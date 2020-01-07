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Самые подешевевшие игроки в мире за 2019 год

сегодня, 22:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Бэйл Гарет
Бэйл Гарет
Полузащитник
Азар Эден
Азар Эден
Полузащитник
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий

«Соккер.ру» закрывает вопрос с изменениями трансферной стоимости футболистов в 2019-м. Кто терял стоимость, как елки после Нового года?

11 футболистов планеты по максимальной абсолютной потере стоимости за 2019 год

Футболист

Клуб*

Страна

Возраст

Стоимость (млн евро)

Потеря за 2019 год (млн евро)

1

Филиппе Коутиньо

«Барселона»/ «Бавария»

Бразилия

27

70

-70

2

Марсело

«Реал»

Бразилия

31

20

-50

3-6

Гарет Бэйл

«Реал»

Уэльс

30

40

-40

3-6

Марко Асенсио

«Реал»

Испания

23

40

-40

3-6

Серхио Бускетс

«Барселона»

Испания

31

35

-40

3-6

Иван Ракитич

«Барселона»

Хорватия

31

25

-40

7-11

Эден Азар

«Челси»/ «Реал»

Бельгия

29

120

-30

7-11

Антуан Гризманн

«Атлетико»/ «Барселона»

Франция

28

120

-30

7-11

Самуэль Умтити

«Барселона»

Франция

26

40

-30

7-11

Набиль Фекир

«Лион»/ «Бетис»

Франция

26

40

-30

7-11

Тома Лемар

«Атлетико»

Франция

24

30

-30

* указан клуб или клубы, за которые футболист выступал в 2019 году.

Несколько слов о каждом футболисте, который значительно упал в цене за 2019 год. Причины. Домыслы. Оправдания.

Тома Лемар. Чемпион мира и второй по стоимости новичок в истории «Атлетико» не оправдал надежд Диего Симеоне и сейчас близок к уходу из мадридского клуба. Не удивительно, что Тома потерял половину свой стоимости (а это 30 млн евро!): за полтора года в «Атлетико» французский вингер забил 3 гола в 64 матчах. Не уровень.

Набиль Фекир. Все ждали от Фекира перехода в большой клуб из «Лиона». В 2018-м он был в шаге от «Ливерпуля», а год спустя уехал в «Бетис» за весьма скромную компенсацию. Выступления в составе середняка Ла Лиги — это не то, что может повысить стоимость акций амбициозного футболиста.

Самуэль Умтити. Еще один чемпион мира, угодивший в «черный список». Умтити вскоре после чемпионата начало донимать колено, из-за которого Самуэль то и дело выбывал из строя. Как следствие — потеря места в стартовом составе «Барселоны» и неизбежная переоценка, повлекшая за собой логичное снижение стоимости.

Антуан Гризманн. Учитывая, что Гризманн по-прежнему оценивается в 120 миллионов евро, имеем дело не с такой уж заметной для него волантильностью. Отчасти это связано с непростым периодом адаптации в новой команде: в «Барселоне» Антуан, несмотря на неплохую статистику, пока что не стал своим парнем.

Эден Азар. То же самое можно сказать об Азаре, который летом перебрался из «Челси» в «Реал», причем в случае бельгийца падение стоимости могло быть и более заметным, ведь Эден пока совсем не радует поклонников «Королевского клуба». Приехал в клуб толстым, потому что, видите ли, не отказывает себе в удовольствиях в отпуске (П — профессионализм), потом был травмирован, а результативных передач к экватору сезона в Ла Лиге у Азара меньше, чем у вратаря «Барселоны». Если честно, Эден не соответствует даже текущим 120-ти миллионам.

Иван Ракитич. Ракитичу уже 31, играет в составе каталонского клуба нерегулярно, стоит ли удивляться снижению стоимости?

Серхио Бускетс. У Серхио побольше игровой практики, но его карьера уже тоже в заключительной трети, к тому же, в «Барселоне» сейчас нет тренера, который бы на 100% использовал исключительный талант Бускетса.

Марко Асенсио. Испанец получил массу авансов, но реализовать себя в футболе пока не сумел, а тут еще тяжелая травма подкралась, которая украла у Марко половину стоимости: было 80, осталось 40.

Гарет Бэйл. Гарету уже 30 лет, а приоритеты расставлены именно в таком порядке: Уэльс, гольф, «Мадрид». Звезда Бэйла начала закатываться не вчера, но 2019-й окончательно отправил валлийца в отряд сбитых летчиков.

Марсело. Для неподражаемого защитника последние полтора года получились непростыми.  Бразилец получал травмы, терял форму и подолгу не мог ее набрать, проигрывал конкуренцию в составе «Реала» Регилону, а теперь и Ферлану Менди. Все формальные признаки для удешевления налицо, но Марсело еще может пригодиться «Реалу», в его случае не стоит смотреть в паспорт и на текущую ориентировочную стоимость.

Филиппе Коутиньо. Трансферный провал «Барселоны». Коутиньо уже никак не оправдает потраченных на него 145 миллионов евро, каталонцам только остается надеяться на минимизацию потерь. А ведь по итогам  2018 года Филиппе был в тройке игроков планеты по максимальному приросту стоимости. Времена меняются.

11 футболистов планеты по максимальной относительной потере стоимости за 2019 год*

*только для футболистов, которые от стоимости на 1-е января 2019 года потеряли не меньше 10 млн евро.

Футболист

Клуб

Страна

Возраст

Стоимость (млн евро)

Потеря за 2019 год (%)

1

Игнасио Камачо

«Вольфсбург»

Испания

29

3

-76.9%

2

Любомир Фейса

«Бенфика»

Сербия

31

3.5

-76.7%

3-5

Набиль Бенталеб

«Шальке»

Алжир

25

5

-75%

3-5

Муса Дембеле

«Гуанчжоу»

Бельгия

32

4.5

-75%

3-5

Антони Модест

«Кельн»

Франция

31

4

-75%

6

Марк Ут

«Кельн»

Германия

28

5.5

-72.5%

7

Андрия Живкович

«Бенфика»

Сербия

23

5

-72.2%

8

Марек Гамшик

«Далянь Ифан

Словакия

32

8.5

-71.7%

9

Марсело

„Реал“

Бразилия

31

20

-71.4%

10

Жемерсон

„Монако“

Бразилия

27

6

-66.7%

11

Сами Хедира

„Ювентус“

Германия

32

7

-65%

 

Чтобы не забивать список „мелкой рыбешкой“, показываем только тех футболистов, чьи трансферные потери в абсолютном эквиваленте составили от 10 миллионов евро и больше. Замыкающие этот список Сами Хедира и Жемерсон за 2019 год лишились 2/3 своей стоимости, а те, кто повыше — недосчитались трех четвертей. Если же хотите знать имя рекордсмена прошедшего года „без фильтров“, то им стал Йоан Кабай, чей ценник моментально упал с 10 миллионов евро до одного. Это 90-процентная потеря!

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