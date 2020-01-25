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Клопп: «„Ливерпуль“ – „Неизбежные“? Что за д*****вый вопрос?»

сегодня, 08:00

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, что он думает о прозвище «Неизбежные», которым некоторые стали нарекать нынешнюю команду мерсисайдцев. Это прозвище является аналогом «Непобедимых» – так общественность прозвала «Арсенал» в 2004 году, когда «канониры» не проигрывали на протяжении 49 матчей подряд. 

Прежде чем задать этот вопрос, вы уже понимали, что он д*****вый. Но всё же вы его задали.

Я никогда раньше не слышал этого слова. Понятия не имею, что оно означает. Что значит «неизбежное»? А, то, что обязательно произойдёт?

Нам абсолютно всё равно. Насколько мне известно, математически мы ещё даже не квалифицировались в Лигу чемпионов. Всё, о чём мы думаем, это следующая игра. Сначала против «Шрюсбери», затем с «Вест Хэмом», потом против «Саутгемптона», после будет неделя отдыха, и всё по-новой. Таков план, другого я не знаю.

Клопп также прокомментировал дебют нападающего Такуми Минамино в матче 24-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:1).

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:08
Боится сглаза.
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