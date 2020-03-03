«Милан» готов продать Доннарумму

1583249808

03 марта 2020, 18:36

«Милан» рассматривает возможный вариант с продажей голкипера . На 21-летнего голкипера претендуют «Реал», ПСЖ и «Челси».

В этом сезоне Доннарумма провел 26 матчей во всех турнирах за «россонери» и пропустил 33 гола.