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Маркизио: «Буффон - настоящий лидер»

сегодня, 12:35

Бывший футболист «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио в интервью DAZN рассказал о личностных качествах голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона.

Джиджи — настоящий лидер. Думаю, он был моим единственным настоящим капитаном. Вратари живут в своём измерении, они странные. Помимо того что почти никогда не выходят на поле с другими игроками, они и тренируются по индивидуальной программе, со своим тренером. Все говорят, что голкиперы немного сумасшедшие и эксцентричные, и это правда. Но Джиджи всегда был настоящим капитаном. Даже если не был постоянно с командой, он всегда знал, что сказать защитникам и как улучшить ситуацию на поле. Это врождённый дар.

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Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 13:54
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 13:16
    Буффон - легенда всего итальянского футбола!!!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:11
    просто живая легенда!!!!!!!!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 12:48
    Уважаемый всеми,как Зидан,Иньеста.
    Juve14
    Juve14
    сегодня в 12:45
    Джи джи велик! И никакие хейтеры не оспорят его величие и вклад в мировой футбол как бы хейтеры не кудахтали!
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