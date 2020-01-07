Самые подешевевшие игроки в мире за 2019 год

«Соккер.ру» закрывает вопрос с изменениями трансферной стоимости футболистов в 2019-м. Кто терял стоимость, как елки после Нового года?
11 футболистов планеты по максимальной абсолютной потере стоимости за 2019 год
|
№
|
Футболист
|
Клуб*
|
Страна
|
Возраст
|
Стоимость (млн евро)
|
Потеря за 2019 год (млн евро)
|
1
|
Филиппе Коутиньо
|
«Барселона»/ «Бавария»
|
Бразилия
|
27
|
70
|
-70
|
2
|
Марсело
|
«Реал»
|
Бразилия
|
31
|
20
|
-50
|
3-6
|
Гарет Бэйл
|
«Реал»
|
Уэльс
|
30
|
40
|
-40
|
3-6
|
Марко Асенсио
|
«Реал»
|
Испания
|
23
|
40
|
-40
|
3-6
|
Серхио Бускетс
|
«Барселона»
|
Испания
|
31
|
35
|
-40
|
3-6
|
Иван Ракитич
|
«Барселона»
|
Хорватия
|
31
|
25
|
-40
|
7-11
|
Эден Азар
|
«Челси»/ «Реал»
|
Бельгия
|
29
|
120
|
-30
|
7-11
|
Антуан Гризманн
|
«Атлетико»/ «Барселона»
|
Франция
|
28
|
120
|
-30
|
7-11
|
Самуэль Умтити
|
«Барселона»
|
Франция
|
26
|
40
|
-30
|
7-11
|
Набиль Фекир
|
«Лион»/ «Бетис»
|
Франция
|
26
|
40
|
-30
|
7-11
|
Тома Лемар
|
«Атлетико»
|
Франция
|
24
|
30
|
-30
* указан клуб или клубы, за которые футболист выступал в 2019 году.
Несколько слов о каждом футболисте, который значительно упал в цене за 2019 год. Причины. Домыслы. Оправдания.
Тома Лемар. Чемпион мира и второй по стоимости новичок в истории «Атлетико» не оправдал надежд Диего Симеоне и сейчас близок к уходу из мадридского клуба. Не удивительно, что Тома потерял половину свой стоимости (а это 30 млн евро!): за полтора года в «Атлетико» французский вингер забил 3 гола в 64 матчах. Не уровень.
Набиль Фекир. Все ждали от Фекира перехода в большой клуб из «Лиона». В 2018-м он был в шаге от «Ливерпуля», а год спустя уехал в «Бетис» за весьма скромную компенсацию. Выступления в составе середняка Ла Лиги — это не то, что может повысить стоимость акций амбициозного футболиста.
Самуэль Умтити. Еще один чемпион мира, угодивший в «черный список». Умтити вскоре после чемпионата начало донимать колено, из-за которого Самуэль то и дело выбывал из строя. Как следствие — потеря места в стартовом составе «Барселоны» и неизбежная переоценка, повлекшая за собой логичное снижение стоимости.
Антуан Гризманн. Учитывая, что Гризманн по-прежнему оценивается в 120 миллионов евро, имеем дело не с такой уж заметной для него волантильностью. Отчасти это связано с непростым периодом адаптации в новой команде: в «Барселоне» Антуан, несмотря на неплохую статистику, пока что не стал своим парнем.
Эден Азар. То же самое можно сказать об Азаре, который летом перебрался из «Челси» в «Реал», причем в случае бельгийца падение стоимости могло быть и более заметным, ведь Эден пока совсем не радует поклонников «Королевского клуба». Приехал в клуб толстым, потому что, видите ли, не отказывает себе в удовольствиях в отпуске (П — профессионализм), потом был травмирован, а результативных передач к экватору сезона в Ла Лиге у Азара меньше, чем у вратаря «Барселоны». Если честно, Эден не соответствует даже текущим 120-ти миллионам.
Иван Ракитич. Ракитичу уже 31, играет в составе каталонского клуба нерегулярно, стоит ли удивляться снижению стоимости?
Серхио Бускетс. У Серхио побольше игровой практики, но его карьера уже тоже в заключительной трети, к тому же, в «Барселоне» сейчас нет тренера, который бы на 100% использовал исключительный талант Бускетса.
Марко Асенсио. Испанец получил массу авансов, но реализовать себя в футболе пока не сумел, а тут еще тяжелая травма подкралась, которая украла у Марко половину стоимости: было 80, осталось 40.
Гарет Бэйл. Гарету уже 30 лет, а приоритеты расставлены именно в таком порядке: Уэльс, гольф, «Мадрид». Звезда Бэйла начала закатываться не вчера, но 2019-й окончательно отправил валлийца в отряд сбитых летчиков.
Марсело. Для неподражаемого защитника последние полтора года получились непростыми. Бразилец получал травмы, терял форму и подолгу не мог ее набрать, проигрывал конкуренцию в составе «Реала» Регилону, а теперь и Ферлану Менди. Все формальные признаки для удешевления налицо, но Марсело еще может пригодиться «Реалу», в его случае не стоит смотреть в паспорт и на текущую ориентировочную стоимость.
Филиппе Коутиньо. Трансферный провал «Барселоны». Коутиньо уже никак не оправдает потраченных на него 145 миллионов евро, каталонцам только остается надеяться на минимизацию потерь. А ведь по итогам 2018 года Филиппе был в тройке игроков планеты по максимальному приросту стоимости. Времена меняются.
11 футболистов планеты по максимальной относительной потере стоимости за 2019 год*
*только для футболистов, которые от стоимости на 1-е января 2019 года потеряли не меньше 10 млн евро.
|
№
|
Футболист
|
Клуб
|
Страна
|
Возраст
|
Стоимость (млн евро)
|
Потеря за 2019 год (%)
|
1
|
Игнасио Камачо
|
«Вольфсбург»
|
Испания
|
29
|
3
|
-76.9%
|
2
|
Любомир Фейса
|
«Бенфика»
|
Сербия
|
31
|
3.5
|
-76.7%
|
3-5
|
Набиль Бенталеб
|
«Шальке»
|
Алжир
|
25
|
5
|
-75%
|
3-5
|
Муса Дембеле
|
«Гуанчжоу»
|
Бельгия
|
32
|
4.5
|
-75%
|
3-5
|
Антони Модест
|
«Кельн»
|
Франция
|
31
|
4
|
-75%
|
6
|
Марк Ут
|
«Кельн»
|
Германия
|
28
|
5.5
|
-72.5%
|
7
|
Андрия Живкович
|
«Бенфика»
|
Сербия
|
23
|
5
|
-72.2%
|
8
|
Марек Гамшик
|
«Далянь Ифан
|
Словакия
|
32
|
8.5
|
-71.7%
|
9
|
Марсело
|
„Реал“
|
Бразилия
|
31
|
20
|
-71.4%
|
10
|
Жемерсон
|
„Монако“
|
Бразилия
|
27
|
6
|
-66.7%
|
11
|
Сами Хедира
|
„Ювентус“
|
Германия
|
32
|
7
|
-65%
Чтобы не забивать список „мелкой рыбешкой“, показываем только тех футболистов, чьи трансферные потери в абсолютном эквиваленте составили от 10 миллионов евро и больше. Замыкающие этот список Сами Хедира и Жемерсон за 2019 год лишились 2/3 своей стоимости, а те, кто повыше — недосчитались трех четвертей. Если же хотите знать имя рекордсмена прошедшего года „без фильтров“, то им стал Йоан Кабай, чей ценник моментально упал с 10 миллионов евро до одного. Это 90-процентная потеря!