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Ди Мария - о конфликте Тухеля и Мбаппе: «Все хотели играть, это нормально»

сегодня, 21:47

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария прокомментировал ситуацию, когда в матче с «Монпелье» форвард парижан Килиан Мбаппе отказывался уходить на замену, выражая недовольство главному тренеру клуба Томасу Тухелю:

В начале игры нам было непросто, но после удаления у соперников стало куда проще.

Это нормально, что никто не хотел уходить с поля, потому что все хотят играть. Килиан хочет забивать, но тренер решил, что он должен уйти на замену. Необходимо понимать, что на скамейке есть футболисты, которые хотят получить свой шанс выйти на поле.

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Neymar 10
Neymar 10
сегодня в 22:58
просто Мбоппусенька наконец то понял , что в отличие от Неймара - он заменим !!! Вот и бесится . игру вести не умеет , сплошь забеги да забеги на 200 метров ... а после снова забеги от которых толку как от российских санкций . вот и приходиться играть частенько смещаясь поближе к Неймару чтобы он в очередной раз выдал малышу пас чтобы тот наконец смог поразить ворота соперника из идеального положения ... вот такая вот она тяжёлая работа у Килианушки . 😕
STVA 1
STVA 1 ответил TOR громовержец
сегодня в 22:46
Все может быть
Анджело Войелло
Анджело Войелло
сегодня в 22:13
Незавидная у Тухеля участь - быть прокладкой между шейхами и их взбалмошными инвестициями.
cska plus
cska plus
сегодня в 22:08
Негритёнку надо уходить из этого мешка.
TOR громовержец
TOR громовержец ответил STVA 1
сегодня в 21:57
По ходу Мбаппе звёздочку словил🤣
Мне кажется черепашка создаёт спецом эти мини конфликты,подталкивая клуб к его уходу.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:55
По ходу Мбаппе звёздочку словил🤣
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