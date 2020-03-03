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«Милан» готов продать Доннарумму

03 марта 2020, 18:36

«Милан» рассматривает возможный вариант с продажей голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. На 21-летнего голкипера претендуют «Реал», ПСЖ и «Челси».

В этом сезоне Доннарумма провел 26 матчей во всех турнирах за «россонери» и пропустил 33 гола.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
04 марта в 00:15
Больше одного гола за матч
SHMEL
SHMEL
03 марта в 22:50
Не могу понять, почему журналисты забыли включить в этот список зенит?
Мысыктар
Мысыктар
03 марта в 22:26
быстрее бы . аля Кепа.
Nazi
Nazi
03 марта в 22:22
Только не в ПСЖ. Дайте шанс Ареоля черт побери.
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 21:30
Эпопея с Доннарумой снова начинается.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
03 марта в 21:07
В МЛС или в Китай!
Ozabot
Ozabot
03 марта в 21:06
У него есть большой плюс: он играет либеро, как пятый защитник. Многие вратари на такое не способны.
ЮЗИК
ЮЗИК
03 марта в 20:36
Вратарь дырка, судя по статистике
h8you
h8you ответил Duda Gigolaev Osetin
03 марта в 20:15
Он затормозил в развитии. Но какие его годы!!?? Всё впереди. У Реала есть Куртуа, молодой кипер. На замене Ареоля. Вот в ПСЖ Навасу на замену можно. Но скорее всего Юве возьмёт.
Ювентус Щесны продлили с увеличением зарплаты
h8you
h8you
03 марта в 20:14
ну Донарумма тот еще привозер...хотя ему еще только 21
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха ответил Ангел неБесГрешен
03 марта в 19:50
Да он многим пригодиться
VIPded
VIPded
03 марта в 19:49
Будем поглядеть...
Kosmos58
Kosmos58
03 марта в 19:41
Далеко не Буффон ...
КЭТиК
КЭТиК
03 марта в 19:34
Пока есть цена, надо его сбагрить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 марта в 19:32
Купят и хорошо...
cska minus
cska minus
03 марта в 19:16
Если у игрока агент Райола, это значит что ни в одной команде не задержится надолго.
Dima salev
Dima salev
03 марта в 18:56
У него давно нет желания играть за. Милан.
Пуст продадут, В челси нужен такой кипер, в остальных команды свой вратарей хорош
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
03 марта в 18:48
В турин его сплавить можно за 100 млн в легкую!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 марта в 18:45
Он затормозил в развитии. Но какие его годы!!?? Всё впереди. У Реала есть Куртуа, молодой кипер. На замене Ареоля. Вот в ПСЖ Навасу на замену можно. Но скорее всего Юве возьмёт.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
03 марта в 18:42
Надо было продать его раньше,сдал немножко,кто его теперь купит?кроме юве
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