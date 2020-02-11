ГлавнаяНовости

Каримов - о замене бокового судьи: «Готов начать карьеру арбитра»

вчера, 15:25
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 2Логотип футбольный клуб Арарат (Ереван)АраратМатч завершен

Администратор «Уфы» Артур Каримов прокомментировал инцидент со своим участием в товарищеском матче с «Араратом». В ходе встречи он заменил бокового судью.

Один из арбитров получил травму, понадобился третий судья. Из двух команд с опытом арбитража оказался только я. До этого детишек судил чуть-чуть, поэтому опыт имелся. Вадим Евсеев сказал: «Выручай». Поэтому времени для сомнений не было, вышел и отсудил игру.

Общались с бригадой на английском языке. Сколько офсайдов зафиксировал? Вы сейчас давите на больное. Мне уже все из команды сделали замечание, что я отменил два гола «Уфы». Они считают, что я повлиял на ход матча. «Скамейка» считает, что оба офсайда зафиксировал ошибочно. Игра хорошая была, ребята на судей не отвлекались. Судьи нужны были, чтобы начать игру и закончить. Главный судья был удивлён моими возможностями и этим смелым решением.

Есть ли желание попробовать ещё? Если у вас есть выходы на департамент, если вы замолвите словечко, то будет здорово. Скажите, что есть перспективный судья – Артур Каримов, готов начать карьеру арбитра, опыт на Кипре получил, европейский опыт. Но если без шуток, то моё сердце принадлежит нашему клубу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тихонов: «„Спартак“ переплатил за Тиля? А вдруг он выстрелит через год?»
Сегодня, 03:24 Комментарии3
Тихонов: «Если за 2 месяца Тедеско ничего не сделает, всё станет понятно»
Сегодня, 02:29 Комментарии1
Шмаров: «Рейнгольд был правдорубом»
Вчера, 21:23
Селюк: «Месси будет верен „Барселоне“ до конца»
Вчера, 19:44 Комментарии19
Селюк: «Смолов - очередной пример распиаренного российского футболиста»
Вчера, 19:30 Комментарии30
Селюк: «Не за „Зенит-2“ играть же Кокорину! Это дно в ФНЛ»
Вчера, 19:20 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mangoх12
mangoх12
вчера в 20:26
против своих судил , может возьмут
Bordend
Bordend
вчера в 19:58
Удачи!
severnyj84
severnyj84
вчера в 16:01
Это Уфе не помогло и то ладно, значит, честно судил.
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 15:36
Много желающих судить,а работы нет.Может судей меньше от этого? Как только появляется работа, судей набегает больше чем грязи в половодье.Выгодное это дело,халявное судить рабочий класс.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100