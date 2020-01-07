Самые подешевевшие игроки в мире за 2019 год

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«Соккер.ру» закрывает вопрос с изменениями трансферной стоимости футболистов в 2019-м. Кто терял стоимость, как елки после Нового года?

11 футболистов планеты по максимальной абсолютной потере стоимости за 2019 год

№ Футболист Клуб* Страна Возраст Стоимость (млн евро) Потеря за 2019 год (млн евро) 1 Филиппе Коутиньо «Барселона»/ «Бавария» Бразилия 27 70 -70 2 Марсело «Реал» Бразилия 31 20 -50 3-6 Гарет Бэйл «Реал» Уэльс 30 40 -40 3-6 Марко Асенсио «Реал» Испания 23 40 -40 3-6 Серхио Бускетс «Барселона» Испания 31 35 -40 3-6 Иван Ракитич «Барселона» Хорватия 31 25 -40 7-11 Эден Азар «Челси»/ «Реал» Бельгия 29 120 -30 7-11 Антуан Гризманн «Атлетико»/ «Барселона» Франция 28 120 -30 7-11 Самуэль Умтити «Барселона» Франция 26 40 -30 7-11 Набиль Фекир «Лион»/ «Бетис» Франция 26 40 -30 7-11 Тома Лемар «Атлетико» Франция 24 30 -30

* указан клуб или клубы, за которые футболист выступал в 2019 году.

Несколько слов о каждом футболисте, который значительно упал в цене за 2019 год. Причины. Домыслы. Оправдания.

Тома Лемар. Чемпион мира и второй по стоимости новичок в истории «Атлетико» не оправдал надежд Диего Симеоне и сейчас близок к уходу из мадридского клуба. Не удивительно, что Тома потерял половину свой стоимости (а это 30 млн евро!): за полтора года в «Атлетико» французский вингер забил 3 гола в 64 матчах. Не уровень.

Набиль Фекир. Все ждали от Фекира перехода в большой клуб из «Лиона». В 2018-м он был в шаге от «Ливерпуля», а год спустя уехал в «Бетис» за весьма скромную компенсацию. Выступления в составе середняка Ла Лиги — это не то, что может повысить стоимость акций амбициозного футболиста.

Самуэль Умтити. Еще один чемпион мира, угодивший в «черный список». Умтити вскоре после чемпионата начало донимать колено, из-за которого Самуэль то и дело выбывал из строя. Как следствие — потеря места в стартовом составе «Барселоны» и неизбежная переоценка, повлекшая за собой логичное снижение стоимости.

Антуан Гризманн. Учитывая, что Гризманн по-прежнему оценивается в 120 миллионов евро, имеем дело не с такой уж заметной для него волантильностью. Отчасти это связано с непростым периодом адаптации в новой команде: в «Барселоне» Антуан, несмотря на неплохую статистику, пока что не стал своим парнем.

Эден Азар. То же самое можно сказать об Азаре, который летом перебрался из «Челси» в «Реал», причем в случае бельгийца падение стоимости могло быть и более заметным, ведь Эден пока совсем не радует поклонников «Королевского клуба». Приехал в клуб толстым, потому что, видите ли, не отказывает себе в удовольствиях в отпуске (П — профессионализм), потом был травмирован, а результативных передач к экватору сезона в Ла Лиге у Азара меньше, чем у вратаря «Барселоны». Если честно, Эден не соответствует даже текущим 120-ти миллионам.

Иван Ракитич. Ракитичу уже 31, играет в составе каталонского клуба нерегулярно, стоит ли удивляться снижению стоимости?

Серхио Бускетс. У Серхио побольше игровой практики, но его карьера уже тоже в заключительной трети, к тому же, в «Барселоне» сейчас нет тренера, который бы на 100% использовал исключительный талант Бускетса.

Марко Асенсио. Испанец получил массу авансов, но реализовать себя в футболе пока не сумел, а тут еще тяжелая травма подкралась, которая украла у Марко половину стоимости: было 80, осталось 40.

Гарет Бэйл. Гарету уже 30 лет, а приоритеты расставлены именно в таком порядке: Уэльс, гольф, «Мадрид». Звезда Бэйла начала закатываться не вчера, но 2019-й окончательно отправил валлийца в отряд сбитых летчиков.

Марсело. Для неподражаемого защитника последние полтора года получились непростыми. Бразилец получал травмы, терял форму и подолгу не мог ее набрать, проигрывал конкуренцию в составе «Реала» Регилону, а теперь и Ферлану Менди. Все формальные признаки для удешевления налицо, но Марсело еще может пригодиться «Реалу», в его случае не стоит смотреть в паспорт и на текущую ориентировочную стоимость.

Филиппе Коутиньо. Трансферный провал «Барселоны». Коутиньо уже никак не оправдает потраченных на него 145 миллионов евро, каталонцам только остается надеяться на минимизацию потерь. А ведь по итогам 2018 года Филиппе был в тройке игроков планеты по максимальному приросту стоимости. Времена меняются.

11 футболистов планеты по максимальной относительной потере стоимости за 2019 год*

*только для футболистов, которые от стоимости на 1-е января 2019 года потеряли не меньше 10 млн евро.

№ Футболист Клуб Страна Возраст Стоимость (млн евро) Потеря за 2019 год (%) 1 Игнасио Камачо «Вольфсбург» Испания 29 3 -76.9% 2 Любомир Фейса «Бенфика» Сербия 31 3.5 -76.7% 3-5 Набиль Бенталеб «Шальке» Алжир 25 5 -75% 3-5 Муса Дембеле «Гуанчжоу» Бельгия 32 4.5 -75% 3-5 Антони Модест «Кельн» Франция 31 4 -75% 6 Марк Ут «Кельн» Германия 28 5.5 -72.5% 7 Андрия Живкович «Бенфика» Сербия 23 5 -72.2% 8 Марек Гамшик «Далянь Ифан Словакия 32 8.5 -71.7% 9 Марсело „Реал“ Бразилия 31 20 -71.4% 10 Жемерсон „Монако“ Бразилия 27 6 -66.7% 11 Сами Хедира „Ювентус“ Германия 32 7 -65%

Чтобы не забивать список „мелкой рыбешкой“, показываем только тех футболистов, чьи трансферные потери в абсолютном эквиваленте составили от 10 миллионов евро и больше. Замыкающие этот список Сами Хедира и Жемерсон за 2019 год лишились 2/3 своей стоимости, а те, кто повыше — недосчитались трех четвертей. Если же хотите знать имя рекордсмена прошедшего года „без фильтров“, то им стал Йоан Кабай, чей ценник моментально упал с 10 миллионов евро до одного. Это 90-процентная потеря!