Смолов: «Карпин и Мостовой оказали большое влияние на меня в детстве»

Нападающий «Сельты» признался, что бывшие игроки «кельтов» и Александр Мостовой были примером для него в детстве.

Во времена Мостового и Карпина в «Сельте» было много российских футболистов, выступающих за рубежом. Но эти двое играли на топ-уровне и были в числе любимцев во всей стране. Здорово, когда твой соотечественник выступает в другой стране, в испанских турнирах, особенно если речь идёт о таком ярком и умном игроке, как Мостовой, или о том же Карпине. Оба оказали на меня большое влияние, когда я смотрел их матчи в детстве. С того момента я начал понимать, что это правильный путь развития карьеры — уехать в другую страну и прогрессировать.