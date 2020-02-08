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Смолов: «Карпин и Мостовой оказали большое влияние на меня в детстве»

сегодня, 01:50

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов признался, что бывшие игроки «кельтов» Валерий Карпин и Александр Мостовой были примером для него в детстве.

Во времена Мостового и Карпина в «Сельте» было много российских футболистов, выступающих за рубежом. Но эти двое играли на топ-уровне и были в числе любимцев во всей стране. Здорово, когда твой соотечественник выступает в другой стране, в испанских турнирах, особенно если речь идёт о таком ярком и умном игроке, как Мостовой, или о том же Карпине. Оба оказали на меня большое влияние, когда я смотрел их матчи в детстве. С того момента я начал понимать, что это правильный путь развития карьеры — уехать в другую страну и прогрессировать.

Переход Смолова из «Локомотива» в «Сельту» прокомментировал российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев.

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:06
Много Смолова.
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