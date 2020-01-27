Бонуччи: «„Ювентус“ не отдал все силы ради победы, поэтому проиграл»

Защитник «Ювентуса» прокомментировал поражение в игре 21-го тура Серии А с «Наполи»:

«Наполи» боролся за каждый мяч и выкладывался больше, чем на 100%. Мы же выложились только на 99% и поплатились за это.

Надеюсь, что это послужит уроком для нас. Для победы только качества недостаточно, нужен и максимум приложенных усилий. Необходимо отдавать все силы ради победы, однако мы не сделали этого. Не были достаточно агрессивны в матче и были медлительными в прессинге.

«Наполи» отдал все свои силы. Гаттузо отдает душу, готовясь к таким играм.