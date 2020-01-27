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Бонуччи: «„Ювентус“ не отдал все силы ради победы, поэтому проиграл»

сегодня, 13:48
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение в игре 21-го тура Серии А с «Наполи»:

«Наполи» боролся за каждый мяч и выкладывался больше, чем на 100%. Мы же выложились только на 99% и поплатились за это.

Надеюсь, что это послужит уроком для нас. Для победы только качества недостаточно, нужен и максимум приложенных усилий. Необходимо отдавать все силы ради победы, однако мы не сделали этого. Не были достаточно агрессивны в матче и были медлительными в прессинге.

«Наполи» отдал все свои силы. Гаттузо отдает душу, готовясь к таким играм.

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Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 14:36
Наверное, много получают.
feris1
feris1
сегодня в 14:22
Команда тупо была не готова к этой игре.
juvenale
juvenale
сегодня в 14:08
проходили пешком весь матч...силы они отдали
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:49
Бывает.
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