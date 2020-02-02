Ди Мария - о конфликте Тухеля и Мбаппе: «Все хотели играть, это нормально»

Полузащитник ПСЖ прокомментировал ситуацию, когда в матче с «Монпелье» форвард парижан отказывался уходить на замену, выражая недовольство главному тренеру клуба :

В начале игры нам было непросто, но после удаления у соперников стало куда проще.

Это нормально, что никто не хотел уходить с поля, потому что все хотят играть. Килиан хочет забивать, но тренер решил, что он должен уйти на замену. Необходимо понимать, что на скамейке есть футболисты, которые хотят получить свой шанс выйти на поле.