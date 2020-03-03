«Милан» готов продать Доннарумму

«Милан» рассматривает возможный вариант с продажей голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. На 21-летнего голкипера претендуют «Реал», ПСЖ и «Челси».
В этом сезоне Доннарумма провел 26 матчей во всех турнирах за «россонери» и пропустил 33 гола.
«Милан» рассматривает возможный вариант с продажей голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. На 21-летнего голкипера претендуют «Реал», ПСЖ и «Челси».
В этом сезоне Доннарумма провел 26 матчей во всех турнирах за «россонери» и пропустил 33 гола.
Пуст продадут, В челси нужен такой кипер, в остальных команды свой вратарей хорош
Пуст продадут, В челси нужен такой кипер, в остальных команды свой вратарей хорош