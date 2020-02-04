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«Барселона» подтвердила информацию о травме Дембеле

сегодня, 19:10

«Барселона» на своем официальном сайте рассказала о подробностях травмы полузащитника Усмана Дембеле.

22-летний французский хавбек травмировал бедро на вчерашней тренировке. СМИ сообщали, что он пропустит минимум две недели.

Сегодняшнее медобследование выявило у Дембеле полный разрыв проксимального сухожилия правого бедра. О точных сроках восстановления будет известно позже.

Это уже седьмое мышечное повреждение у игрока менее чем за три года в «Барселоне».

В текущем сезоне Усман сыграл всего в 5 матчах испанского первенства и забил 1 гол.

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Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 19:31
Неужели так сложно подобрать подготовку для Дембеле и его рывков.
Lukajs
Lukajs
сегодня в 19:12
Здоровья Дембеле!
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