят и не испытают, ведь чемпионство «Локомотив» уже осилил, а «Краснодар» – может осилить.

Чалову клуб ЦСКА дал многое, но не сможет дать всё в футболе, потолок есть и его ощущали все – и Акинфеев, и Дзагоев, и Марио. Например, не дадут «армейцы» матчи одновременно против «большой шестерки АПЛ » по два раза за сезон. Кстати, даже в «Брайтоне» средняя зарплата вдвое выше, чем у форварда в ЦСКА . Трусливую позицию – никуда не рыпайтесь, раз здесь хорошо кормят, можно понять, когда у человека вправду нет выбора.

Но российские футболисты, пока их рыночная стоимость ниже обычной, не пугает клубы из Испании, Англии или Италии, многое теряют, что боятся конкуренции и обычно даже не ищут интересные варианты, сами отказываются. Все машины, квартиры и дома успевают купить задолго до первого предложения из топ-5, все курорты давно объездили, мир видели, а их лечат сказкой о загнивании футбольной Европы.

Головин хорошо для своего возраста зарабатывает – 185 миллионов рублей в год, Черышева в «Валенсии» не обижают – его зарплата выше. Алексея Миранчука оставят миллионером в Европе. Со Смоловым та же история – если бы Федор имел характер и данные, чтобы вытащить «Эспаньол» в середину таблицы, как Касорла в 35 лет тащит «Вильярреал» – давно играл бы в Испании. Кстати, бюджет клуба из испанского городка на 50 000 жителей почти в два раз выше, чем у «Локомотива».